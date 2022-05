Ironhack lanza el Summer Advanced Training (SAT): cursos intensivos en competencias tecnológicas

La Generación Z se caracteriza por ser nativa de la era digital, ya que muchos aprendieron a programar en el colegio. Es la generación que hoy en día está empezando a formarse en estudios superiores e iniciándose en la vida laboral y que podrá hacer posible el progreso de aplicaciones que ya utilizamos y la creación y de desarrollo de otras nuevas que mejoren el día a día de una sociedad cada vez más digitalizada.

Según el informe del Foro Económico Mundial "Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy", las profesiones más demandadas en el futuro serán: Desarrollador de Python, Desarrollador de Big Data, Desarrollador de Front End, Especialista en Inteligencia Artificial o Consultor de Datos. Todas ellas necesitan formación en ciberseguridad, Inteligencia Artificial o análisis de datos. Y, a pesar de ello, aún hay un 43% de españoles que carecen de las capacidades digitales básicas, lo que nos sitúa ligeramente por debajo de la media europea, de acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) de la Comisión Europea.

Consciente de este hecho, Ironhack -la escuela líder en formación de talento digital de forma intensiva- ha puesto en marcha el Summer Advanced Training (SAT). Se trata de un programa intensivo de verano de 7 semanas, desde el 13 de junio hasta el 29 de julio en Madrid, con formación presencial de lunes a viernes, enfocado a aquellas personas que están estudiando un grado universitario o un ciclo formativo de grado superior con el fin de que los alumnos adquieran competencias tecnológicas en el área del desarrollo web, análisis de datos y diseño de experiencia de usuario. Como los cursos se imparten de forma presencial, realizar un SAT en Ironhack Madrid da la oportunidad de conocer a otras personas interesadas en la materia y formar parte de una comunidad que cuenta ya con más de 10.000 antiguos alumnos repartidos por todo el mundo.

Las tres ramificaciones que componen el SAT son: Desarrollo web, Diseño UX/UI y Análisis de datos. El curso de Desarrollador web permitirá aprender de las tecnologías para crear aplicaciones, para lo que se utilizará CSS, React, HTML y Javascript. Con la formación de Diseño UX/UI se consigue desarrollar la habilidad de facilitar la interacción entre humanos y las máquinas para, así, conseguir que las aplicaciones sean fáciles de utilizar y muy intuitivas con el objetivo de aprender User Experience, Design Thinking, Figma o User Research. Para especializarse en analista de datos los alumnos trabajarán con programas como Python, SQL o con sistemas de visualización de datos, con el fin de poder adquirir las habilidades necesarias para dedicarse a la analítica de datos, un valor en auge en el mundo empresarial.

¿Por qué hacer el SAT? Nuevas competencias laborales

El último informe de la OCDE sobre el empleo en el mundo señala que en España más de la mitad de los puestos de trabajo se verán afectados por la automatización. Para poner remedio a todos los cambios que experimentará la sociedad en el futuro, el Gobierno de España ha puesto en marcha el programa La España Digital 2025. Entre los proyectos que incluye este programa se encuentran formar a 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y Datos antes de 2025.

La demanda es tal que, según los últimos datos de Salesforce, 9 de cada 10 directivos tienen dificultades de contratación debido a la brecha entre oferta y demanda de especialistas en las TIC; una situación que afecta al 64% de las grandes compañías y al 56% de las pymes. "La pandemia nos ha demostrado que necesitamos estar conectados y que dependemos de la tecnología para cualquier acción y más con la llegada de la Inteligencia Artificial. Desde Ironhack queremos formar a los que serán los profesionales del futuro para que sean los encargados de crear y mantener las nuevas tecnologías que nos ayudarán en el día a día. Por ello, ponemos en marcha el SAT, que con esta titulación proporcionará a los graduados una gran ventaja competitiva en el mercado laboral, al estar enfocado en las habilidades digitales", afirma Tiago Santos, General Manager de Ironhack.