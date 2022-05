Oxford University Press y Go Pangea se alían para conectar a estudiantes de todo el mundo

Go Pangea y la editorial de la Universidad de Oxford, Oxford University Press, se han unido por primera vez para presentar una comunidad educativa global online que ofrece a docentes y estudiantes de España la gran oportunidad de conectar con estudiantes de otras partes del mundo para aprender y practicar inglés y francés, así como para desarrollar sus competencias en ciudadanía digital y el respeto hacia la diversidad e inclusión

Muchas personas recordarán haber participado durante la infancia en proyectos de amigos por carta o correspondencia, acciones organizadas desde los colegios o centros educativos para intercambiar culturas y vivencias. Entonces, la comunicación se hacía a través de correo postal. Años más tarde, la tecnología nos brinda la oportunidad de seguir conectando, pero esta vez en tiempo real y de forma más interactiva y motivadora. La nueva colaboración entre Go Pangea y Oxford University Press permitirá a cada estudiante utilizar la aplicación de Go Pangea para conectarse con otros estudiantes con el fin de practicar inglés y francés en un entorno seguro y divertido, a la vez que conoce nuevas culturas. Oxford University Press ha incluido en la plataforma Go Pangea contenido de la editorial, así como cuestiones e ideas con las que cada alumno podrá trabajar proactivamente en colaboración con una comunidad internacional de estudiantes. Todo el alumnado de cualquiera de los 10 nuevos libros LOMLOE de Oxford University Press tiene acceso a Go Pangea a través del código en su libro impreso, y podrá entrar desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil.

La plataforma, pensada para el alumnado de Primaria y Secundaria, empezó su andadura en 2011 y actualmente cuenta con 500.000 estudiantes de 150 países distintos. La colaboración entre Oxford y Go Pangea permitirá que la participación de los estudiantes crezca exponencialmente en los próximos meses.

"Los jóvenes cada vez son más reacios a aprender solo con un libro, necesitan más estímulos, quieren aprender inglés en situaciones reales y a la vez que socializan con otras personas de su edad", explica Louise Philipe, Acting Head of Product ELT, CLIL & FLE de Oxford University Press. "Nuestra alianza con Go Pangea llega en el momento justo: con la implantación de la nueva LOMLOE, los docentes deben buscar nuevas formas de aprendizaje que implementen la evaluación continua y la autoevaluación y que promuevan las competencias digitales y habilidades colaborativas. Go Pangea es la plataforma idónea para ello".

Una comunidad alineada con la LOMLOE

La comunidad Oxford en Go Pangea está alineada con los principios básicos de la LOMLOE sobre la calidad de educación sin discriminación para todo el alumnado e igualdad de oportunidades. A través de experiencias de aprendizaje divertidas, accesibles y respaldadas por la investigación, estudiantes de todo el mundo pueden desarrollar su empatía por otras nacionalidades y encaminarse a la consecución de los ODS y el respeto hacia la diversidad y la cooperación entre personas de diversos orígenes y creencias.

Las cuestiones proporcionadas por Oxford en la aplicación de Go Pangea vinculadas a los días internacionales de la ONU -la paz mundial, la seguridad internacional, la promoción del desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos- son algunos de los temas que la plataforma ofrece para un desarrollo de la ciudadanía global. Así, los estudiantes pueden mantener conversaciones enfocadas y guiadas de acuerdo con el currículo y materiales de aprendizaje, moderadas por docentes para ayudar a que aprendan sobre campos de acción de las Naciones Unidas y a expresar sus opiniones y sentimientos acerca de los temas tratados a través de presentaciones escritas, de audio y/o multimedia.

