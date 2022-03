El British Council presenta una herramienta de autoevaluación para centros bilingües

El British Council, la organización del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, ha presentado una herramienta de autoevaluación para centros bilingües dentro del marco del Programa Educativo Bilingüe (PEB), que desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este nuevo recurso educativo, a disposición de cualquier centro a través de la web, ofrece a los equipos directivos una metodología estandarizada para fomentar la reflexión, el debate y la mejora de los resultados de aprendizaje.

La iniciativa ha sido presentada en un acto institucional celebrado este mediodía en el British Council School, el primer colegio británico de España, que ha contado con la asistencia, entre otros, de Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación; Scott McDonald, CEO del British Council, de visita estos días en nuestro país; John Paul Cassidy, inspector de Educación del gobierno de Escocia y Mercedes Hernández-Estrada, directora del British Council School.

La herramienta de autoevaluación para la dirección de centros se basa en el modelo How good is our school? – 4 Edition [¿Cuán eficiente es tu colegio?], desarrollado por el Ministerio de Educación de Escocia. A través de ella, se identifican las mejores prácticas y los objetivos o indicadores de calidad en torno a 5 áreas clave: autoevaluación para mejorar los centros; liderazgo del aprendizaje; liderazgo del cambio; liderazgo y gestión del personal y gestión de recursos para fomentar la equidad. La adaptación del modelo escocés a España se ha llevado a cabo por un equipo formado por cuatro directores de centros del PEB y la directora del British Council School, que realizaron una prueba piloto en 14 centros educativos entre diciembre de 2020 y enero de 2021 y, con los comentarios recibidos, adaptaron la herramienta final.

La nueva herramienta se basa en la recopilación de datos de varias fuentes que se pueden verificar y utilizar para identificar los casos de éxito y tomar decisiones más objetivas e informadas sobre las áreas que requieran atención o mejora para seguir mejorando los resultados académicos de los centros y sus estudiantes.

En ese sentido, Mercedes Hernández-Estrada, directora del British Council School y miembro del equipo impulsor de esta iniciativa, ha afirmado durante el acto de presentación que "la autoevaluación para la mejora educativa, el liderazgo y la gestión son aspectos esenciales para posibilitar el correcto funcionamiento, vigencia e innovación del Programa Educativo Bilingüe, 26 años después de su implantación en España, y para compartir el conocimiento generado dentro de sus grupos de trabajo con la totalidad de la comunidad educativa".

Sobre el Programa Educativo Bilingüe

Creado en 1996, el Programa Educativo Bilingüe (PEB) es un proyecto educativo en el que se imparte un currículo integrado hispano-británico. Su objetivo es la formación de alumnos y alumnas capaces de desenvolverse con fluidez en distintas culturas e idiomas en el contexto de una Europa multicultural y plurilingüe, dotándoles para ello de un conjunto de competencias estratégicas, lingüísticas y sociolingüísticas.

Se inscribe en el marco de los convenios de colaboración establecidos entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), la Delegación en España de la Fundación British Council y las Comunidades Autónomas que desarrollan el programa.

El PEB se imparte actualmente en 90 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y 58 Institutos de Enseñanza Secundaria, repartidos en diez Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla. Cuenta en este curso con alrededor de 40.000 alumnos, desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta cuarto de Educación Secundaria Obligatoria.

Relacionados DS Smith acerca la economía circular a los más jóvenes con un nuevo plan de estudios en español