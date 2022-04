Almudena Cara Peregrina: "El modelo pedagógico "aprender haciendo" permite a los alumnos incorporarse al entorno profesional"

Isabel Figueroa Madrid

Con el fin de promover el relevo generacional en el oficio de la confección y asegurar la continuidad de esta profesión tan arraigada en la región, Original Buff S.A presenta la Escuela de Confección BUFF®, un proyecto pionero destinado a formar desde cero a profesionales jóvenes vulnerables o en riesgo de exclusión social con el fin de ayudarles a conseguir una nueva salida laboral. Hablamos con Almudena Cara Peregrina, People and Social Impact manager de BUFF®, quién nos cuenta los principales objetivos del proyecto.

¿Cuál es el principal objetivo de BUFF®?

El objetivo de la Escuela de Confección es dar una solución a las necesidades reales de la industria textil en el territorio para reducir la brecha generacional a la vez que se da la oportunidad a personas sin formación a encontrar un trabajo estable y de calidad dentro de la industria textil.

¿Cómo funciona?

El modelo pedagógico de la "Escuela de Confección BUFF®" es el del aprendizaje práctico, "aprender haciendo" de esta manera los alumnos asumen las competencias necesarias para poder incorporarse posteriormente a un entorno profesional. Se realiza formación en aula-taller y, a la vez, durante todo el período en el que dura la formación se les ofrecen prácticas empresariales.

¿Cómo ayuda este proyecto a los jóvenes?

Este proyecto proporcionará a los jóvenes el conocimiento y las herramientas necesarias para ejercer un oficio que les facilite su inserción en el mundo laboral dentro de la industria textil. Además, se les ofrece un contrato laboral remunerado durante el año de la formación y posibles propuestas de contratación una vez acaba con la creación de una bolsa de trabajo.

¿A qué tipo de profesionales está dirigido?

El abanico de perfiles es amplio, abarca desde profesionales que han quedado fuera del mercado laboral y deben reciclarse para poder tener oportunidad de reinsertarse en él, hasta jóvenes sin formación pero con vocación y motivación de aprender el oficio de la confección, como es el caso de la primera promoción.

¿Qué les impulsó a invertir en este tipo de proyectos?

Dentro de nuestro Plan de Sostenibilidad "DO MORE NOW", tenemos un pilar dedicado a cuidar de las personas y la sociedad llamado "CARE MORE" y creímos que, dada la necesidad de estos profesionales en la región y nuestros amplios conocimientos, podíamos ofrecer formación que ayudase por una parte a estos jóvenes y por otra a las empresas de la industria textil.

¿Por qué es importante la inversión en este tipo de proyectos?

En BUFF® entendemos el negocio como una manera de hacer el bien, de aportar valor a nuestra sociedad y al planeta. Nuestro programa Do More Now es un modo de manifestar nuestra intención de reducir el impacto ambiental de nuestra actividad y potenciar la generación de un impacto positivo. Creemos que esta iniciativa puede ayudar a la sociedad y servir para que otras empresas sigan el ejemplo.

¿Qué requisitos se debe cumplir?

Para poder inscribirse en la primera promoción de la escuela se han tenido que cumplir una serie de requisitos: tener entre 16 y 29 años y estar en situación de desempleo. Sin embargo, el objetivo como decía anteriormente, es dar cobertura a otros colectivos, como por ejemplo mayores de 45 años en situación de paro de larga duración o personas recién llegadas al territorio con dificultades de acceso al mercado laboral.

¿Cómo pueden los alumnos acceder a este programa ?

Los interesados deben apuntarse una vez abierta la convocatoria a través de los servicios de ocupación del ayuntamiento de Igualada, Ig-Nova Ocupació, entidad colaboradora del proyecto.

¿Aproximadamente cuántos estudiantes podrán beneficiarse de este programa?

Nuestro objetivo es ampliar esta formación a los colectivos comentados y llegar a formar a unas 100 personas en los próximos 3 años.

¿Este proyecto ayuda a los jóvenes a integrarse al mundo laboral?

Para nosotros el éxito de este proyecto radica justamente en conseguir que los jóvenes formados acaben incorporándose al mundo laboral a través de contrataciones, ya sea a través de las empresas donde han podido hacer sus prácticas u otras del mismo sector, ya que al acabar dispondrán de una amplia capacitación para ejercer una profesión en el sector