Consejero madrileño cree que con el nuevo currículo de la ESO la izquierda quiere "adoctrinar" con "sus mantras"

Europa Press Madrid

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha criticado este viernes que la izquierda, con el nuevo currículo para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), quiera "adoctrinar con sus mantras" al eliminar las calificaciones numéricas y la sucesión de hechos cronológicos en Historia.

"Los contenidos no son de risa, son de llorar. Primero te ríes; luego cuando lo piensas lloras. El Gobierno no quiere que se conozca el descubrimiento de América, ni El Quijote, pero sí todo lo socialafectivo con perspectiva de género de la sostenibilidad", ha lamentado Ossorio en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

A su juicio, estos últimos también "son temas importantes", pero "no puede ser que no se adquieran los conocimiento mínimos" y "solo se dediquen a mantras de la izquierda". "No cabe la menor duda de que quieren adoctrinar, quieren agradar a los independentistas", ha lanzado el consejero.

