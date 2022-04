La lucha contra el abandono escolar y el paro juvenil convoca a veintiséis empresas en Madrid

La 30ª edición del Proyecto Coach de Fundación Exit en Madrid ha concluido esta mañana en un acto celebrado en formato online. Empresas, centros educativos y entidades sociales de la capital, han trabajado en conjunto durante semanas para llevar a cabo las sesiones que conforman el proyecto.

Su objetivo último es la lucha contra el abandono escolar prematuro y el paro juvenil, mediante técnicas de coaching y mentoring llevadas a cabo por trabajadores de empresas que muestran su compromiso con la juventud prestándose voluntarios en el Proyecto Coach.

Aunque la sesión de cierre ha sido en formato online, ha quedado de manifiesto la intensidad los vínculos que se han creado estas semanas durante las sesiones. "Es una experiencia muy gratificante personalmente, conoces a gente estupenda tanto los chicos como los compañeros coachs", cuenta Sumaya Morabet, voluntaria corporativa de Indra.

En la Comunidad de Madrid, la cifra de abandono escolar temprano se encuentra en un 10,7% (INE, enero 2022), que aun siendo más baja que la media nacional (13,3%), sigue superando la de la Unión Europea, del 9,7% según datos del Eurostat.

En las últimas semanas, un total de 92 voluntarios de 26 empresas - Accenture, Acerinox, Altran España, AXA de Todo Corazón, Baker & McKenzie, Be-Spoke Capital, Capgemini, Colt, Deutsche Bank, Enterprise Holding, Ferrovial Servicios, General Electric, Indra, KPMG, Lefebvre -El Derecho S.A, Naturgy, NTT Data Spain, Penguin Random House, Pinsent Masons, PwC España, Renfe, Sacyr, Sage, Schreiber Foods, SGS TECNOS S.A. y Werfen- han mentorizado, orientado y ayudado a 91 jóvenes procedentes de 31 entidades sociales e institutos de la ciudad - Centro de estudios Afuera II, Centro de formación Padre Piquer, Colegio la Milagrosa, Colegio Santa Rosa de Lima, IES Alonso de Avellaneda, IES Calderón de la Barca, IES Francisco Tomás y Valiente, IES Luis Vives, IES Pablo Picasso Pinto, IES Salvador Allende, IES Tetuán de las Victorias, IES Villaverde y los Salesianos Atocha-.

Entre los 91 jóvenes que han participado en la 30ª edición del Proyecto Coach en Madrid, se encuentra Vitality Sharun, un joven ucraniano que se encuentra estudiando una FP básica de electricidad y electrónica en el IES Luis Vives en Leganés.

Vitality ha tenido como caoch a Sumaya Morabet, voluntaria de Indra, y ambos coinciden en que la experiencia del proyecto ha sido muy positiva para ellos. "Ha sido una oportunidad para conocer otros puestos de mi empresa, y ver qué hacen otros compañeros", cuenta la voluntaria. "Me ha gustado conocer distintos puestos dentro de la empresa y ahora tengo claro que quiero seguir estudiando", admite el joven.

A su vez, Aya Maltof El Azouaz, una joven madrileña que estudia un a FP básica de administración, también nos explica su experiencia en el proyecto. "El proyecto Coach me ha ayudado a conocerme a mí misma y me ha ayudado en todo lo que necesitaba. Me ha ayudado a ver con otra perspectiva, conocer cómo se maneja una empresa desde dentro y todos los departamentos y sus funciones", cuenta Aya.

Uno de los objetivos del Proyecto coach, es animar a los jóvenes a que continúen sus estudios para aumentar sus posibilidades de inserción laboral de cara al futuro. Para ello realizan varias sesiones con un voluntario de empresa que la Fundación Exit ha formado previamente en técnicas de coaching y mentoring.

En una de las sesiones, el voluntario y el joven se marcan un objetivo a realizar. "Mi objetivo es sacarme mis estudios actuales y seguir estudiando servicios administrativos. Junto a mi coach hemos visto los pasos que debo seguir para poder conseguirlo", explica Aya entusiasmada, y acaba "el Proyecto coach es maravilloso".