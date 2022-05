Gobierno navarro dice no dispone de dinero para atender la proposición de ley del profesorado de religión

Europa Press Pamplona

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que su departamento "no dispone" de asignación económica para cumplir con la proposición de ley foral que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad foral, ley que está en trámite en el Parlamento de Navarra, propuesta por Navarra Suma y que cuenta con el respaldo de Geroa Bai.

Gimeno ha afirmado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que el departamento "tiene sus planificaciones presupuestarias y habrá que trabajar en ese sentido para poder asumir la ley que pueda trasladarse desde el parlamento".

Preguntado sobre cómo podría asumir Educación la financiación de esos puestos de trabajo, Gimeno ha señalado que "esa pregunta se la trasladaré a la consejera de Economía y Hacienda porque obviamente el departamento tiene un presupuesto, y como ya he trasladado en algunas ocasiones lo que hacemos es reducir la carga lectiva del área de religión y sustituirla por carga lectiva de otras áreas, concretamente en Primaria se va a sustituir por más horas de música y de valores cívicos y éticos".

Así, el consejero ha señalado que "no hay recorte alguno, se cambian unas horas de unas áreas por otras, y la previsión era que el profesorado de religión tuviese menos contratos y menos carga lectiva como en cualquier otra circunstancia donde se establecen actuaciones de planificación de currículum o de matrícula". "Una cuestión que no sabemos hoy para perfilar las plantillas es el número de matrícula, que también determinará el número de contratos del profesorado de religión. Es una variable que todavía no se controla. Pero seguimos el histórico de las matrícula y las previsiones", ha afirmado.

En todo caso, Gimeno ha señalado que la ley "está en el ámbito parlamentario" y ha expresado su "absoluto respeto a lo que el Parlamentario de Navarra decida". Además, ha señalado que por el momento no hay dictamen del Consejo de Navarra sobre esta proposición, que "era una cuestión que se había solicitado por algunos grupos".