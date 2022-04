Una veintena de jóvenes granadinos se especializan en Dirección de Operaciones de Sala con Fundación Mahou San Miguel

Ya está en marcha la II edición del Curso Experto en Dirección de Operaciones de Sala, creado por la Fundación Mahou San Miguel dentro de su programa social de educación y empleo Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, en el que 20 jóvenes profesionales de Granada van a poder seguir ampliando su formación para convertirse en los mejores directores de sala.

El programa, becado al 100% por Fundación Mahou San Miguel, se imparte en colaboración con el Centro de Formación Profesional La Inmaculada en Granada y tiene como objetivo impulsar el empleo especializado y de calidad en el sector de la Hostelería y el Turismo.

Durante tres meses, los nuevos alumnos, que cuentan ya con experiencia previa en este sector y muestran motivación e interés por la restauración, actualizarán sus conocimientos y habilidades para progresar en su carrera profesional. El itinerario consta de 160 horas de formación innovadora, con materias técnicas adaptadas a las nuevas necesidades que requiere hoy el sector, como dirección de procesos o diseño de oferta de bebidas; además, se complementa con talleres y masterclasses en competencias transversales como digitalización, ventas, gestión de equipos o comunicación, entre otras, que permitirán a los jóvenes prepararse de manera más competitiva y diferenciada.

Paola es una de las jóvenes que participa y llegó al programa para ponerse al frente del negocio que regentaba su madre. "Vengo del mundo sanitario, pero siempre he estado en contacto con la restauración. Por motivos familiares, he tenido que afrontar un cambio profesional en mi vida y ahora estoy encantada. Agradezco mucho la oportunidad que me ha ofrecido la Fundación Mahou San Miguel, porque gracias a esta formación estoy evolucionando y desarrollándome en este sector", asegura.

Mikel es otro alumno del programa y pareja de Paola. Juntos han decidido tomar las riendas del restaurante familiar ya que él cuenta con una amplia trayectoria en establecimientos de prestigio, como el restaurante Michelín de Maca de Castro en Mallorca. "Estoy en el sector desde los 16 años, primero como soporte a mis estudios, pero sin tener una base formativa como la que proporciona un grado superior. He ido creciendo gracias a mi propia experiencia, desarrollando habilidades y trabajando en restaurantes que requerían una gran exigencia" comenta. "Creo que este programa nos va a ayudar muchísimo a impulsar un negocio para que sea eficiente y de mayor calidad", asegura ilusionado.

La directora de Fundación Mahou San Miguel, Virginia Luca de Tena, destaca la necesidad de ofrecer programas de especialización en el sector de la restauración "porque responde a la fuerte demanda de profesionales de alto nivel que existe actualmente en el sector hostelero. Con este itinerario los jóvenes profesionales pueden completar su formación al más alto nivel en competencias muy específicas, que, además, se complementan con habilidades personales, lo que les permite seguir creciendo en su carrera profesional".

Según Francisco Tamarit, Director Académico Centro de Formación Profesional La Inmaculada, "la hostelería está atravesando una gran transformación a todos los niveles y la formación juega un papel clave en la profesionalización del sector. Este programa supone una oportunidad para que jóvenes trabajadores del sector puedan especializarse distintas áreas del restaurante y adquirir las competencias necesarias para liderar cambios significativos en sus propios establecimientos. Contar con un equipo de Sala bien formado, que entienda las necesidades actuales de los clientes y que sean capaces de adaptarse a los cambios y al dinamismo del sector, será sin duda un gran paso para que las empresas de hostelería sigan siendo muy competitivas en el contexto actual y futuro".

Una gran comunidad

Una vez finalizada la formación, los alumnos entrarán a formar parte de la nueva plataforma Linkados de Fundación Mahou San Miguel, un espacio online que pone a disposición de los ex alumnos de cualquiera de sus cursos, materiales didácticos actualizados, noticias de interés sobre el sector, convocatorias de becas y una completa bolsa de empleo que les permitirá acceder a ofertas de trabajo.

El Curso Experto en Dirección de Operaciones de Sala se enmarca en la esfera global de formación para el empleo de Fundación Mahou San Miguel y sus innovadores programas sociales de educación de ámbito nacional, orientados a abrir las puertas del mercado laboral a jóvenes con talento y ganas de impulsar su carrera profesional en sectores como la Hostelería, el Turismo, la Logística y la Distribución.

