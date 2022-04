Keisha Thorpe: "La educación debe desarrollar la capacidad de pensar globalmente a los alumnos"

Isabel Figueroa Madrid

Los Premios Best Practice de la fundación Klaus J. Jacobs reconoce logros y prácticas destacadas en el avance hacia una educación de calidad y son otorgados cada dos años. En el año 2021 la ganadora del Global Teacher Prize fue la profesora estadounidense Keishia Thorpe.

¿Cuál fue el proyecto o práctica educativa que le hizo ganar el Global Teacher Prize?

El comunicado oficial de que había ganado el Global Teacher Prize en noviembre mencionó varias áreas de mi carrera docente. Primero, que enseño inglés a alumnos de bachillerato en el instituto Internacional Langley Park en Maryland (Estados Unidos), donde el 95% de mis alumnos que están aprendiendo inglés se identifica como de bajos ingresos. Rediseñé el plan de estudios de bachillerato del departamento de inglés para que fuese culturalmente relevante para los alumnos que son estadounidenses de primera generación, inmigrantes o refugiados principalmente de África, Medio Oriente, el Caribe y América del Sur y Central.

Como resultado, mis alumnos incrementaron en un 40% sus habilidades de lectura

Animo a mis alumnos de bachillerato a solicitar plaza en la universidad, ayudándolos con sus solicitudes y a obtener becas de financiación total. En 2018-19, ayudé a alumnos de segundo de bachillerato a conseguir más de 6.7 millones de dólares en becas para 11 universidades diferentes, casi todas con financiación total.

Junto con mi hermana gemela, la Dra. Treisha Thorpe, soy cofundadora de U.S. Elite International Track and Field, Inc., una organización sin ánimo de lucro que ofrece a estudiantes-atletas de todo el mundo en riesgo de exclusión social la oportunidad de usar su talento como un vehículo para acceder a la universidad en EE.UU a través de becas totalmente financiadas.

Hemos ayudado a más de 500 estudiantes a obtener becas completas de atletismo

Más del 90% se gradúa con la licenciatura, aproximadamente un 20% realiza un Master y un 8% estudia un postgrado.

¿Cuál era su sueño (o idea) cuando creó este proyecto?

Quería asegurarme de que otros niños como yo puedan convertir sus sueños en realidad. Quería asegurarme de que los jóvenes de entornos desfavorecidos, desatendidos, subrepresentados y en riesgo de exclusión social, tuvieran la oportunidad de una vida mejor. Me doy cuenta de que aunque la educación no es la única clave para el éxito, para tener éxito, uno necesita recibir una educación.

Quería pasarles el relevo de la educación para ayudar a romper el ciclo de la pobreza, especialmente en las comunidades marginadas

Quería asegurarme de que todos los estudiantes que deseen tener un nivel superior de educación tengan acceso a él. He estado enseñando durante más de 17 gratificantes años, y me sigue encantando. Creo que todos los niños merecen un campeón, un adulto que nunca se dé por vencido con ellos, que comprenda el poder de la conexión y les anime a convertirse en lo mejor que puedan ser.

¿Ha tenido experiencias personales que la han llevado a querer involucrarse con el sistema educativo así?

Crecí en Jamaica y tuve que superar muchas dificultades para tener éxito. Mi abuela hizo grandes sacrificios para garantizar que mi hermana Treisha y yo pudiéramos asistir a la escuela. Sin embargo, debido a problemas financieros, no se abrió un camino hacia la universidad.

Mi preferido en la escuela fue mi entrenador, John Messam, porque fue quien tuvo un impacto más profundo en mi vida. Cuando lo conocí en el instituto, no sabía cómo vencer los obstáculos a los que me enfrentaba, realmente no creía en mí misma y estaba preocupada por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi abuela y a mí. Pero John vio algo en mí y me animó a usar mi capacidad atlética para seguir estudiando. Durante meses, me entrenó y desarrolló mi resistencia y la confianza en mí misma, y pude acceder a la Universidad de Howard, en Washington DC, con una beca completa de atletismo.

Me enseñó varias lecciones, entre ellas, que sin importar lo que hiciera en la vida, siempre debía tratar de dejar un legado y que, cuando se trata del éxito, es importante devolverlo

Todo niño necesita un héroe como John Messam, y estoy feliz de ayudarles. Por todo esto, tengo una conexión muy especial con los estudiantes a los que enseño. Compartimos una historia similar de inmigrantes y las luchas que la acompañan. Sus historias son mi historia.

¿Qué traerá su proyecto al mundo si pudiera alcanzar todos sus objetivos?

Tengo la esperanza de que cada vez haya más profesores que se involucren con la comunidad donde viven sus alumnos y familias. Necesitamos más investigación para ayudar a mejorar continuamente nuestro sistema educativo a nivel mundial, pero estos sistemas deben poner a los alumnos en primer lugar. Aunque los profesores están en primera línea y conocen de primera mano las necesidades de sus alumnos, muchas veces se les niega la oportunidad de dar su opinión.

Los alumnos deberían tener un asiento en la mesa principal

Pueden ser de gran ayuda para identificar los retos a los que se enfrenta el sistema actual y hacer sugerencias sobre qué reformas pueden traer mejoras reales.

¿Qué le permitirá hacer el premio? ¿Cómo cree que ayudará a su actividad?

Quiero agradecer a Sunny Varkey y a la Varkey Foundation por la plataforma que el Global Teacher Prize ofrece a los docentes, así como a su partner, la UNESCO. Contar la experiencia de los docentes está ayudando mucho, además de mejorar el estatus de la profesión. Ilumina algunos de los problemas que experimentamos en el aula y que debemos buscar solución para nuestros alumnos.

La educación es un derecho humano y todos, independientemente de nuestro origen, deberíamos poder acceder a ella

Los estudiantes de los entornos más pobres han sido a los que más les ha afectado todo, desde la falta de oportunidades hasta la pandemia de Covid-19.

Querría integrar más servicios en mi organización sin ánimo de lucro para ayudar a estudiantes de todo el mundo a acceder a la educación superior, especialmente inmigrantes, refugiados y estudiantes de bajos ingresos, para garantizar que todos tengan el mejor comienzo en la vida y puedan completar su viaje educativo. Esta ayuda puede llegar de varias formas, como garantizar que estos alumnos más desfavorecidos tengan la tecnología y las herramientas adecuadas para su educación y poder participar en programas de intercambio y viajes que unen las divisiones étnicas, culturales y raciales.

¿Cuáles son los requisitos que tenía que cumplir como candidato?

Los docentes que solicitaron el Global Teacher Prize fueron evaluados sobre varias prácticas docentes: La innovación a la hora de abordar los retos locales, lograr resultados de aprendizaje demostrables, impactar a la comunidad más allá del aula, ayudar a los niños a convertirse en ciudadanos globales, mejorar la profesión docente y obtener el reconocimiento de organismos externos. Es un gran honor haber sido elegida entre más de 8000 nominaciones y solicitudes de 121 países de todo el mundo para recibir este increíble premio.

¿Cuál es el principal cambio en su vida profesional tras ganar este premio?

Mis alumnos son la razón por la que estoy aquí, y mi compromiso con ellos sigue siendo el mismo

El premio me abrió muchas puertas y me presentó a grandes audiencias, dándome la oportunidad de relatar mis propias experiencias y hablar sobre cómo veo el futuro de la educación en eventos como el Foro de Competencia Global Qudwa-PISA en Dubai EXPO2020, permiténdome asociarme con organizaciones como la Fundación Jacobs para convocar a empresarios, organizaciones sin ánimo de lucro y de investigación para que sean reconocidas por su contribución a la innovación en la educación, y poder participar en Fox News como parte del Mes de la Historia Negra para hablar sobre cómo querría cambiar el mundo. Hay muchos más eventos y oportunidades por venir y disfruto la oportunidad de compartir ideas con grandes maestros y compartir esta voz amplificada y el perfil que tenemos gracias al premio.

¿Cuál sería su principal mensaje a la comunidad educativa en España?

Aunque cada país tiene sistemas educativos y políticas diferentes, tanto alumnos como profesores se enfrentan a retos comunes en todo el mundo. Animo a los profesores de las escuelas públicas de España a que conozcan a sus alumnos, sus antecedentes, sus familias y sus comunidades tanto como puedan. Que siempre que sea posible, realicen los cambios necesarios en el plan de estudios o en cualquier otro elemento en su entorno de enseñanza y aprendizaje que pueda interponerse en el camino hacia ofrecer la mejor educación posible para los alumnos.

Aconsejaría a los profesores jóvenes que busquen mentores, busquen constantemente desarrollo profesional y oportunidades de aprendizaje profesional, se conviertan en expertos en la materia y se unan a comunidades de aprendizaje profesional para recibir apoyo.

Debemos reconocer las identidades de los estudiantes cada vez más, cómo interactúan en las aulas del siglo XXI y, como consecuencia, cómo pueden beneficiarse mejor de su educación al prepararlos para el mundo laboral y el resto de sus vidas.

La educación no es una solución de "talla única"

Hay que recordar a los alumnos que los profesores somos sus héroes, y que pueden lograr cualquier cosa que se propongan.

Debemos desarrollar su capacidad de pensar globalmente y que puedan abandonar el aula siendo capaces de solucionar problemas y convertirse en futuros líderes mundiales; después de todo, los enormes desafíos a los que se está enfrentando el mundo en tantos frentes necesitará verdaderos revolucionarios que puedan dar un paso al frente y asumir todo esto.

Tenemos el poder de marcar la diferencia en la vida de cada niño y de hacer de este mundo un lugar mejor para las futuras generaciones

Es una de las grandes alegrías de enseñar y, en todo esto, que nunca se nos olvide: ¡Los profesores importan!

Relacionados Ironhack se alía con 7 empresas top valencianas para apoyar la formación y potenciar el ecosistema tecnológico