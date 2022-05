Los jóvenes exploran cómo pueden contribuir a transformar la sociedad desde los entornos educativos

elEconomista Madrid

El Colegio Internacional SEK Catalunya ha llevado a cabo una serie de workshops bajo el título "Growing up empowered. An empowerment hub experience" en los que sus alumnos y alumnas han reflexionado y debatido sobre cómo las nuevas generaciones pueden contribuir desde su posición a transformar la sociedad. Estos talleres se han desarrollado a lo largo de cinco jornadas, entre el 25 y el 29 de mayo.

En estos workshops han participado el experto en tecnología e innovación educativa Marc Prensky (EE.UU.), fundador de 2 Billion Kids Project y colaborador habitual en la Institución Educativa SEK; y Kiran Bir Sethi (India), fundadora de Design for Change, que han participado activamente en el planteamiento de estos debates, liderados y orientados tanto a los estudiantes como a los profesores, para que pudieran explorar de qué manera se puede apoyar a las futuras generaciones y al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde los entornos educativos.

"El mundo os necesita hoy, porque vuestra voz es más necesaria que nunca. Al menos, tenéis que intentarlo", defendió Bir Sethi durante su participación en estos talleres con los jóvenes, en un alegato a la autoconfianza que deben tener en sí mismos, "pensar más en el 'puedo hacerlo', porque todos tenemos la oportunidad de hacer posibles cambios en el mundo que nos ha tocado vivir".

En este sentido, Prensky reflexionó sobre el papel de la escuela. "Me gustaría reenfocar el propósito de la educación para que no solo esté dirigido a lo que queremos aprender, sino en lo que queremos lograr". Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, se sumó a esta consideración y aseguró que "la escuela también debe aprender, no es algo que solo deban hacer los alumnos. Deben tomar parte activa también los profesores y el resto de la comunidad que educa, solo con esta actitud se podrán hacer las cosas de otra manera, solo así se podrá cambiar".

La voz de los estudiantes

El eje central de estos talleres fue precisamente el trabajo, desarrollo y conclusiones de los trabajos de los alumnos y alumnas de segundo curso de secundaria, que durante la semana trabajaron en siete grupos de trabajo distintos: "autodidactas", "mente abierta", "miedo al éxito", "emociones", "experimentar cosas nuevas", "pasar página de algo que te hizo daño" y "conocerse a uno mismo".

En estas jornadas tuvo especial relevancia la mentorización de Miguel Luengo, presidente de Design for Change España, quien animó a los jóvenes a tomar riesgos sin miedo al juicio de los demás. Tal y como destacó en varias ocasiones, "los niños no son el futuro, son el presente, y tenemos que escucharlos". "Cometer errores es la clave para aprender, crecer y evolucionar", aseguró.

Los resultados del trabajo desarrollado por cada uno de estos siete equipos, formados por seis alumnos de 12 y 13 años, se presentaron en la sesión de cierre de "Growing up empowered. An empowerment hub experience". El director del Colegio Internacional SEK Catalunya, Roberto Prata, afirmó en la clausura que "desde la Institución Educación SEK tenemos como meta trabajar con vosotros, escuchar vuestra voz, la de los estudiantes, para poder así hacer los cambios que nos habéis propuesto".

Sobre la Institución Educativa SEK

La Institución Educativa SEK conforma una comunidad educativa que promueve el desarrollo de habilidades que garantizan un aprendizaje relevante, global, internacional y significativo. El objetivo de este aprendizaje es lograr el pleno desarrollo de la potencialidad de cada uno de nuestros alumnos para hacer frente a los retos del siglo XXI.

Fundada en 1892, la Institución Educativa SEK aúna liderazgo, innovación pedagógica y 130 años de tradición e historia. Los Colegios Internacionales SEK cuentan con más de 6.000 estudiantes residentes y no residentes de entre 0 y 18 años de edad de más de 60 nacionalidades en sus centros de Madrid, Barcelona, Almería, Pontevedra, Dublín (Irlanda), Los Alpes (Francia), Doha (Qatar) y Riad (Arabia Saudí). La Universidad Camilo José Cela, por su parte, nació en el año 2000 como parte de la Institución Educativa SEK y está volcada en la innovación y en la evolución constante de acuerdo a la realidad empresarial y social.

Sobre Design for Change España

ONG parte de un movimiento global presente en más de 60 países. Desde 2013, DFC España ha formado a 6.600 personas en una metodología propia basada en el Design Thinking con la que se han desarrollado 700 proyectos protagonizados por 31.000 niños, niñas y jóvenes. La aplicación de la Metodología DFC promueve la innovación educativa a través del emprendimiento social con impacto positivo al generar espacios de aprendizaje competencial significativo. Niñas/os y jóvenes ponen en práctica sus propias ideas, demostrando que son capaces de conseguir un cambio real en su mundo en el marco de los ODS, llegando a decir I CAN. Todas las personas que hacen proyectos DFC se empoderan y desarrollan habilidades como empatía, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico o comunicación, entre otras.