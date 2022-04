News To You, la nueva plataforma para informarse mejor

Carmen García Madrid

News To You nace del emprendimiento, de la idea de dos jóvenes que visualizaron una necesidad en la sociedad y quisieron ponerle solución. Se trata de una aplicación disponible para iOS y Android que lleva a los móviles un amplio catálogo de prensa online, permitiendo seleccionar los artículos y temas preferidos. Alfonso Coello, ingeniero industrial y Javier Cabedo, periodista, ambos de 26 años, explican cómo ha sido el desarrollo de esta nueva herramienta.

¿Cómo ha surgido la idea de crear News To You?

La idea surge durante los meses de confinamiento por necesidad y un poco por incomodidad a la hora de consumir noticias. El consumo de prensa en distintos medios tenía la incomodidad de abrir cada pestaña según el medio que querías leer, de manera desorganizada, sin un orden que hiciera cómodo el proceso y nos planteamos si tendría sentido recopilar todos en una misma aplicación, de forma que pudieras crear tu periódico a medida dividido por temáticas, con tus guardados, y con diferentes velocidades de consumo, así como seguir no solo a los medios sino también a los periodistas que más te interesan, o filtrar búsquedas según el medio que prefieras.

¿En qué consiste exactamente esta aplicación?

Nuestra herramienta te permite crear tu periódico a medida. Puedes elegir entre más de 6500 noticias diarias de una variedad muy amplia de temáticas. El usuario se registra, elige sus medios favoritos y la aplicación le genera una lista personalizada con sus temas favoritos. Intentamos que sea sencillo y gratuito para la versión básica. Nuestro sueño es crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse y seguimos trabajando para conseguirlo.

Los usuarios premium, los que pagan 9,99 euros al mes, pueden disfrutar de un reproductor de audio para todas las noticias, crear carpetas de artículos guardados o personalizar algunos aspectos de la lectura.

¿Por qué creéis que era necesario lanzar una herramienta como News To You?

Creemos que el mundo de los medios de comunicación todavía no ha sufrido una disrupción al nivel que hemos vivido en otros sectores. Nos parece que hay una oportunidad de agregación enorme y creemos que podemos ayudar mucho a los medios de comunicación a monetizar mejor el contenido y a atraer a públicos que actualmente no están dispuestos a pagar o no encuentran tanto valor en la experiencia de informarse. Nos hemos propuesto retos difíciles pero si lo conseguimos, habremos ayudado a mucha gente.

¿Qué importancia tiene el emprendimiento en la actualidad?

Creemos que el emprendimiento es vital para el avance de la sociedad. La búsqueda constante de soluciones a problemas o de mejoras para soluciones actuales puede tener un impacto muy positivo. Además, el avance tecnológico ha hecho que sea más sencillo poder validar propuestas.

¿De qué forma consideráis que se debe tratar el emprendimiento en el mundo educativo?

Es una pregunta muy interesante y llega en buen momento. Creemos que lo más importante es decirle a la gente lo difícil que es que un proyecto salga bien y normalizar que el fracaso es algo habitual y común. Nosotros somos conscientes de que estamos intentando generar una disrupción y esto estadísticamente sale bien muy pocas veces. Nos dejamos la piel para que este proyecto crezca y funcione pero tenemos muy presente que en cualquier momento se puede acabar y nos puede tocar ir a buscar empleo. Esto es muy duro y creemos que es clave enseñar sobre todo a los jóvenes a gestionarlo. Nuestro entorno nos apoya y nos anima a no rendirnos, creemos en el trabajo y en la perseverancia y estamos seguros de nuestra visión pero tenemos claro que cuando los medios de comunicación hablan de Unicornios (empresas valoradas en más de 1.000 millones de euros) están poniendo el foco en las historias más excepcionales. Conviene tener presente siempre a los que se han quedado por el camino.

Por hacer una comparación con el mundo del deporte, cuando un niño quiere ser nadador porque su ídolo es Michael Phelps es genial que su entorno le apoye y le anime a seguir sus pasos, pero es importante que le digan que es casi imposible que lo consiga. Uno tiene que aspirar a ser la mejor versión de sí mismo, no a ser como el 1% de la población, porque será difícil gestionar ese fracaso o la insatisfacción de no conseguir algo que es excepcional. Nosotros trabajamos para llegar a nuestra máxima capacidad e intentamos no compararnos con los demás porque puede ser peligroso.

¿Qué tipo de inconvenientes os habéis encontrado a la hora de lanzar esta iniciativa?

El principal inconveniente es el desconocimiento. Ninguno de los dos habíamos emprendido anteriormente y hay muchos procesos y pasos a seguir que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Además la búsqueda de equipo para tecnología no fue fácil. Actualmente Diego Alfaro es el CTO y hemos tenido mucha suerte de que haya sido él quien lleve esta parte porque es una persona que se ha echado el equipo a la espalda desde el primer día.

¿Cómo tenéis pensado promocionar esta herramienta entre los lectores habituales de prensa?

Nos estamos enfocando mucho en que el producto sea usable y cómodo. Que te transmita sencillez y que te ahorre tiempo a la hora de informarte. Que te den ganas de consumir noticias! Sabemos que si lo conseguimos, la gente lo recomendará. Actualmente nuestro crecimiento es orgánico, nos financiamos con nuestros ahorros así que no hay un presupuesto para marketing o captación. Intentamos colaborar con otros emprendedores o con marcas grandes que ven valor en nuestro proyecto. Además, tenemos un podcast al que traemos a empresarios y de los que aprendemos mucho, esto nos está ayudando a crear marca y poco a poco se va corriendo la voz de nuestro servicio. Estamos satisfechos pero seguimos trabajando para que en el futuro todo coja mayor escala.

¿Qué resultados habéis obtenido hasta el momento?

El hito del que estamos más orgullosos es haber conseguido que los medios nos apoyen. La relación con ellos es buena y ven una oportunidad para generar nuevos canales de tráfico y nuevas formas de consumir el contenido. Los más visionarios nos han propuesto ideas para abrir más líneas de colaboración y esto es genial porque te sientes valorado. Por otro lado, estamos muy contentos de haber conseguido el producto que tenemos, es una app cómoda y sencilla que va mejorando cada día. Estamos muy lejos de donde queremos estar pero hay que tener paciencia, somos unos veinteañeros que no sabían ni cuál era el proceso para crear una sociedad limitada y ahora estamos aquí trabajando duro y consiguiendo feedback positivo de nuestros usuarios. Es un gran orgullo ayudar a los medios de comunicación y a los usuarios, vemos un impacto positivo en lo que hacemos.

¿Qué objetivos os planteáis a largo plazo?

Nuestro objetivo es ser la plataforma más cómoda a la hora de informarse. Buscamos un equilibrio de satisfacción entre el medio y el usuario de forma que los medios lleguen a más audiencia y los usuarios tengan la mejor experiencia posible.