Cuando estudiar un MBA ya no es suficiente. Claves para dar el salto de un trabajo offline al entorno digital

Mientras la crisis provocada por el COVID-19 consiguió destruir más de 255 millones de empleos solo en 2020, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en medio de una situación bélica internacional, la sociedad busca soluciones seguras que calmen este clima de incertidumbre. Instituciones como ISDI, escuela de negocios y tecnología líder en transformación digital, apuestan por la innovación y la escucha activa de lo que demanda el mercado para poder adaptar sus programas y ofrecer a los alumnos salidas profesionales que estén alineadas con lo que las empresas requieren en estos momentos.

En la actualidad, aspectos como la antigüedad en un trabajo o tener un título universitario ya no aseguran la permanencia dentro de un mismo puesto. De hecho, según las previsiones de la escuela, en España harán falta más de 30.000 candidatos con conocimientos digitales y de tecnología en los próximos 3 años, y esta falta de perfiles digitales aumenta la rotación y los reemplazos de las compañías. Por eso, los trabajadores que quieran evolucionar y dar el salto a las nuevas profesiones digitales, tendrán que abordar una transformación completa de su perfil profesional. Conscientes de ello, ISDI presenta su campaña 'Es el MIB', una acción que pone el foco en su máster executive de negocio digital, el Máster Internet Business (MIB). Actualmente, este programa cuenta con más de un 90% de empleabilidad entre los alumnos que lo han cursado y les ha permitido abordar un cambio radical de su posición laboral, pasando del entorno offline tradicional para introducirse de lleno en posiciones digitales.

"Lo más importante que tienen que entender los perfiles profesionales es que hoy en día, o aplicas nuevos conocimientos enfocados al entorno digital, o corres el riesgo de quedarte fuera. Ya no sirve haber cursado un MBA tradicional, necesitas ese valor añadido que te aporta el conocer y saber utilizar las herramientas digitales que están a tu alcance", comenta Alejandro Molpeceres, Talent Growth Manager de ISDI.

Estudiar programas como el MIB es formar parte de un master 360º enfocado en negocio que facilita el reskilling digital de los profesionales y el desarrollo de esos hard y soft skills que el mercado laboral exige actualmente. Una combinación exhaustiva entre un Master in Business Administration (MBA) y una especialización en el entorno digital que convierte a los alumnos en perfiles altamente demandados por las compañías. De hecho, la atención constante en la renovación de contenidos y habilidades que las empresas solicitan en los trabajadores es una de las claves del éxito profesional de los alumnos del MIB.

Como el MIB no es otro MBA al uso, la diferenciación fundamental radica en dos vertientes principales: la metodología "learning by doing", totalmente práctica, con la que se persigue crear y evolucionar esas soft skills que demandan actualmente las empresas, enfrentándose a retos donde los alumnos trabajan la transformación digital de una empresa real. Además, según el informe 'Empleos en auge' publicado por Linkedin, el 57% de los directivos consideran que las soft skills son más útiles que las hard skills. Afirmación con la que coincide Molpeceres, entre las que destaca tres soft skills que logran convertir a un trabajador en un recurso imprescindible dentro de su empresa:

- Carácter inquieto. La constante búsqueda de nuevos conocimientos, necesidad propia de reskilling y la humildad para tener la voluntad de seguir aprendiendo a lo largo de tu carrera.

- Propósito de trabajo. Compartir, querer ayudar, generar buena energía y vivir los trabajos con pasión para marcar la diferencia. En definitiva, ser el compañero con el que te gustaría trabajar.

- Creatividad. Solventar problemas de manera creativa, tratando de optimizar recursos y sin miedo a probar nuevos caminos y soluciones.

La segunda diferencia radica en la pertenencia a la Digital Talent Community, la comunidad de alumnos, profesores y profesionales del sector digital de ISDI a la que se accede de forma gratuita y para siempre desde que se forma parte de la escuela, y que permite al alumno seguir creciendo a través de contenidos y eventos exclusivos para estar a la vanguardia del ecosistema digital.

Programas como el MIB convierten a ISDI en un centro de talento digital y tecnológico referente que hace que muchas compañías recurran a esta escuela para captar nuevo talento que incorporar a sus equipos de trabajo. Para que estas relaciones ocurran, ISDI crea eventos de networking como el MIB Talent Day, donde se establece un punto de encuentro entre alumnos y empresas como IBM, WPP, L'Oréal, ISDIN, Glovo o Cabify en los que conocerse y con los que cubrir la falta de talento que los profesionales de recursos humanos encuentran en el mercado laboral.

