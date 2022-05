Expertos afirman que las brechas de igualdad de género salen muy caras a un país

A pesar de que muchos países están trabajando para lograr la igualdad de género en el ámbito laboral y en la educación, ¿por qué existe todavía brechas de género? EF Education First, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e IE University, han llevado a cabo este evento titulado "Educación e Igualdad: rompiendo estereotipos de género" para profundizar sobre la educación en igualdad y hacer un llamamiento, tanto a padres como a docentes para, entre todos, ofrecer verdades herramientas a la próxima generación. La formación debe dejar de concentrarse en una etapa concreta para convertirse en un proceso de aprendizaje continuo y, para ello, es necesario reforzar los esfuerzos por desarrollar el talento STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, en inglés), especialmente fomentando las vocaciones científicas en niñas y jóvenes.

La OCDE confirma que los niños de 15 años tienen el doble de probabilidades que las niñas de trabajar como ingenieros o científicos aun obteniendo el mismo promedio de notas en asignaturas como matemáticas o ciencias. Esto se traduce en una brecha salarial mayor entre hombres y mujeres, ya que ingeniería, informática o matemáticas, son profesiones que están en auge en un mundo online como en el que hoy nos encontramos. Además, datos aportados también por esta organización reflejan que pocos son los hombres que terminan trabajando como docentes en educación primaria o secundaria.

Otro de los datos destacables en este sentido es que la Comisión Europea cifra en más de 300.000 los puestos que quedaron vacantes en 2020 para profesionales de datos o 168.000 en ciberseguridad. Sin embargo, según los datos del Observatorio Nacional Tecnología y Sociedad, en España hay una importante brecha de género en el empleo tecnológico, pues sólo un quinto de los puestos TIC están ocupados por mujeres.

Nuevos roles para ellas

Una de las bases de la desigualdad viene dada de la mano la conciliación. "Las mujeres están educadas para cuidar y los chicos para triunfar" fueron las palabras de Miriam Ciscar, jefa de departamento de cooperación sectorial en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Por su parte, Gloria Lomana, presidenta de 50&50 Gender Lidership, afirmaba que "niños y niñas están acostumbrados a ver que quien les cuida es la mamá, quien ayuda en casa es una chica, que la mayoría de los docentes en la escuela son mujeres y que, por la pandemia, son las madres las que han tenido que reducir la jornada laboral por la adaptación de horarios, teletrabajo, confinamiento y cuidado de hijos".

Patricia Gabaldón, directora del grado de Economía en IE University, defendió la idea de que "los estereotipos no son malos en sí mismos, pero sí que limitan" y por ello, hay que empezar desde el colegio en esta educación en igualdad.

Desde el Ministerio, Alejandro Tiana y Montse Grañeras dieron a conocer el proyecto Alianza Steam, una iniciativa que cuenta con más de un centenar de socios comprometidos con la promoción del talento de mujeres y, a través del cual, quieren impulsar el empoderamiento femenino en las disciplinas STEAM desde estadios tempranos de la educación y que contribuya a eliminar la brecha de género.

Por último, Valeria Valencia, directora de la oficina de EF Education First Madrid, recalcó la necesidad de trabajar de la mano por la educación y llegar a padres y escuelas de España a través de este tipo de eventos para juntos cambiar la semilla de los sesgos de género desde cero.

Este evento es la continuidad del primero llevado a cabo por EF Education First, que tenía como Título: Educación, Internacional y Empleabilidad, y a través del cual se trató de dar respuesta a la pregunta ¿la educación española está preparando a los jóvenes para el mundo que viene cuando el 60% de las profesiones de hoy no existían hace 10 años? Con este segundo evento la compañía tiene el objetivo de ayudar a la próxima generación dando herramientas para crecer más en igualdad de género. Ambos forman parte de una serie de actividades a través de las cuales EF Education First quiere dar a conocer su apoyo y preocupación por la educación española.