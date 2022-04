Micole Talks: una iniciativa de Micole donde Mar Romera y otros especialistas en educación resuelven las dudas de las familias

El conocido portal web de colegios Micole, ha lanzado esta semana Micole Talks, una serie de charlas en las que la especialista en Educación, Mar Romera, se adentra en la difícil tarea que supone para muchos padres elegir un colegio para sus hijos, más allá del precio o la ubicación, resolviendo dudas sobre los enfoques educativos, los programas de salud mental o los procesos de adaptación de los más pequeños al colegio.

A través de conversaciones con varios profesores y profesoras y responsables docentes, la reconocida pedagoga abarca temáticas que van desde el proceso de adaptación al colegio hasta el desarrollo de habilidades en los modelos educativos de la actualidad.

"Micole Talks nace para acompañar con voces expertas a millones de familias en su relación con el colegio de sus hijos, desde la elección del centro hasta los aspectos más relevantes de la vida cotidiana en él", explica Ignacio Vallejo-Nágera, socio fundador de Micole. Ver el trailer completo aquí.

Profesores y profesoras y responsables docentes de los diferentes colegios del grupo Inspired son los encargados y encargadas de abordar estas cuestiones de la mano de Mar Romera, a quien avalan más de 30 años de experiencia y más de una decena de publicaciones dedicadas al mundo de la educación y la infancia.

"Por las circunstancias profesionales, yo me he ubicado en diferentes contextos y lugares en los que esta pregunta se me ha hecho en muchas ocasiones: '¿A qué cole llevo a mi hijo?' Es una decisión fundamental en la vida de cualquier familia y es evidente que no tiene una respuesta cerrada o definitiva. Puede haber muchas respuestas que sean oportunas para cada caso, para cada familia, para cada niño y para cada niña. Tener información en estos días es algo fácil, al alcance de todo el mundo, pero no siempre se trata de buscar y seleccionar los datos. Aquí planteamos una oportunidad única para escuchar e interpretar la información necesaria para hacer la mejor elección", explica Mar Romera.

La serie completa de Micole Talks está ya disponible a través de la web.