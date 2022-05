Evaluación docente: una herramienta para afrontar los retos de la Agenda 2030

En plena evolución hacia la escuela del siglo XXI, es urgente que los docentes desarrollen las competencias digitales —como la creación de contenidos o el uso seguro de las TIC— para crear una experiencia de aprendizaje verdaderamente transformadora. En este proceso de capacitación, la evaluación es un componente que puede marcar la diferencia e incluso facilitar la formación de los educadores.

La evaluación de las competencias digitales docentes, vista como herramienta para afrontar los retos de las aulas del 2030, ha sido objeto de debate en una conferencia-coloquio organizada por ProFuturo y el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).

La cita ha reunido a expertos de los ámbitos público y privado como David Cervera, subdirector general de Programas de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencias y Portavocía de la Comunidad de Madrid; Julio Albalad, director de INTEF; Magdalena Brier, directora general de ProFuturo; Mílada Gonçalves, responsable de Innovación y Producto de ProFuturo; Alejandro de las Peñas, responsable comercial del Área Corporativa de Educación y Marketing de Fundación "la Caixa"; y Fernando Trujillo, profesor titular de la Universidad de Granada y socio fundador de Conecta 13, que ha moderado la conversación y arrancado con un dato revelador: "España es el segundo país del mundo, tras EE. UU., en el que más se publica sobre la evaluación de las competencias digitales docentes. Por encima de otras grandes potencias en investigación como China o India".

La evaluación y la formación del docente en competencias digitales debe entenderse como el principio de un camino dirigido a mejorar el aprendizaje y las competencias digitales del alumnado. Esa ha sido una de las principales conclusiones extraídas.

En este sentido, el director de INTEF, Julio Albalad, ha puesto el foco en el contexto donde confluyen educadores y estudiantes: "Si queremos mejorar la competencia de los alumnos y queremos mejorar la competencia de los docentes, mejoremos los centros donde trabajan. Y para eso defendemos crear escuelas digitalmente competentes". La propuesta del Gobierno es el Plan Digital de Centro, a través del que los centros públicos analizan su situación actual en relación a sus tecnologías, infraestructuras digitales o la competencia digital de docentes y alumnos para poder planificar su proceso de digitalización.

El debate también ha girado en torno a la propia definición de la evaluación de competencias digitales. "Medir la competencia digital docente no es estrictamente saber cuánta tecnología o cuánta informática sabe un docente. Lo que tenemos que evaluar es cómo el docente hace que el alumno sea suficientemente autónomo para decidir qué herramienta quiere utilizar en función del producto digital final que quiera entregar como solución al problema planteado", ha explicado David Cervera. Una idea que ha reforzado Magdalena Brier, directora general de ProFuturo: "La incorporación de la tecnología no es suficiente si no va de la mano de la introducción de la innovación social y pedagógica".

El subdirector general de Programas de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencias y Portavocía de la Comunidad de Madrid también ha comentado la importancia de que el docente se preste a la evaluación desde el convencimiento y no desde la obligatoriedad.

Mílada Gonçalves, responsable de Innovación y Producto de ProFuturo, ha compartido el punto de vista internacional del programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación "la Caixa", cuya experiencia se basa en contextos vulnerables de más de 40 países diferentes. Gonçalves ha puesto la mirada en el auge de las herramientas de evaluación docente que han surgido en los últimos años. Una tendencia que la pandemia aceleró una vez confirmada la necesidad de promover las competencias digitales: "Entre 2010 y 2020 ha habido una explosión de marcos conceptuales. Ha habido un período de reflexión muy intenso tras el que la gente ha entendido que tenemos que trabajar con ello".

Con ese cambio de mentalidad estaba muy relacionada la intervención de Alejandro de las Peñas, responsable comercial del Área Corporativa de Educación y Marketing de Fundación "la Caixa": "No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. La educación digital tiene que ver con la forma de pensar. Una forma de pensar diferente", ha remarcado.