Bibiana Moirón: "Centro Innova aplica una formación 360 grados para ayudar al alumno a mantener sus objetivos claros"

Excelencia y compañía son dos términos que definen a la perfección a Centro Innova. La academia de oposiciones se caracteriza por tener una preparación integral del alumno, pero también por contar con los mejores profesores y con temarios constantemente actualizados. Bibiana Moirón, coordinadora pedagógica de Centro Innova, habla de las características que definen esta institución.

La metodología es uno de los aspectos que más definen una academia de oposiciones, ¿cuáles son las características principales de la de Centro Innova?

Ser conscientes de las necesidades de un opositor, que van más allá de estudiar un temario. Acompañamos al opositor durante todo el proceso de preparación de unas oposiciones, cubriendo así todas sus necesidades.

Entre estas necesidades está, en primer lugar, el asesoramiento pedagógico e individualizado que permite que cada alumno aproveche al máximo sus cualidades para afrontar sus objetivos, con la mejor organización y planificación. Para ello, contamos con los mejores profesionales: personal funcionario que se implica, desde el principio, para que el alumno tenga seguridad en su estudio. Nuestros profesores son expertos en sus diferentes materias, que saben potenciar lo mejor de cada alumno ante el reto que comienzan, según sus cualidades y preparación.

Un reto con una alta carga emocional que trabajamos cada semana, a través de las sesiones individuales y grupales de mindfulness, coaching y las técnicas de estudio para afianzar conocimientos que, sin duda, son herramientas imprescindibles para no quedarnos en la mitad del camino, sin intentar llegar al objetivo final que es el logro de la plaza.

¿En qué consiste exactamente la Formación 360° de este centro?

Tiene que ver con la metodología que comentamos anteriormente. En Innova somos conscientes de que cualquier oposición es una carrera de fondo y por eso, además de contar con los mejores profesores y temarios actualizados, queremos facilitar todas las herramientas que necesita un opositor. Para optimizar su tiempo y reforzar la confianza en sí mismos, nuestros alumnos reciben sesiones de técnicas de estudio, con especial hincapié en las metodologías mnemotécnicas, orientadas a retener la máxima cantidad de temario en tiempo récord, y a optimizar al máximo el esfuerzo por parte del alumno.

Además, impartimos sesiones de coaching y mindfulness para ampliar la fortaleza mental del opositor, con el objeto de desarrollar el autoconocimiento y la autorresponsabilidad del alumno. Centro Innova pretende con esta formación de 360 grados ayudar al alumno a mantener sus objetivos claros y dirigir su energía a ellos durante todo el proceso de preparación de la oposición.

¿Por qué deberían los estudiantes escoger Centro Innova para la preparación de sus oposiciones?

Son muchas las razones por las que creemos que Centro Innova es una apuesta ganadora.

En primer lugar, porque nuestro equipo docente está altamente cualificado y experimentado en la materia que trata. Están constantemente reciclándose para ofrecer el método de estudio más completo, ayudando a comprender y asimilar cada uno de los temas y conceptos explicados. Y esa renovación de nuestros docentes es imprescindible ante la continua actualización de los temas, otro de los aspectos en los que estamos muy concienciados. Y es que, sabemos la importancia de un temario de calidad y actualizado a la hora de estudiar una oposición, por eso cuidamos cada detalle ofreciendo las últimas novedades, no solo de los temarios si no de cuestiones de actualidad y seguimiento de convocatorias. Esto permite al alumno centrarse en los estudios y no preocuparse de nada más.

En resumen, le damos todo lo que necesita para hacer ese camino mucho más fácil, el alumno nunca se sentirá solo, ya que desde el minuto uno estará acompañado de un importante equipo de profesionales. Cientos de opositores nos eligen día a día para que nosotros les llevemos hasta su propósito, la consecución de un puesto de trabajo fijo en la Administración Pública.

Este centro es pionero en impartir sesiones de coaching y mindfulness, ¿qué beneficios han observado en su uso?

Hemos observado el desarrollo de capacidades y la mejora de aspectos humanos tan importantes para el estudio a través de la aplicación de estas técnicas. En Innova, desde el principio, hemos querido estar presentes en todas las etapas por las que un alumno pasa en el estudio de la oposición, la motivación, la ilusión, pero por supuesto, el refuerzo de la autoestima y la confianza.

Sabemos que cuando preparas una oposición no se trata solo de estudiar unos temas o unas leyes. Es un camino que hay que recorrer hasta llegar a la meta que es lograr una plaza.

Y desde que se inicia esa preparación hay etapas de creer que lo vas a conseguir y hay otras donde se mezcla la desmotivación, el estrés, la ansiedad y el creer que no llegas.

De ahí que trabajemos en el coaching y la práctica del mindfulness porque son herramientas muy beneficiosas para superar los momentos de frustración, guardar la calma, ofrecer seguridad y mantener la motivación, siempre de la mano de profesionales que hacen una labor fundamental que, a veces, se nos olvida: escuchar. Y por supuesto, enseñar a conectar con el presente, ya que nuestro estilo de vida nos hace anticiparnos muchas veces a algo que no ha pasado y que igual tampoco ocurre, pero no disfrutamos del ahora. Es importante afrontar los retos poco a poco, sin olvidarnos de la meta, pero disfrutando del camino creyendo en uno mismo. Así se llega al reto conseguido.

En otras palabras, gracias a estas sesiones hacemos que el alumno conozca con claridad su realidad como opositor, la acepte y saque lo mejor de sí mismo para conseguir lo que se propone.

¿Cuáles son las técnicas de estudio más recomendadas por los profesionales de Centro Innova?

No hay una técnica de estudio mágica. Hay algunas formas de afrontar el estudio más favorables a los exámenes tipo test, y otras para exámenes en los que hay que defender ante un tribunal una parte del temario. Además, no hay dos estudiantes iguales, y lo que le funciona a uno, puede que no le vaya tan bien a otro. Para eso son las sesiones con los pedagogos para trabajar en la organización y la planificación, dónde se valorará cada caso individualmente, para poder orientar al alumno en las técnicas que más se ajustan a sus cualidades y al tipo de examen que tiene que afrontar en sus oposiciones.

¿Qué requisitos debe tener un docente de Centro Innova?

Sin duda, hay dos requisitos que son muy importantes para nosotros. El primero es que tenga pasión por la enseñanza y que sepa transmitirlo a los alumnos. El segundo requisito es que haya vivido la experiencia como opositor e incluso haya logrado su plaza como funcionario. Creemos que quien ha vivido la misma experiencia que está viviendo ahora el alumno puede comunicar, ayudar y orientarlo de la manera correcta. Por supuesto, nos encantan las personas creativas, empáticas que saben escuchar y reciclan continuamente su formación, adaptándose a las necesidades de los alumnos.

¿Cuáles son las oposiciones más reclamadas de su centro?

Desde hace varios años nos hemos situado en la vanguardia de la preparación de las oposiciones a Correos, Administración del Estado y Comunidad de Madrid. Además preparamos las oposiciones a los cuerpos de Justicia, bibliotecas y museos, SERMAS, agentes forestales, Hacienda pública, etc.

¿Qué resultados han obtenido en las últimas convocatorias?

Tenemos multitud de testimonios y opiniones reales de alumnos publicados en nuestro sitio web y canal de Youtube que reflejan, no solo la felicidad por conseguir el aprobado, sino que además, quieren agradecer la gran ayuda prestada desde Centro Innova y reconocen que, sin nosotros, no les habría sido posible alcanzar su meta.

Desde su punto de vista, ¿cómo habría que plantearse iniciar el estudio de una oposición?

Lo primero es analizarse a uno mismo y sus circunstancias personales, en segundo lugar, hacer una lista de tus fortalezas y debilidades, que permita fijarse un primer objetivo realista. Una vez tomada la decisión de opositar, lo ideal es buscar el asesoramiento de expertos en oposiciones, como nuestros orientadores de Centro Innova, que analizando la formación y cualidades de cada opositor puede ayudar a elegir unas oposiciones que encajen con su formación, objetivos salariales y tiempo disponible de dedicación a las mismas.

