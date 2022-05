¿Cómo afecta el cambio climático en los más pequeños?

Desde los años ochenta, "los crujientes pollitos terrestres" han intentado en Estados Unidos, sin éxito, que todo el mundo escuchase o entendiese que el CAMBIO CLIMÁTICO ES REAL, pero ha caído en saco roto... Hasta ahora, un bombardeo de información inunda los dispositivos electrónicos de nuestros hijos y su impacto es tan grave que está afectando a su salud mental y a su bienestar. Es como si estuvieran luchando contra dos pandemias simultáneamente. COVID y ahora Ansiedad Climática. Durante los últimos meses he estado en mi propio artículo de opinión, tratando de hablar de este tema con periodistas, políticos y cualquier persona influyente, y ahora entiendo perfectamente cómo se sentía ese pequeño tipo amarillo.

Durante los últimos 30 años, he trabajado en el mundo del entretenimiento infantil y familiar. Se me atribuyen más de 25 BIILONES de dólares de éxito comercial y he trabajado en algunas de las series infantiles más rompedoras, controvertidas y exitosas de todos los tiempos (como Thomas the Tank Engine y los Teletubbies). Ahora estoy involucrado en la producción ejecutiva de una nueva serie, MeteoHeroes, la serie definitiva sobre la educación sobre el cambio climático que ya se emite en 145 países, 22 idiomas (la mayoría de los territorios asociados al Acuerdo de París de la ONU).

Deliberadamente no trajimos la serie a Estados Unidos, hasta que Trump estuvo fuera del despacho oval porque es demasiado importante para ser utilizada como una simple pelota de fútbol en un marco político. MeteoHeroes fue creada para ayudar a los niños a sentirse esperanzados y a lidiar con su creciente e inminente Ansiedad Climática. Sin duda, es la serie más importante e imperativa en la que he trabajado. E incluso con un extraordinario y premiado Especial que se emitió en la Public Broadcasting Service, PBS, Red de Televisión Pública de Estados Unidos, el 22 de abril de 2022, con motivo del Día de la Tierra. No consigo que nadie me escuche por mucho que grite desde lo más alto del tejado. "Nuestros niños están flipando. ¡Nuestros niños están flipando!".

El año pasado me enteré de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bath (Reino Unido). Entrevistaron a 10.000 niños provenientes de diez países diferentes y los resultados fueron impactantes. El 59% de los niños se sentían de "MUY PREOCUPADO" a "EXTREMADAMENTE PREOCUPADO" (el 84% estaban como mínimo "moderadamente preocupados") por el Cambio Climático. La mayoría de estos niños se sentían tristes, asustados, ansiosos, enfadados e impotentes (todos ellos mostraban claros síntomas de ansiedad por la emergencia climática). Cuando se les preguntó, el 65% de estos niños creía que sus gobiernos les estaban fallando, el 64% pensaba que sus gobiernos estaban mintiendo sobre el impacto de las acciones tomadas y el 60% sentía que sus gobiernos estaban siendo completamente despectivos con sus preocupaciones. Un enorme 64% cree que sus gobiernos ni siquiera actúan apoyando a la ciencia. ¿Por qué los periodistas y medios de comunicación estadounidenses no informan más sobre este tema?

Las Naciones Unidas definen el cambio climático como "cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos". Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal impulsor del cambio climático, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles (como el carbón, el petróleo y el gas) que produce gases de efecto invernadero ".

La Asociación Americana de Psicología (APA) describe la eco-ansiedad (también conocida como Ansiedad Climática) como "el miedo crónico al cataclismo medioambiental que surge al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro propio y el de las próximas generaciones".

Hace poco hablé con un grupo de niños de Kids First, una organización nacional sin ánimo de lucro que forma parte de la Coalición para los Medios de Comunicación Infantiles de Calidad, y no se contuvieron a la hora de expresar su gran frustración y enfado por la forma en que los adultos están dejando que este desastre inminente lo limpie las nuevas generaciones. Y esto está repercutiendo en los niños ya que les crea enfado y ansiedad.

Mi equipo trabaja con psicólogos y psiquiatras infantiles de todo el mundo que están preocupados por la rapidez con la que este trastorno se está extendiendo, casi como un incendio forestal (perdón por el juego de palabras) entre nuestros jóvenes... Muchos informan de que el 70% o más de los niños que tratan están experimentando este insidioso trastorno. En consecuencia, muchos de estos médicos han incorporado MeteoHeroes en sus protocolos de tratamiento para sus jóvenes pacientes para ayudarles a reducir su ansiedad. ¿Por qué los medios de comunicación no hablan de esto?

Sabemos a ciencia cierta que somos los humanos los máximos responsables del cambio climático. Con la quema de combustibles fósiles y la deforestación, estamos contribuyendo al aumento de las temperaturas. Nuestro planeta ya se ha calentado alrededor de 1 grado Celsius, o 1,8 grados Fahrenheit, desde la Revolución Industrial, Siglo XIX. Los expertos pronostican que, si seguimos así, alcanzaremos 1,5 grados C (2,7F) en 2030. Esto está provocando un aumento tanto del número como de la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

¿A quién queremos engañar? Todos sabemos que no hay duda de que el Cambio Climático está ocurriendo... Tal vez lo que pasa es que el Cambio Climático no nos conviene. Nos gusta nuestra comida rápida y nuestros productos desechables... ¿Acaso nos cuestionamos si puede ser realmente un problema conducir un coche en lugar de ir en bicicleta o utilizar cubiertos y botellas de agua de plástico? Si lo reconocemos, significaría que tenemos que cambiar nuestra forma de vida y eso nos incomoda... Simplemente no nos conviene, así que lo descartamos o lo ignoramos... Pero nuestros hijos nos están mirando.

A la industria le preocupa perder dinero. Temen que sea demasiado costoso hacer los cambios necesarios y que afecte a sus resultados. Sin embargo, según un reciente artículo de Forbes, tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial aplicar estos cambios, ya que las empresas no sólo pueden ahorrar dinero gracias a la eficiencia energética y operativa, sino que pueden reducir los costes de producción. Además, al establecer objetivos relacionados con el clima, pueden proteger y mejorar su reputación ante clientes y accionistas. No se trata de una cuestión de crecimiento, desarrollo o producción, sino de una oportunidad para contaminar menos, reciclar mejor y conservar el agua. Esto nos permitirá seguir viviendo con los estándares a los que nos hemos acostumbrado y, al mismo tiempo, reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua y la calidad de vida para las futuras décadas.

¿Cómo van a explicar los empresarios a sus hijos y a los hijos de sus hijos (todos ellos futuros clientes, por cierto) que eligieron esos atajos nocivos en lugar del futuro de sus hijos porque estaban demasiado ocupados? ¿Demasiado codiciosos? ¿No entendieron realmente lo que estaba sucediendo? Nuestros hijos nos observan y saben que no es así.

De hecho, debido a que hemos armado a nuestros hijos con múltiples pantallas, están siendo bombardeados con imágenes violentas de las consecuencias de cada catástrofe climática extrema que ocurre en todo el mundo... Tienen preguntas y están buscando respuestas. Tienen una sensación de desesperanza y no saben a quién recurrir. Quería formar parte de MeteoHeroes para poder decir a los niños que no necesitan llevar una capa para ser un superhéroe. Que tienen el poder dentro de sí mismos para cambiar el mundo y salvar el planeta. Cada episodio de la serie ofrece a los niños una pequeña cosa que pueden hacer, y enseñar a sus adultos a hacer, para ayudar a salvar el planeta como un gesto tan sencillo como apagar las luces, cerrar las puertas inmediatamente para mantener el calor durante el invierno y el aire fresco durante los meses más calurosos, tomar duchas más cortas, apagar los aparatos electrónicos y montar en bicicleta o caminar cuando sea posible.

Según la Organización Mundial de la Salud, los niños son más vulnerables a los efectos del cambio climático que los adultos. Calculan que el 88% de las enfermedades mundiales asociadas al cambio climático afectarán a niños menores de 5 años.

Exxon Mobil llevó a cabo estudios sobre el clima revisados por expertos durante casi cuarenta años, y una enorme mayoría de más del 80% de los encuestados estuvo de acuerdo en que no sólo el cambio climático es real, sino que está causado por los humanos. Humanos como tú y yo.

Nuestros hijos no tienen más remedio que ser más conscientes de su entorno que cuando nosotros éramos niños. Mi mayor preocupación cuando era niño era si mi mejor amigo, Richie Filler, me atraparía cuando jugábamos al pilla-pilla en el jardín o si podría "salvar mi vida alcanzando primero el gran sauce llorón". Los niños de hoy se preocupan por cuestiones de vida o muerte. Se preocupan por los aproximadamente mil millones de niños de todo el mundo que corren un "riesgo extremadamente alto" por los impactos de la crisis climática. Saben que estos niños sufren múltiples agresiones climáticas asociadas a la insuficiencia de servicios indispensables como la atención sanitaria, el saneamiento y, lo más importante: El agua.

Esto nos lleva a preguntarnos... ¿y si Chicken Little tuviera razón?

Elaborado por Kenn Viselman, CEO de la compañía estadounidense Itsy bitsy Entertainment y productor de éxitos familiares como los Teletubbies o Thomas the Tank Engine