El 84,8% de los españoles cree que un niño con pérdida auditiva tiene más riesgo de sufrir bullying, la mitad de ellos porque piensa que afecta a cómo los niños socializan con los demás. Son los datos del estudio 'Escuchar para cambiar el mundo: la importancia de la audición en España' realizado con 1.000 personas por Oticon, líder tecnológico en el desarrollo de audífonos. Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebra el 2 de mayo, su equipo de audiólogos ofrece las claves para evitar situaciones de acoso en niños y adolescentes con pérdida auditiva además de advertir de las señales que pueden ayudar a identificarla.

Según datos de la ONG Bullying sin Fronteras, entre enero de 2021 y febrero de 2022 se registraron 11.229 casos de acoso escolar en España, lo que le sitúa entre los países con un mayor nivel de incidencias de este tipo en todo el mundo. "Por lo general, un niño con pérdida auditiva corre más riesgo de sufrir este tipo de situaciones debido a sus dificultades para comunicarse, lo que suele ser un punto débil de cara al acosador pero también por su parte, porque se acaba aislando del resto. Además, también suelen tener más dificultades en el desarrollo y el aprendizaje", subraya José Luis Blanco, jefe de Audiología de Oticon. Es importante que para desarrollar el lenguaje hablado los niños oigan de manera clara el lenguaje de las otras personas y en diferentes ámbitos sonoros. "De esta manera, también desarrollan su cerebro y podrán desenvolverse solos a la hora de estar en el colegio o de practicar deportes y otras actividades, entornos en los que se relacionan con otras personas y se comunican. Por eso, si no oyen bien, tenderán a aislarse de todo ello", señala.

Lo cierto es que a día de hoy la pérdida auditiva todavía está muy estigmatizada en España. Otra de las razones por las que los españoles consideran que los niños que la sufren tienen más riesgo de bullying, además de porque afecta más a cómo socializan, es porque no es un problema tan visible como otros y puede ser difícil de entender. "Por lo general, un niño con pérdida auditiva, que aún no está siendo tratado con algún dispositivo, suele pasar más desapercibido ante el resto y solo se ve que es un niño tímido, callado y con dificultades para relacionarse con los demás", comenta Blanco. Solo un 9,8% de la población cree que los menores con pérdida auditiva no tienen más posibilidades de sufrir bullying porque son igual que el resto y un 5,2% opina que no tienen más riesgo porque son igual que el resto.

También existe un estigma porque se asocia pérdida auditiva a un problema más allá de la audición. Así, según el estudio, entre los miedos de los españoles a tener un hijo con pérdida auditiva, destaca que uno de cada cinco lo tiene por el posible rechazo o aislamiento social que pueda sufrir. Otros miedos son la dificultad para desarrollar el lenguaje y la capacidad de hablar (lo piensan un 33,9%) y las dificultades en su desarrollo y aprendizaje (33,2%). Además, el 62% de los españoles considera en el futuro tendrán aún menos posibilidades. "Sin embargo esto no tiene por qué ser así si detectamos a tiempo la pérdida auditiva y le ponemos solución con un profesional especializado en audiología que nos aconseje sobre qué es lo mejor para ellos. El niño no tiene por qué perderse nada, ni hacer cosas ni actividades distintas a los demás, existiendo tratamiento para ello", advierte Blanco. En este sentido, Oticon ha lanzado recientemente el primer audífono pediátrico que integra la red neuronal profunda con una tecnología preparada para reconocer los sonidos a través de la experiencia ya que las redes neuronales profundas aprenden como lo hace el cerebro de un niño (o infantil). "De esta manera el niño puede tener acceso a todas las escenas sonoras y a aquellas experiencias que estimulan su cerebro y que son fundamentales para su desarrollo", añade.

Claves para evitar situaciones de acoso en niños con pérdida auditiva

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar el equipo de audiólogos de Oticon ofrece las claves para evitar situaciones de acoso en niños y adolescentes con pérdida auditiva. "En cada etapa los niños tendrán unos retos a los que enfrentarse. En la escuela primaria es el momento en que el niño empieza a ser consciente de su pérdida auditiva y puede sentirse avergonzado por usar audífonos, ya que los amigos son cada vez más importantes y tienden a compararse con ellos. Aquí es muy importante escucharle, tener en cuenta sus sentimientos y hacerle ver que no tiene que haber ningún obstáculo para tener buenas relaciones ni para aprender. Por otro lado, es importante que sus profesores conozcan el funcionamiento de sus audífonos y expliquen al resto de la clase porque tiene que utilizarlos y que, gracias a los audífonos, tiene la misma capacidad de aprender que todos los demás", aconseja Blanco. También será importante que reciba la solución auditiva adecuada, como los micrófonos remotos, para comprender lo que dice el profesor y participar en actividades y deportes.

Por su parte, el adolescente va a necesitar estar conectado a sus amigos y al mundo por lo que su audición necesitará un gran apoyo. "El objetivo será que utilice la lengua de forma correcta para hacer planes y comunicarse, así como para desarrollar habilidades sociales complejas. Por otro lado, al ser más independientes y autónomos, adquirirán una responsabilidad sobre su pérdida auditiva por lo que será importante dejarle tomar sus propias decisiones en cuanto a ella y el dispositivo usado, incluso dejarle concertar sus propias citas con su audioprotesista, y utilizar la conectividad de los audífonos para enlazarlos con los teléfonos móviles, tabletas, etc.", concluye.

Todos estos consejos servirán para reforzar la autoestima de los niños y adolescentes con pérdida auditiva, evitar su aislamiento y, por tanto, las posibles situaciones de bullyng.

Relacionados Cibervalientes contra el acoso escolar