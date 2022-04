Arranca el curso en 42 Málaga, el campus de programación más innovador que forma en los perfiles digitales más demandados

Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga que se suma desde hoy al proyecto, han inaugurado esta mañana 42 Málaga, el campus de programación, ubicado en el Complejo Tabacalera, cuya metodología ha sido distinguida por encontrarse en el TOP 10 de universidades mundiales más innovadoras y, por ocupar el primer lugar, por los valores éticos que transmite, por delante de Harvard, Yale o Columbia. El campus de Málaga, el cuarto de España después de Madrid, Urduliz (Bizkaia) y Barcelona, que abrió sus puertas el pasado 7 de febrero, arranca hoy su "curso" oficial con los primeros 172 estudiantes seleccionados que han superado la "piscina" después de 26 días formativos intensos. Además, cuenta con más de 4.000 solicitudes de inscripción.

Con la puesta en marcha de 42 Málaga, las cuatro instituciones contribuyen a impulsar el desarrollo económico y el tejido tecnológico de la ciudad y de la región, dan un paso más para preparar a la sociedad para los nuevos empleos digitales y tienen como objetivo formar a más de 1.000 perfiles digitales que están demandando las empresas en los próximos años. Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga asumen así el reto de ofrecer oportunidades laborales a través de 42, un proyecto formativo que viene avalado por el éxito del 100% de inserción laboral en más de veinte países de cuatro continentes.

El campus ha sido inaugurado este mediodía por el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el alcalde Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado y ha contado además con la intervención en remoto de la CEO de 42, Sophie Viger. Después de la presentación, las autoridades han recorrido las instalaciones, donde a su paso por los diferentes espacios han podido charlar con los candidatos e intercambiar experiencias.

Durante su intervención, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha subrayado: "Estamos viviendo la primera revolución tecnológica de nuestro país en vanguardia y esto es una oportunidad. También va a haber asimetrías y desigualdad de oportunidades como en otras revoluciones, pero la clave es la educación y 42 está en ello. Invertir en educación es invertir en empleabilidad. Y nuestra misión, desde Telefónica y su Fundación, es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Y vosotros, en 42, estáis ayudando para que esto sea posible y por eso espero que muchos acabéis trabajando en Telefónica".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado satisfecho de que Fundación Telefónica haya elegido Málaga para la apertura de este campus y ha subrayado que la apuesta por nuestra ciudad es fruto de una estrategia trazada por el Consistorio y diseñada en colaboración con los principales agentes económicos y sociales, para apostar por la innovación y la atracción de talento ligada a este sector. De la Torre ha destacado la gratuidad y alta empleabilidad de esta formación que contribuye a priorizar la cultura de la programación y ha agradecido a José María Álvarez-Pallete su rápida respuesta: "al día siguiente de conocer a través de un medio de comunicación la existencia de este proyecto le escribí una carta en la que le solicitaba que el próximo centro se ubicase en Málaga y le ofrecía colaboración para buscar las instalaciones adecuadas; 24 horas después recibí una carta suya en la que me comunicaba que se interesaría personalmente por esta oferta" ha explicado de la Torre, que además se ha mostrado satisfecho de que "se haya cumplido el propósito que en su día trasladé a la Fundación de que este centro tuviese una irradiación provincial e incluso regional".

Durante el acto, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que la institución ofrece a través del centro de innovación social La Noria 25 plazas de alojamiento para alumnos de este campus que procedan de municipios de la provincia. "Queremos romper la brecha digital que aún existe entre las personas jóvenes y mayores y entre las que residen en municipios grandes y pequeños", ha apuntado Salado, quien ha afirmado que el objetivo es que el ecosistema digital se extienda a toda la provincia y se multipliquen los beneficios para la sociedad. "La tecnología nos tiene que ayudar a afrontar el reto demográfico que representa el despoblamiento", ha manifestado.

La CEO de 42, Sophie Viger, ha destacado, en su intervención en remoto, que "la elección de Málaga como lugar para crear un nuevo campus no es arbitraria; confirma la trayectoria que ha seguido la ciudad en las últimas décadas. Y es que Málaga se ha convertido en un polo de atracción de talento, referente en innovación y en transformación digital. Por esta y otras muchas razones, es la capital tecnológica del sur de España. Además, reúne todo lo necesario para lograr que este campus "malagueño" sea un éxito gracias al trabajo conjunto de las instituciones públicas aquí representadas".

En las palabras de clausura, Juanma Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía, ha remarcado que "Andalucía debía ser parte del proyecto 42 de Telefónica. En esta comunidad autónoma lo tenemos todo para ser referente en formación y en empleo digital. Cuando administración y empresa colaboran se abre una oportunidad para avanzar con más fortaleza. En este caso es indudable: compartimos la misma visión del desarrollo de Andalucía como hub tecnológico del sur de Europa con epicentro en Málaga. Para el Gobierno de Andalucía, la transformación digital nunca fue una opción sino un imperativo. Es un gran motor de cambio económico y social".

42 Málaga, un espacio más allá de la programación

El campus de 42 Málaga, ubicado en el Complejo Tabacalera, consta de 2.400 m2, capacidad para 600 estudiantes y dispone de 210 ordenadores. 42 Málaga es presencial y gratuito, está abierto 24 horas / 7 días a la semana y sigue una innovadora metodología basada en proyectos, que utiliza la gamificación y el aprendizaje entre iguales, donde los estudiantes aprenden a su ritmo, de manera colaborativa unos de otros. En 42 Málaga, los estudiantes aprenderán a aprender y no solo se formarán en habilidades técnicas; sino que aprenderán a desarrollar aptitudes como el esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la capacidad de superación y el trabajo en equipo, muy valoradas y fundamentales para cualquier empresa hoy en día.

La metodología de 42, que aterriza ahora en Málaga y lleva implantada con éxito dos años en Madrid, casi un año en Urduliz (Bizkaia) y cinco meses en Barcelona forma a futuros profesionales digitales de alta cualificación para que puedan hacer frente a los nuevos retos laborales, perfiles digitales que, después de la pandemia, son más necesarios que nunca para reactivar la economía. De este modo, el modelo 42 asume el reto de ofrecer oportunidades laborales en tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, el IoT y tendrá la Ciberseguridad y programación de Videojuegos como disciplinas clave dentro de la metodología. Con una duración de tres años de media, los estudiantes salen preparados para trabajar en el mercado laboral actual. Un método que ha arrojado resultados tan exitosos como el 100% de empleabilidad o una media de ocho ofertas de trabajo por estudiante durante el tiempo que permanecen en el programa.

¿Cómo inscribirse?

El campus de 42 Málaga está totalmente operativo desde el pasado 7 de febrero con la presencia diaria de 172 estudiantes, que han realizado dos tests on line y la 'piscina', la prueba final de acceso al campus que les ha otorgado una plaza definitiva después de 26 días presenciales aprendiendo las primeras nociones de programación. De los primeros estudiantes seleccionados el 17,5% son mujeres, el 88% son de Andalucía, la mayoría de Málaga y la media de edad es de 30,5 años. Desde que se abrieron las inscripciones, 4.000 personas se han registrado en 42 Málaga y aspiran a formar parte de este revolucionario campus. La inscripción está permanentemente abierta en 42malaga.com, la formación es gratuita, no hay límite de edad (18 años) y no se requiere ni formación ni conocimientos previos de programación. Aquellos que quieran formar parte de 42 y acceder a esta formación revolucionaria tendrán nuevas oportunidades en breve con la convocatoria de las siguientes piscinas el 4 de julio y el 8 de agosto de 2022.