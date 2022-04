Las 135 empresas más relevantes de España asisten al Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València

La XX edición del Foro de Empleo y Formación Permanente se celebrará los próximos días 11 y 12 de mayo en el Campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), entre las 10 y las 18 horas y el 5 de mayo contará con actividades paralelas en los Campus de Alcoi y Gandía.

En esta ocasión, más de 135 empresas se darán cita en la UPV para captar talento, dar a conocer sus líneas de trabajo y filosofía corporativa y ofrecer múltiples oportunidades laborales y de prácticas. Además, durante los dos días en los que se celebrará la feria, los jóvenes podrán asistir a las 15 mesas redondas con 70 empresas e instituciones participantes en las que se debatirán diversos aspectos de la empleabilidad con la participación de ponentes de las empresas participantes y representantes de otras instituciones, además de poder presentar los currículos en todos los estands de la feria y tener su primer contacto con las empresas.

La vigésima edición del Foro de Empleo -y el cada vez mayor apoyo de empresas y jóvenes- lo han convertido en un punto de encuentro de referencia nacional entre las empresas y los estudiantes y titulados que buscan una oportunidad laboral o de prácticas en España o en otros países. El Foro busca no sólo beneficiar a los aspirantes a acceder al mundo laboral, sino que tiene como objetivo ofrecer a las empresas participantes una interesante oportunidad para darse a conocer entre la comunidad universitaria, además de conseguir el mayor número posible de currículos de los interesados en encontrar empleo y seleccionar el mejor talento.

Para preparar al estudiantado y titulados para su contacto con las empresas, la UPV ha organizado la semana previa a la feria un encuentro para los interesados en trabajar en el extranjero (2 de mayo) que contará con la participación de Eures, antiguos alumnos y otras instituciones y revisión de currículos, así como simulación de entrevistas laborales (días 3, 4 y 5 de mayo).

Esta feria de empleo enfocada al networking, que la institución académica habilita en el boulevar central del Campus en Valencia, supone para Lola Salvador, nueva Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente de la UPV "confirmar el posicionamiento y el compromiso que tiene nuestra institución no sólo con los jóvenes, sino con la sociedad, apostando por una educación de calidad alineada con las necesidades cambiantes de las empresas y de la sociedad. Una apuesta por la empleabilidad juvenil a nivel nacional, ya que en la Feria de Empleo de la UPV son bienvenidos no sólo los alumnos y titulados de la Universitat Politècnica de València, sino también los que hayan cursado sus estudios en otras universidades, a los que les abrimos las puertas para que puedan entrar en contacto directo con empresas, acceder a entrevistas reales de trabajo, realizar pruebas técnicas de selección, y hacer llegar sus currículos".

En el ranking elaborado por la Fundación BBVA y el IVIE, tras analizar el 98% del sistema universitario nacional, la UPV se sitúa como la mejor universidad de España a nivel docente, top 5 nacional en la clasificación global, y 7ª tanto en volumen total de resultados como en investigación e innovación.

Empresas comprometidas con el empleo juvenil

En la XX edición del Foro de Empleo de la UPV se cuenta con la participación de 130 empresas que buscan el mejor talento y que tienen un compromiso con la empleabilidad juvenil: FERMAX, Orbita Ingenieria, BP Oil España, IDEAS UPV , Delegación de Alumnos UPV , AITANA MANAGEMENT, Infoverity, EDICOM, Faurecia, Laberit, MAHLE Electronics, GRUPO SEGURA, HP Printing and Computing Solutions, Hinojosa Packaging Group, AIMPLAS, NUNSYS, Sothis, ETRA, EURES Bélgica, EURES Comunitat Valenciana, EURES Dinamarca, EURES Suecia, LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, RACO BV, DEME, GEDESCO, PREFERENCE, photonicSENS, ASOCIACIÓN MESA DE LA INGENIERÍA VALENCIANA, NEW WORK, PKF Attest, OKODE, VESTEL Ingenieros de Levante, Seidor Consulting, MaxLinear, GH INDUCTION, Indra Sistemas, Novo Nordisk, SRG GLOBAL LIRIA, S2 GRUPO, DAS Photonics, SanLucar Fruit, GREFUSA, Danone, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana, Capgemini España, DEXTROMEDICA, Colegio de Economistas de Valencia, Deloitte, Accenture, PricewaterhouseCoopers, Ayuntamiento de València (Concejalía de Emprendimiento e Innovación Económica, Formación y Empleo), EINZELNET, POWER ELECTRONICS, ELECNOR, Tejas Borja, NTT DATA, TORRECID, Fundación Servipoli de la Comunitat Valenciana, Huawei Technologies Spain, INETUM ESPAÑA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA, GRUPO GIMENO, Schindler, IBERDROLA ESPAÑA, BRICOMART, GMV INNOVATING SOLUTIONS, STADLER RAIL VALENCIA, COLEGIO DE BIOLOGOS, CELESTICA VALENCIA, Avantio, LAYAKK, GRUPO COBRA, OmniAccess, FULTON SERVICIOS INTEGRALES, ams OSRAM, EFI CRETAPRINT, ITERA MOBILITY ENGINEERING, Expleo Group, Jeff, NORVENTO ENERXÍA, PLATOS TRADICIONALES SA / EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R., S.A/CINCO TENEDORES SL, WALTER GROUP, CAIXABANK TECH, Management Solutions, Timac Agro España, SDG GROUP, Panamar Bakery Group, EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE, BOSONIT, FUNDACION VALENCIAPORT, CCOO PV, Unión General de Trabajadores. UGT-PV, GRUPO PAVASAL, APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, GRUPO PAVASAL, APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, The Natural Fruit Company, CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, APM Terminals Valencia, Bain & Company, FERCHAU SPAIN, AENOR INTERNACIONAL, HAYS PERSONNEL SERVICES ESPAÑA, MaibornWolff Spain, Zeleros Global, GROUPON, GRUPO ALTADIA, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), MIARCO, LA PIZARRA BLANCA, Actemium ASAS, Open Line Valencia, Soluciones y servicios telemáticos, MIRE Sas, Agencias de Naciones Unidas – IOM-UNICC-UNICEF-UNICTF, Plug and Play Platform Spain, Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana. Ministerio de Defensa, BANCO SANTANDER, MERCADONA, GRUPO BERTOLIN, AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, COSENTINO, NFQ, Digital Mobile Innovations SL – DMI, Schneider Electric, Prodevelop, DATAMARAN EREVALUE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, IMPORTACO, Multiscan Technologies, Blue trail software iberica SL, Sopra Steria, Biomet 3i Dental Ibérica SL (ZimVie Inc.), BVALVE FLOW, SYSTEMS & CONTROLS, SLU, CIRCE - CENTRO TECNOLÓGICO, FORWARD DATA SL, Arisnova, Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente – SIE.

Relacionados La Escuela de Ingeniería de la UPF concederá cuareinta premios Talent para atraer a más y mejores estudiantes