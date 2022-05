Bachillerato: Madrid pedirá a los docentes que no den el título con un suspenso

Carmen García Madrid

La batalla por la educación sigue en pie en la región madrileña. La comunidad ya ha redactado el borrador del currículo de Bachillerato que desarrolla el que aprobó el Consejo de ministros a principios de abril. Lo hizo completando el currículo estatal en la parte que les corresponde como comunidad autónoma (40% si no tiene lengua propia) e incluyendo novedades como la recuperación de la historia de España antes de 1812 o la lectura obligatoria de "El Quijote" y "La Celestina". Además, Ayuso quiere conseguir un Bachillerato exigente, por lo que va a remitir orientaciones a los institutos para que no se dé el título a los alumnos con una asignatura suspensa, tal y como permite la nueva ley de educación. Este extremo es considerado "especialmente grave" por la comunidad. La dirigente de la región recomendará que se pueda titular en esta etapa únicamente con todas las materias superadas. No obstante, la última palabra la tendrá que adoptar el equipo docente

No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid deberá respetar la Lomloe, de tal forma que todo lo que añada no contravenga la palabra del Gobierno. Es así como la región ha eliminado conceptos como "emergencia climática" y "roles de género" de la asignatura de Historia por su "carga ideológica" y porque, bajo su punto de vista, no contribuyen a adquirir competencias en esta materia. También han eliminado "memoria democrática", "ciudadanía resiliente" o "protagonistas silenciadas y omitidas de la historia".

Los cambios principales se dan, precisamente, en la asignatura de Historia de España que empieza con los contenidos "de la Prehistoria al reinado de los primeros Borbones", donde se estudia la conquista de América; a continuación, aparece el siglo XIX español y la mención al legado español en América. La crisis del 98 al fin de la dictadura franquista también está presente; "Transición y democracia en España" y un bloque llamado "La sociedad en el tiempo", donde entra el terrorismo de ETA. Para el Ejecutivo de Ayuso "el currículo propuesto por el Ministerio para la materia de Historia de segundo de Bachillerato tiene un enfoque contemporáneo, ya que solo hace cuatro referencias a procesos y transformaciones anteriores al siglo XIX". Los cambios propuestos por la región tienen el objetivo de que "el alumno, partiendo de ese conocimiento del pasado, alcance una comprensión significativa del presente y cuente con los instrumentos de análisis y crítica necesarios para enfrentarse a los retos actuales y futuros".

Historia no es la única materia que sufrirá cambios, también lo hace Lengua y Literatura. La región ha recuperado la lectura obligatoria de "El Quijote", "La Celestina" o el "Lazarillo de Tormes". Los alumnos podrán leer las obras completas o con fragmentos seleccionados, pero tendrán que hacerlo preceptivamente por orden directa del Gobierno regional. El borrador del decreto menciona expresamente a Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega o Juan Ramón Jiménez. Si bien es verdad, en la Lomloe no se mencionan autores concretos, solo se limita a prescribir, en el primer curso, la "lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo" y, en el segundo curso, "la lectura de obras relevantes de la literatura española del último cuarto del siglo XIX y de los siglos XX y XXI en torno a tres ejes: Edad de Plata de la cultura española (1875-1936), Guerra Civil, exilio y dictadura y literatura española e hispanoamericana contemporánea". Es así como se permite que sean los centros educativos los que precisen qué leer en cada caso.

En Geografía también se observará algún cambio, como la organización territorial del Estado que se recoge en la Constitución de 1978 o el proceso de construcción europeo y la integración de España en el mismo. Por su parte, en Historia del Arte, se ordena contenido y se añaden periodos, artistas, estilos y obras de cada una de las etapas. Mientras, en materias más específicas como puede ser el caso de Economía y Empresas, se va a contemplar el aprendizaje de conceptos como economía de mercado o balanza de pagos.

