César López: "Las personas con discapacidad están 10 puntos por encima en la tasa de desempleo con respecto a la población general"

Carmen García Madrid

En España existen 3,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Mejorar la inserción laboral y fomentar la empleabilidad de este colectivo es el principal objetivo que tiene la Fundación GoodJob. Esta institución desarrolla un amplio abanico de actividades y servicios y mantiene intacto su compromiso con la configuración de un mercado laboral inclusivo y solidario, que favorezca la contratación de las personas con necesidades especiales y sea respetuoso con la diversidad. César López, director de la Fundación GoodJob, explica cuáles son las principales iniciativas y servicios de esta institución.

¿Cómo surge el nacimiento de la Fundación GoodJob?

La Fundación GoodJob surge de la iniciativa de su Presidente Jorge Albalate. Tras una desinversión exitosa en una empresa tecnológica, decide crear un proyecto social al margen de sus empresas, con objeto de que tenga un impacto social real y no pueda ser interpretado como una herramienta de reputación o comercial para las mismas. En ese momento se definen las bases de lo que es ahora la Fundación GoodJob y su actividad.

¿Cuáles son las características principales de la propuesta de esta Fundación?

La Fundación GoodJob es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como misión la integración laboral de personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, en el mercado ordinario de trabajo, de manera estable y, en la medida de lo posible, en actividades económicas de valor añadido, de acuerdo a las tendencias del mercado laboral actual.

La propuesta principal consiste en aprovechar el conocimiento y la especialización de la Fundación en el colectivo de personas con discapacidad, su mercado laboral, marco legal y su situación real, para servir de integrador de todos los agentes intervinientes en el proceso, hasta llegar a esa posición laboral estable, tales como administraciones públicas, sector empresarial, tercer sector y las propias personas con discapacidad.

Empleo y discapacidad ¿cuál es la realidad de estos dos términos?

La realidad es que el colectivo de personas con discapacidad está 10 puntos por encima en la tasa de desempleo con respecto a la población en general, con valores absolutos en cuanto a nº de personas desempleadas estancados desde hace décadas, relegado a actividades elementales tales como jardinería, limpieza, conserjerías y similares y gran parte de ellos trabajando en el empleo protegido de los centros especiales de empleo.

Es perfectamente factible modificar la tendencia, propiciando un cambio en factores estructurales, culturales y de percepción social del empleo de las personas con discapacidad, que actualmente influyen en negativo.

¿En qué consiste la metodología que utilizáis para la inserción laboral?

Partimos de varias premisas en lo que a la integración laboral de personas con discapacidad se refiere. Por mencionar algunas de ellas, el perfil de las personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo no está alineado con los requerimientos de gran parte de los puestos de trabajo que se ofrecen en la actualidad, al menos, tal como se plantean. Por otro lado, que las empresas necesitan ayuda en estos procesos, no son especialistas en la gestión de la discapacidad, hay muchos estereotipos fijados. También que las personas con discapacidad desconocen muchas de las posibilidades y tendencias del mercado laboral actual en el que podrían encajar y no saben como superar las barreras artificiales de entrada que presentan para ellos.

Para combatir todo esto, nuestra metodología se basa en buscar sectores económicas con una demanda fuerte y sostenida, que permita trabajar a medio plazo e implicar a sus agentes. Realizar capacitaciones previas, de corta duración y eminentemente prácticas para las personas, que las sitúen en su nueva actividad. Y el fundamental que es el "empleo con apoyo" durante todo el proceso, con una fuerte implicación por parte del personal especializado de la Fundación, hasta que el empleo se demuestra estable y puede retirarse dicho acompañamiento, tanto a la empresa como a la persona.

¿De qué forma trabajáis con las empresas desde la Fundación?

Las empresas son otra de las partes fundamentales de nuestra actividad. Intentamos entender cuál es su situación, experiencias previas y posición como organización en relación a la diversidad/discapacidad, como son sus procesos de negocio, puestos de trabajo, crecimientos previstos, etc. Con todo esto, les proponemos un plan de acción que derive en el plazo más corto posible, en la incorporación de personas con discapacidad a su plantilla, de forma estable. Este plan puede incluir desde soporte a su departamento de RR.HH., defensa y comunicación interna y externa del plan, sensibilización a la plantilla y, por supuesto, empleo con apoyo durante todo el proceso, entre otras acciones.

¿En qué consisten exactamente los Programas #IMPACT?

Los Programas #IMPACT son programas de empleabilidad, que tienen como objetivo la creación de puestos de trabajo estables, en empresas ordinarias, en actividades como la ciberseguridad (#include), cloud (#cloud), analítica de datos (#understand) entre otras, para personas con discapacidad sin experiencia ni formación previas en este sector. Los programas tienen una fase de capacitación de entre 4 y 8 semanas, una de integración laboral a través de los centros especiales de empleo de la Fundación y otra en la plantilla de la propia empresa ordinaria. Son una alternativa para recualificarse en tecnología, como profesionales junior, de manera muy guiada y sin necesitar varios años para hacerlo, pudiendo empezar a trabajar a corto plazo y seguir aprendiendo mientras lo haces.

¿Qué más programas destacan de la institución?

Destacaría el Programa #cero, el cual persigue durante 4 semanas, dotar a las personas con discapacidad de las competencias digitales básicas que dictamina la UE que debe tener cualquier ciudadano en la época digital en la que vivimos.

El resto de la actividad de la Fundación tiene que ver con demostrar que es posible que cualquier organización puede integrar personas con discapacidad en su plantilla, sea cual sea su sector de actividad, sin excepción.

¿Qué más herramientas utilizáis para los procesos de integración e inclusión?

A parte de las ya mencionadas, destacar la gestión de Itinerarios de inserción para cada persona, análisis organizacional que ayude a configurar redistribución de tareas en puestos de trabajo existentes, accesibilidad técnica, adaptaciones de puestos de trabajo y herramientas tecnológicas que den soporte a los procesos.

¿Qué papel juega la tecnología en el objetivo que persigue la Fundación GoodJob?

Muy importante y en varias vertientes. Por un lado y en lo que al empleo se refiere, la tecnología está cambiando notablemente el mercado laboral y brinda grandísimas oportunidades para la recualificación de profesionales sin experiencia previa, permitiéndoles entrar a la base de la pirámide de muchas profesiones a corto plazo.

Por otro, la tecnología es algo vivo y si tiene en cuenta la discapacidad en su definición y diseño, puede eliminar muchas barreras, reduciendo el impacto de las discapacidades en las personas.

Esto son líneas estratégicas del plan de actuación de la Fundación GoodJob.

¿Cuáles son las áreas que están generando más empleo al sector en el que os centráis?

Sin duda para nosotros la ciberseguridad, el cloud y la tecnología en general, son las que ofrecen mejores oportunidades. En cuanto al empleo en general, para el colectivo de personas con discapacidad, el sector servicios ha sido el destino en el que se le ha ubicado tradicionalmente.

¿Qué otras iniciativas pueden llevar a cabo la sociedad para ayudar en esta causa?

Con carácter general, desde nuestro punto de vista, una sociedad saludable debería dar una respuesta positiva, de apoyo a la persona, frente a una situación de discapacidad, tanto como a cualquier otra situación de vulnerabilidad que se pueda dar en la persona.

De forma específica, todos podemos contribuir a mejorar la situación de empleo de las personas con discapacidad, cada uno desde nuestra posición. Desde la Administración Pública proponemos que se fomente la contratación por parte de las empresas de manera decidida, financiando los apoyos necesarios que ayuden a las empresas y personas en los procesos de adaptación e incentivando a los centros especiales de empleo para que transiten trabajadores a estas plantillas, saliendo del empleo protegido. También con al creación de cláusulas sociales en concursos públicos, que fomenten la contratación.

Desde el sector empresarial, se debe entender que la incorporación de personas con discapacidad a sus plantillas, va más a allá de buscar mejor en el mercado. Pasa por capacitar a los perfiles más próximos a sus requerimientos, teniendo un plan de acción específico y visión a medio plazo.

En las personas con discapacidad reside gran parte de la garantía del éxito, su determinación en conseguir un empleo de calidad y mantenerlo es clave para conseguirlo. Los demás debemos ayudar a que el contexto sea el adecuado y acompañar.

Las organizaciones del tercer sector tenemos la responsabilidad de ser facilitadores, ayudando a todos (administraciones, empresas y personas) con nuestra especialización y conocimiento.

La mejora del empleo del colectivo de personas con discapacidad no solo es buena porque mejora la situación individual de las propias personas, sino porque por todos los lugares por los que pasa, visibiliza en positivo la normalidad de la discapacidad en la sociedad, creando un círculo virtuoso.

¿Qué planes de futuro tenéis en la Fundación GoodJob?

Nuestros planes pasan por consolidar los programas de empleabilidad para personas con discapacidad en el sector de la tecnología, potenciar nuestra actividad actual en otros sectores para personas con otras capacidades no tecnológicas, ampliar geográficamente nuestro ámbito de actuación y aplicar la misma metodología para otros colectivos en riesgo de exclusión. En definitiva, aumentar el impacto social de forma sostenible.

