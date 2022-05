El 90% de las empresas demandan un buen nivel de inglés

Isabel Figueroa Madrid

El aprendizaje de idiomas da la posibilidad de acceder a otras culturas, costumbres y, sobre todo, promueve las relaciones interpersonales garantizando una formación más integral del estudiante. De esta forma, el bilingüismo se convierte en un elemento clave para la construcción de una identidad multicultural.

Actualmente en la Unión Europea sólo cuatro de cada diez alumnos de secundaria son capaces de mantener una conversación sencilla en otro idioma que no sea el materno. Esto ha hecho que varios países de la UE empiecen a poner especial énfasis en el aprendizaje del inglés dado que es el idioma más requerido en las empresas. Es por ello por lo que se convirtió en la principal herramienta para ampliar las metas profesionales y personales.

Frente a este reto, desde el 2019 los ministros de educación de la Unión Europea se han comprometido a garantizar el aprendizaje adecuado de idiomas, especialmente en la Formación Profesional, dónde según ellos se hace menos hincapié en la enseñanza de lenguajes. El objetivo es incluir el aprendizaje del inglés en Primaria y Secundaria, así como apoyar la movilidad de alumnos y profesores. Jordi Dalet, General Manager Spain de Wall Street English, señala que: "Ha llegado un momento en que gran parte de lo que nos ocurre, de lo que nos interesa, de lo que necesitamos, ocurre más allá de lo que podríamos considerar el nivel local y para estar ahí el dominio del inglés es un elemento imprescindible".

Mejores oportunidades e ingresos

En muchas ocasiones cuando los profesionales están en búsqueda de mejores oportunidades laborales o un mejor salario, la opción más demandada es estudiar un curso, un posgrado o un MBA. Sin embargo, aprender un nuevo idioma puede ser la vía más adecuada para cumplir esos objetivos de mejora. Según la consultora DNA Human Capital, el 97% de las compañías multinacionales como: Iberdrola, Endesa o Telefónica exigen inglés como requisito indispensable para postular. En esta línea, un estudio de "Show Me The Money" estableció que los profesionales que cuentan con inglés avanzado ganan un 18% más frente a los trabajadores que no tienen esta habilidad. La falta del dominio avanzado en el idioma hace que muchos empleados dejen de ser competitivos en el mundo laboral que vivimos hoy, nadie puede permitirse descartar ofertas de empleo.

La globalización de los mercados ha determinado que ser bilingüe es fundamental para poder lidiar con proveedores, clientes o poder elaborar reportes. Así, el inglés se ha convertido en el idioma de los negocios, siendo demandado tanto desde las pymes nacionales, como por las multinacionales extranjeras. El manejo avanzado de este idioma es excluyente para un 97% de las posiciones ofertadas. Dalet, comenta que: "Hoy en día no hablar inglés cuesta dinero. En el ámbito profesional, por ejemplo, quién habla inglés multiplica por 4 sus opciones de encontrar trabajo pero también las de encontrar un trabajo mejor remunerado"

Hoy en día los países cuentan ya con varios centros y academias de idiomas que ofrecen cursos de inglés laboral, en modalidades presenciales, online o híbridas, que permiten a las personas ampliar sus posibilidades de obtener un empleo y sobre todo de mejorar sus capacidades. Dalet señala que, por ejemplo, en Wall Street English, "disponemos de una flexibilidad total tanto de horarios, como dé lugar pudiendo realizar cursos de forma presencial, on-line o combinada, teniendo sus clases individuales y quedando con su profesor en cualquier horario". Este tipo de nuevas metodologías en el aprendizaje del inglés fomenta que los estudiantes no abandonen el curso y puedan estar presentes en sus clases, sobre todo porque son personalizados, lo que según los expertos hace que puedan mejorar sus habilidades para hablar el idioma.

Claves para aprender inglés

Uno de los ingredientes fundamentales para el dominio de un idioma es la confianza para poder hablarlo frente a varias personas, sobre todo en reuniones de trabajo. Esto solo se consigue con la práctica, hace que los estudiantes puedan adquirir más experiencia y fortalecer sus conocimientos. Otro punto fundamental es leer textos en inglés, los expertos aseguran que si se dedica un tiempo a leer solo en inglés el progreso será notable. Una excelente forma de empezar con esta práctica es hacerlo con libros para niños, donde hay vocabulario sencillo y conceptos básicos. Al ir subiendo el nivel se puede ir alternando las lectura a revistas, noticias, artículos y libros de mayor dificultad. Estas opciones hacen que el aprendizaje sea mucho más entretenido.

Finalmente, una de las técnicas más recomendadas para mejorar el vocabulario del idioma es escuchar podcast, audios, canciones y películas en inglés. Entrenar el odio es la pieza más importante para la comprensión de un idioma y con estas herramientas el cerebro se ejercita en diferentes palabras y significados. Estos pasos son fácilmente aplicables a la vida cotidiana de una persona que hará que su nivel pueda mejorar de forma más rápida siempre acompañada de una formación técnica y gramatical.

Relacionados La educación de idiomas