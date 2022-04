Metodologías innovadoras, clave para el progreso educativo en la enseñanza del inglés

Las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia con el objetivo de frenar el auge de contagios provocados por el Coronavirus pusieron en jaque la manera de impartir clase en todo el mundo. Esto supuso una gran oportunidad para la innovación educativa, especialmente en la enseñanza del inglés, gracias al fuerte impulso en la digitalización.

En este contexto, los expertos educativos de Macmillan Education han desarrollado nuevas herramientas basadas en la tecnología y la innovación metodológica con el objetivo de poner en valor la importancia de la formación práctica a la hora de favorecer el desarrollo de las competencias necesarias para el aprendizaje del inglés.

Virtual Classroom Exchange

Una herramienta digital desarrollada por Macmillan Education y Empático que brinda a los estudiantes la posibilidad de vivir un intercambio en el aula en tiempo real, descubrir otras culturas y practicar inglés en diversos contextos. Todo ello, en el marco de Great Thinkers, un libro de inglés dirigido a la educación secundaria y bachillerato que se divide en siete niveles que abarcan desde A1+ a C1, según los niveles del Marco Común Europeo (CEFR).

Esta nueva herramienta digital permite a los alumnos encontrarse cara a cara con una clase en otra parte del mundo, trabajando en proyectos en común de forma virtual, a través de una experiencia inmersiva, segura y adaptada a las capacidades del alumnado en el manejo de la lengua inglesa.

Macmillan Education Library on Glassboxx

Esta biblioteca totalmente digital es la última solución que la compañía líder en contenidos educativos ha lanzado junto con Glassboxx, plataforma de referencia para la consulta de libros en formato digital y audiolibros. Su extensa oferta de contenidos permite a estudiantes desde la etapa de Primaria hasta Bachillerato acceder a este tipo de contenidos para su consulta en cualquier momento y desde cualquier punto geográfico, ya sea desde un ordenador, tablet o smartphone.

Asimismo, la herramienta está pensada para la total adaptación al nivel del alumnado. Contando con una gran variedad de géneros y títulos, los contenidos cuentan con distintos niveles de complejidad para la mejora progresiva de la comprensión lectora y auditiva de los consultantes.

Navio

Es la solución digital para aprender inglés dirigida a las etapas de infantil y primaria tanto dentro como fuera del aula, finalista en la categoría de Innovación Digital en los premios educativos del British Council, los ELTons. Con el objetivo de proporcionar una transición adecuada desde el libro de texto hacia las actividades de enseñanza digital, consigue que el aprendizaje sea más atractivo para los estudiantes debido a la gamificación que utiliza como hilo conductor.

Esta herramienta permite que los niños puedan sumergirse en el idioma inglés explorando el mundo 3D de Navio y aprender a través de actividades pautadas y retos vinculados a los libros que utilicen de una manera inmersiva e intuitiva. Navio es la oferta digital que acompaña el método para la etapa infantil, Big Wheel, y para primaria Kids Can! y Lead the Way de Macmillan Education.

TOEFL Young Students Series

Los expertos educativos de Macmillan Education abogan por hacer hincapié en la enseñanza del inglés durante la infancia, una etapa clave para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Por todo ello, surge TOEFL Young Students Series, una prestigiosa certificación que se sirve de un sistema de evaluación transversal que permite medir las capacidades reales de los alumnos en relación con el manejo de la lengua. Gracias a esta innovadora metodología, esta certificación permite impulsar el aprendizaje de los alumnos de forma real, consiguiendo una mejora del nivel de inglés entre los españoles.

La capacidad de evaluar las habilidades reales del alumnado, de forma continua y sistemática, a lo largo de toda la etapa académica, sumada a las herramientas docentes, son los factores diferenciales que han logrado que, en España, los exámenes TOEFL Young Students Series sean reconocidos por 9.000 instituciones educativas, universidades y organizaciones de más de 130 países.

ByMe

Resultado de la combinación de la enseñanza bilingüe y las soluciones tecnológicas, nace ByMe, un proyecto creado por dos de las editoriales líderes en España, Macmillan Education y Edelvives. Con el firme objetivo de mejorar las competencias en inglés de los alumnos en las aulas hasta llegar a un nivel bilingüe, ByMe cuenta con un equipo de especialistas en la materia, autores y profesores que desarrollan iniciativas de manera continua para conseguirlo. Entre ellas se encuentra la oratoria, destreza clave para la formación personal ya que favorece el desarrollo personal y mejora de la autoestima.

Lejos de la tradicional enseñanza del inglés, a través de las diversas iniciativas de Macmillan Education se pone a disposición de la comunidad educativa innovadoras formas de impartir esta lengua en las aulas. Todas ellas brindan al alumnado la posibilidad de utilizar iniciativas totalmente digitales de aprendizaje en inglés que se adaptan a las nuevas necesidades del alumnado en un contexto complejo para mejorar su nivel.

