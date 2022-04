Pilar Alegría, en 'Wake Up, Spain!': "Necesitamos introducir la perspectiva de género en el currículum"

Educación, tecnología, empleabilidad y talento han centrado la sesión de mañana de la cuarta jornada de 'Wake Up, Spain!'. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha destacado durante la inauguración la importancia de la perspectiva de género en los currículums escolares que ha puesto en marcha su departamento en asignaturas como las matemáticas en Primaria. Muchos ridiculizan su presencia pero "solo 10 de cada 100 estudiantes de ciclos medios de informática son mujeres", ha asegurado en la segunda edición del foro que organiza EL ESPAÑOL, Invertia y D+I (Disruptores e Innovadores) en Casa de América de Madrid. La situación se repite en los grados medios universitarios.

Alegría ha insistido en la necesidad de incentivar la atención de las niñas hacia las tecnologías. "La brecha de género es cada vez más real", ha señalado. La ministra ha recordado que, según el informe PISA de 2008, el 1,7% de las niñas se imaginaban trabajando en puestos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación.

Durante su intervención, la ministra se ha centrado además en la reforma de la Formación Profesional, con la que pretende paliar el déficit que hay en nuestro país de estos profesionales. "Más del 50% de los futuros puestos de trabajo que harán falta en España necesitarían una cualificación intermedia. Ahora tenemos la mitad de lo que necesitamos", ha finalizado.

Después se han celebrado varias mesas redondas. En la primera, responsables de la Organización de Estados Iberoamericanos, EDEM, la Universidad Camilo José Cela y la Fundación San Pablo CEU han analizado el sector educativo con el foco puesto en las competencias soft y digitales y en la reducción de la brecha de género. Una de las conclusiones que ha salido del debate es el papel clave de la familia y la formación temprana en la política educativa para mejorar la empleabilidad. En la segunda mesa redonda el director general de DigitalES, Víctor Calvo Sotelo, ha debatido con directivos de ManpowerGroup y Microsoft sobre el talento y el reto de encontrar los perfiles adecuados para transformar los sectores. Las nuevas tecnologías pueden ayudar en esa búsqueda. En España hay ahora mismo 124.000 plazas que no se pueden cubrir porque no se encuentran los perfiles adecuados.

Defensa y ciberseguridad

El sector de la defensa y la seguridad nacional se ha dado cita en el Foro Económico Español para analizar los cambios geopolíticos. Han compartido mesa el presidente del Real Instituto Elcano, Juan José Ruiz Gómez, el presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). El máximo mando militar, el almirante Esteban López Calderón, ha destacado la importancia de invertir en inteligencia. "Para ser superiores en combate hay que ser superiores en información", ha dicho. Ha advertido también que con la guerra de Ucrania es importante fortalecer nuestra defensa: "Tenemos que reforzar la capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas y de nuestro mundo occidental".

El reto de la ciberseguridad se ha abordado en una mesa redonda con expertos del sector. Úrsula O´Kuinghttons, director of Public Relations at Parity Technologie, ha señalado que actualmente ninguna empresa puede vivir sin digitalizarse. Ha reconocido que no es un proceso "fácil ni barato" pero hasta las más pequeñas dependen de ello para su subsistencia.

Otros protagonistas de la mañana

El consejero delegado de Orange, Jean François Fallager, se ha referido durante su intervención al acuerdo de fusión alcanzado hace unas semanas con MásMóvil que esperan firmar "durante el verano". Será la segunda mayor red de España. El ejecutivo ha dejado claro que seguirán apostando por nuestro país y ha pedido una regulación justa.

En 'Wake Up, Spain!' también se ha hablado esta mañana de talento con el presidente de Kyndryl España y Portugal, Luis Roca; de economía circular con el director general de Tetra Pak Iberia, Ramiro Ortiz; de seguridad con Rosa Rodríguez Rico, de Securitas Direct, o de cómo la transformación digital pasa por la gestión de los datos con el presidente mundial de NetApp, César Cernuda. "Hoy se están generando en un día los datos que hace dos décadas se generaban en todo un año. Solo utilizamos el 30% de los datos que generamos cada día". Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha cerrado la sesión de mañana. Ha señalado que el 18 de abril se abonará el primer bono para digitalizar pymes y no ve casual que España esté siendo elegida por los grandes players mundiales para instalar sus centros de datos: "Es el resultado de que tenemos talento digital y de la visión estratégica del Gobierno".

Cerca de 200 ponentes participan hasta mañana en este simposio que reúne en Casa de América de Madrid al Ejecutivo central, las autonomías, los ayuntamientos y el mundo de la empresa para compartir ideas y aportar propuestas al debate de este año, que cuenta con el lema 'Aprendizaje, crecimiento y sostenibilidad en la Europa solidaria'. El eje central es el análisis de los distintos PERTE y de las principales reformas aprobadas tras la llegada de los fondos Next Generation de la UE bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Mathias Cormann, secretario general de la OCDE intervendrá en la jornada de clausura del 'Davos español'.