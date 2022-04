El CSIC, la Universidad de La Rioja y el ICVV, entre las once instituciones de referencia mundial en el ámbito del vino

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de La Rioja (UR) y el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) son tres de las once instituciones a nivel mundial que más estudios científicos publican y son más citados en publicaciones sobre el vino y la vid, mientras que la científica del ICVV Teresa Garde es la investigadora con más artículos publicados.

Así lo refleja el artículo 'Research trends in the oenological and viticulture sectors' (Tendencias en la investigación en los sectores de la Enología y la Viticultura) publicado por Australian Journal of Grape and Wine Research y elaborado por A. Comini y M. Moresi, de la Universidad de Tuscia (Italia) que analiza la evolución más reciente de estas tendencias.

CSIC, UR e ICVV son tres de las cuatro entidades españolas citadas en el estudio que, en su conjunto, viene a señalar el importante papel que tiene la investigación en viticultura y enología en España desde mediados del pasado siglo, así como para el CSIC y la UR, que, junto al Gobierno de La Rioja, son cotitulares del ICVV.

El informe analiza la actividad de las instituciones dedicadas a estas áreas de investigación entre 2016 y 2020 a partir tanto del número de publicaciones como de las veces que estas son citadas por otros investigadores, lo que ofrece una idea de su impacto.

En el sector del vino, el CSIC está situado en el quinto puesto mundial; la Universidad de La Rioja, en el séptimo; y el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, en el noveno. En el sector de la vid, el CSIC aparece en el sexto lugar; el ICVV en el noveno; y la UR, en el décimo. En el caso de publicaciones sobre vid y vino, el CSIC se sitúa en el tercer puesto; la UR en el décimo; y el ICVV, en el undécimo.

Teresa Garde Cerdán, científica titular del CSIC del Grupo de Viticultura y Enología Aplicadas (VIENAP) del ICVV, aparece en el primer puesto mundial tanto en publicaciones de vino como de vino y vid, y en el segundo lugar en el caso de la vid. Su principal línea de investigación es el estudio del papel de la aplicación de bioestimulantes en el viñedo como herramienta para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad de la uva y del vino.

Otros investigadores citados en el ranking también guardan relación con el ICVV, Vicente Ferreira, catedrático de la Universidad de Zaragoza y director del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE) colabora con el ICVV a través de una Unidad Asociada y Gastón Gutiérrez, realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Teresa Garde.