Enfermería escolar: ¿una necesidad de vida o muerte?

Por desgracia, a la figura de enfermera escolar, no se le ha dado todavía la verdadera importancia que realmente se requiere. De hecho, en España, existen muchos colegios que no cuentan con ninguna. Esto supone una desventaja y un riesgo para los pequeños al no poder ser atendidos con rapidez si tienen algún problema grave, o que pase desapercibido hasta que es demasiado tarde. Es evidente que los accidentes suceden cada día y estar prevenidos es una necesidad, pero ¿España cuenta con el personal cualificado profesionalmente para suponer la diferencia entre la vida o la muerte dentro de un centro educativo?

En los centros educativos españoles, existe una necesidad imperiosa de implementar la figura de la enfermera escolar. El país cuenta aproximadamente con una por cada 8500 alumnos de media. Esto quiere decir que en determinadas regiones este dato es todavía más preocupante, como en Asturias, Castilla-La Mancha o Canarias. Los servicios que ofrece y las relaciones interpersonales que establece de una enfermera escolar, y su papel fundamental en sumar prevención y detección precoz, antes de que llegue al sistema de Atención Primaria al que podrían descargar mucha saturación, la hacen imprescindible en nuestros centros educativos y esto es algo que en España no se está teniendo en cuenta.

Tal y como explican desde Schoolnurses, empresa social especializada, «somos fundamentales para llevar a cabo funciones preventivas, asistenciales y de educación para la salud. Además, somos un pilar crucial para ayudar a niños que tengan necesidades especiales o patologías crónicas que dificultan su asistencia a clases».

La enfermera escolar no interviene únicamente ante accidentes, además, pueden hacer un diagnóstico enfermero o triaje temprano de posibles enfermedades, o detectar precozmente riesgos de contraerlas, y por supuesto dan medicamentos con seguridad a cualquier niño que lo requiera durante las horas lectivas del colegio. «También suman formación al alumnado a través de una serie de contenidos, charlas y talleres adaptados a diferentes edades. En estos cursos, se forma a los niños sobre diferentes temas como, por ejemplo, primeros auxilios o enfermedades de transmisión sexual, pero también a conocer temas de salud para que no estigmaticen a los que las padecen», matiza Jesús Ruiz, el CEO de Schoolnurses.

¿Por qué cada colegio debería disponer de este tipo de profesionales sanitarios expertos?

Son muchas las razones obvias, la primera es que el 50 % del tiempo que los menores pasan despiertos fuera de casa, lo pasan en sus colegios. La sociedad tiene una responsabilidad sobre su bienestar y necesidades de cuidados actuales, pero también futuros, garantizar igualdad de oportunidades y no discriminar por razones de salud. Además, los accidentes, son imprevisibles, según algunos estudios el 15 % de los accidentes graves se producen en el horario escolar.

En evidente que la enfermera escolar no sólo actúa ante un accidente o atienden a los alumnos con problemas crónicos, sus competencias y aportes van mucho más allá de la asistencia sanitaria, e incluyen; coordinar proyectos de Educación para la Salud, detección precoz y alerta temprana, control y verificación de protocolos, vigilancia de riesgos alimentarios, asesoramiento a familias y al propio centro en asuntos de salud, diseñar e impartir talleres a toda la comunidad escolar, ayudar a gestionar alertas epidemiológicas, prevención, administración y gestión de enfermería, medicamentos, autorizaciones, y un largo etcétera de tareas. Es decir, mucho más que tiritas o poner hielo.

Además, apostar por la salud mejora resultados académicos, reduce absentismo y abandono, y garantiza igualdad de oportunidades y muchos otros beneficios futuros a los que no se les puede poner un precio.

España suspende en enfermería escolar

La recomendación de la Asociación Internacional de Enfermería Escolar es de una enfermera por cada 750 alumnos y una por cada 350 en aquellos centros que se dediquen a la educación especial.

Existen determinados países que cumplen con esta recomendación, como Estados Unidos y los países nórdicos. De hecho, en Finlandia cuentan con 600 alumnos por enfermera y 300 en centros de educación especial. Es un dato aún mejor del recomendado.

Desgraciadamente, no es posible decir lo mismo de España. Ya no solo es que el número de alumnos que debemos atender cada profesional sea extremadamente alto, sino que tampoco se valora la importancia que tenemos como es debido.

«Posiblemente, esto último, no sea culpa ni de los colegios ni de los padres, sino que simplemente no se ofrece la suficiente información sobre el papel tan importante que desempeñan las enfermeras», explica Ruiz. Tal y como comentan desde Schoolnurses, «esto es algo que debe cambiar cuanto antes, ya que es necesario que se sepa las labores que llevamos a cabo y lo fundamentales que somos en cualquier centro escolar para subsanar deficiencias si se presenta algún problema de salud».

En los cursos anteriores, han tenido una media de 6,2 visitas/año/alumno a nuestras enfermeras, con una horquilla de entre 30 y 80 intervenciones diarias, aunque hay días en que se superan esos ratios.

Además, tener alumnos con necesidades no debería ser visto como un problema. Al revés, es una oportunidad de ayudar tanto a esos alumnos como a nosotros mismos. Sus compañeros y resto del colegio aprenden de primera mano que la diversidad de realidades es la norma que nos iguala, todos podemos caer enfermos o tener un problema, y que la empatía y solidaridad que practiquemos nos hace más sanos social, emocional y espiritualmente. «Lanzamos un mensaje muy claro a las familias: nos importa la salud y cuidarles hoy, también como parte de su formación y preparación para el futuro», matiza Ruiz.

Existen determinadas asociaciones y federaciones de la salud que comienzan a exigir que este problema se solucione lo antes posible como la Federación Española de Diabetes: Llevan años denunciando la vulnerabilidad a la que se enfrentan los niños que padecen esta enfermedad cuando acuden a los colegios. No hay ningún profesional sanitario que los atienda con rapidez en caso de que sufran algún problema y tienen muy claro que este papel lo debería desempeñar una enfermera escolar o la propia Schoolnurses cuya finalidad es que haya una enfermera escolar en cada centro educativo español. Tienen muy claro que pueden ocurrir determinados accidentes y que hay niños con enfermedades crónicas que necesitan estar bien atendidos en todo momento. El valor añadido que proporcionamos las enfermeras es incomparable.

En definitiva, la enfermera escolar es indispensable en los centros educativos. «Somos capaces de resolver una gran cantidad de problemas y el papel que desempeñamos es fundamental para los niños. España debe mejorar en este sentido. Tiene que comenzar a darnos importancia y visibilidad a unas profesionales que somos imprescindibles para que los pequeños acudan al colegio con la seguridad de que si sufren algún problema de salud puede ser subsanado inmediatamente», concluye Ruiz.