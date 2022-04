Cómo inculcar el hábito lector en nuestros hijos en la era digital

Aunque es innegable que, hoy en día, leer no es la única vía de acceso a la información y que nuestros hijos consumen muchos recursos digitales, aprender y emocionarse con las buenas historias que ofrece un libro será siempre una necesidad humana. Y más aún en los niños, que tienen una enorme curiosidad por el mundo y cuya capacidad de empatía está en pleno desarrollo. En el Día Internacional del Libro, que se celebra este sábado, 23 de abril, Kumon, la mayor red de centros de enseñanza del mundo, se propone cambiar esta dinámica, conseguir que nuestros hijos disfruten leyendo y que la lectura se convierta en una actividad de ocio más que añadir en su lista.

¿Cómo lograrlo? Lucía Alonso, coordinadora del programa Kumon Lectura, nos ofrece estas seis claves para inculcar el hábito lector en nuestros hijos en la era digital:

1. Leer no son deberes: de la misma forma que escuchar música no son deberes de la asignatura de Música o jugar al fútbol no son deberes de Educación Física, "leer no son deberes de la asignatura de Lengua o Literatura", nos dice Lucía. Por eso, nos recomienda que "en casa, veamos la lectura como una actividad de ocio más, como puede ser ver películas o salir a montar en bici".

2. Un rato cada día: se trata de conseguir que la lectura se convierta en un hábito, en algo que hacemos de forma asidua, y no ocasional. "Sí, también los fines de semana, los festivos, en vacaciones todos los días", nos dice Lucía. De esta forma, nos acercaremos a la lectura, no solo nuestros hijos, también nosotros, sin resistencia, como un hábito que nos aporta tranquilidad y disfrute. "Creo que una clave para lograr instaurar este hábito puede ser, en primer lugar, reservar un momento al día para la lectura y cuando ese momento llegue, dejar móviles y tablets en otra habitación y tratar de disfrutarlo como un momento de desconexión y calma."

3. No imponer lecturas ni juzgar sus elecciones: para que nuestros hijos le cojan el gusto a leer es fundamental que dejemos que sean ellos quienes elijan sus lecturas. Si les obligamos a leer un libro que no les gusta, estamos perdiendo una oportunidad perfecta de que conecten con esta actividad.

4. Crear un rincón de lectura en casa: darle importancia a la lectura en casa pasa también por darle un espacio. Debe ser accesible para los niños y acogedor. Y, en la medida de lo posible, nos dice Lucia "que nuestros hijos participen en su creación y puedan ir ampliando su colección de libros, así nos aseguramos de que ellos también se van a sentir cómodos en él y, por tanto, van a querer pasar tiempo allí".

5. Nunca es demasiado pronto: Lucía recomienda que, desde que son bebés, se les hable mucho en voz alta, se les lean cuentos y se les canten muchas canciones. Con esto, aumentamos su vocabulario, su memoria y su concentración, facilitándoles más tarde la lectura. Para ayudarnos en esta tarea, Kumon nos ofrece una lista de canciones en Spotify para cantar con ellos.

6. Desarrolla su capacidad: la mayoría de las veces, nuestros hijos no leen porque no disfrutan haciéndolo. El motivo principal es que no entienden lo que leen, y lo hacen solo de forma mecánica, lo que además les dificulta su desempeño en el colegio. Por tanto, es fundamental que les ayudemos a desarrollar su capacidad lectora, de forma que puedan enfrentarse a textos cada vez más complejos.

Y, por último, recuerda que todos llevamos un gran lector dentro: a todos, sin excepción, nos gusta disfrutar de una gran historia o aprender algo nuevo. También a nuestro hijo adolescente que no se separa del móvil, lo que sucede, nos dice Lucía, "es que puede que no haya vivido experiencias de lecturas positivas. Todos tenemos el potencial de ser grandes lectores, aunque aún no lo hayamos desarrollado".

