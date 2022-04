Eva Gallardo: "Debemos ser activos en el cuidado y potenciación de la enseñanza de Matemáticas"

Carmen García Madrid

La catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Eva A. Gallardo, ha sido nombrada nueva presidenta de la Real Sociedad Matemática Española. Con este nuevo cargo se convierte en la segunda mujer al frente de la sociedad científica en sus 111 años de historia.

111 años de historia y solo dos mujeres presidentas, ¿qué cree que estamos haciendo mal?

Es difícil de saber con exactitud lo cierto es que a pesar de los avances tecnológicos en la sociedad en la que vivimos, existe una baja representación de las mujeres en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Es una cuestión que requiere un análisis detallado de las causas y factores asociados, puesto que la diversidad genera riqueza de conocimiento, y evidentemente, la resolución de problemas o aplicaciones corren el riesgo de estar sesgadas si se prescinde del talento femenino.

¿Existe el techo de cristal? ¿Qué solución hay para eliminarlo?

En el mundo académico, el acceso al grado, máster o doctorado están basados en criterios y méritos académicos y en este sentido, los expedientes académicos de las chicas suelen estar, en media, por encima del de los chicos.

La brecha de género se acentúa más en el acceso a plazas postdoctorales o puestos permanentes, pues el éxito en la consecución de los méritos de investigación depende de las etapas vitales de las mujeres y puede estar afectado por los condicionamientos sociales (bajas por maternidad, cuidado de personas a cargo, ) Y, estos hechos, pueden constituir un techo para el desarrollo profesional de la carrera académica.

En este sentido, nos parece fundamental identificar las posibles causas que dificultan tanto el ingreso como la carrera de las mujeres. Y para ello, hemos de partir de datos contrastados. Recientemente la Comisión Europea ha elaborado un extenso informe: "She figures 2021. Gender in research and innovation: statistics and indicators", donde a partir de las últimas estadísticas disponibles, se analiza el estado de la investigación e innovación en materia de igualdad de género en toda Europa, proporcionando no sólo los datos sino también análisis comparables de 88 indicadores aproximadamente. Los datos siguen el "viaje cronológico" de las mujeres desde que se gradúan de los estudios de doctorado hasta que participan en el mercado laboral y adquieren roles de toma de decisiones, al tiempo que exploran las diferencias en las condiciones de trabajo de mujeres y hombres y los resultados de investigación e innovación.

¿Qué objetivos tiene para esta nueva etapa como presidenta de la RSME?

Como señalamos en las acciones que se presentaron en la candidatura, la RSME, como comunidad científica, ha de anticiparse a las necesidades de la sociedad en la que vivimos, aportando no sólo conocimiento riguroso sino también reflexión, ideas y por supuesto, soluciones innovadoras.

En este sentido nos preocupa, fundamentalmente, apoyar a jóvenes investigadoras e investigadores; promover una mayor presencia de la RSME en los ámbitos educativos, tanto universitarios como preuniversitarios y, por supuesto, propiciar actividades que estimulen el talento matemático, el fomento y el despertar de vocaciones entre los más jóvenes y la incorporación de talento femenino a las Matemáticas.

¿Cómo definiría los retos de las matemáticas en la actualidad?

La RSME es una sociedad científica cuyos fines son la promoción y divulgación de las Matemáticas, así como el fomento de su investigación y de su enseñanza en todos los niveles educativos. Desarrollar esta labor en la sociedad actual en la que vivimos es un reto en sí, donde es necesario hacer llegar a la misma la importancia del conocimiento riguroso, con base científica, pues en muchas ocasiones, constituye una pieza clave para disminuir o acrecentar desigualdades sociales.

¿De qué forma cree que se puede apoyar a jóvenes investigadores e investigadoras en este sector?

La verdad es que es sorprendente la edad media en la que los jóvenes investigadores formalizan su primer contrato laboral con una universidad o instituto de investigación. Como sociedad científica, hemos de hacer una reflexión sobre la carrera académico-científica en nuestro país e instar a las instituciones competentes para que emprendan acciones concretas que permitan aumentar la captación de talento, y el reconocimiento de la actividad investigadora.

¿Cómo tiene pensado aumentar la presencia de la RSME en los ámbitos educativos?

Partimos de la premisa que la presencia RSME en los ámbitos educativos, tanto universitarios como preuniversitarios, es fundamental. La educación es la mejor manera de transformar una sociedad. La RSME, como parte de la comunidad matemática de nuestro país, ha de ser partícipe en la formación de personas libres y críticas, capaces de tomar decisiones con criterios fundados. Debemos ser especialmente activos en el cuidado y la potenciación de la enseñanza de las Matemáticas en todos los niveles educativos, y para ello apoyaremos acciones que mejoren la formación inicial y actualicen la formación continua del profesorado. A este respecto, potenciaremos los distintos grupos de trabajo y comisiones que promueven la innovación docente y la pasión por las Matemáticas.

Las matemáticas son conocidas como la asignatura más "hueso", ¿Cómo cree que se puede cambiar esta concepción?

Precisamente con acciones como las que hemos señalado anteriormente. Además, con actividades de divulgación y de presencia en medios de comunicación y redes sociales, pues es fundamental que la sociedad sea testigo que la comunidad matemática es una comunidad viva, al servicio de la sociedad.

¿De qué forma se puede estimular el talento matemático entre los más jóvenes?

Propiciando, a través de distintas actividades que estimulen el talento matemático, el fomento y despertar de vocaciones. Eventos como las Olimpiadas Matemáticas constituyen un claro ejemplo.

Todavía existe una brecha de género que impide que el número de mujeres en este ámbito sea igual al de los hombres, ¿Qué habría que hacer para eliminar esta brecha?

Como bien sabemos, la eliminación de la brecha de género se consigue con acciones de cambio sociales y políticas que no cristalizan en un corto plazo de tiempo. No obstante, como he señalado en alguna entrevista, el Espacio Europeo de Investigación (ERA, 2012) tiene como su cuarta prioridad "la igualdad de género y la perspectiva de género en la investigación, mediante el fomento de la diversidad de género para fomentar la excelencia científica". Y este es un pilar fundamental en la acción del equipo de gobierno que represento pues la comunidad científica y, en particular, la comunidad matemática, ha de alcanzar junto con la sociedad la igualdad de género en todos los aspectos que repercuten en el desarrollo de la trayectoria profesional.

