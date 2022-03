La American School of Barcelona se vuelca con Ucrania con escolaridad para alumnos y 7.000 en donaciones

La reconocida escuela American School of Barcelona se ha volcado con la situación de guerra que se vive en Ucrania ofreciendo la exención de la matrícula hasta final de curso para niños y niñas ucranianas y la acogida de familias de dicho país que son refugiados de guerra. Asimismo, el programa de donaciones impulsado por el colegio en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (UNHCR) para los Refugiados ha conseguido recaudar la cifra de 7.000€ por parte de las familias de la propia escuela que se transferirán a programas de ayuda a Ucrania. Asimismo se han creado programas de índole artístico por parte de los estudiantes y su posterior subasta con el objetivo de recolectar fondos para construir a los afectados.

"Estamos conmocionados ante lo que acontece en Ucrania y la escuela se ha volcado con las iniciativas de apoyo. Hemos acogido a alumnos en nuestra escuela y a familias procedentes de Ucrania", ha señalado el director de la escuela, Mark Pingitore. Desde la Asociación de Padres se añade que "nuestro compromiso para ayudar a los afectados en Ucrania es total y nuestras acciones ejemplifican el tipo de solidaridad que esperamos que nuestros estudiantes puedan tener en las comunidades internacionales".

Los alumnos de la American School of Barcelona se matriculan cada año en prestigiosas Universidades y referentes en educación, como Harvard, Yale, ESADE, La Salle, London School of Economics, Stanford, Georgetown, University of Colorado Boulder, UCLA, University of Pennsylvania, King's College London, etc.

El Programa IB de Bachillerato Internacional que imparte la escuela barcelonesa se ha erigido en el motor académico e impulso de la calidad del plan de estudios formativo para los alumnos de bachillerato. En dicho programa y con rigurosos estándares internacionales, los alumnos abordan con un enfoque internacional los aspectos claves de la innovación, creatividad, digitalización, con metodologías de trabajo en equipo, solidaridad y búsqueda del progreso social y económico. El aspecto clave es la resiliencia, la superación de retos y la consecución de objetivos para una contribución a un mundo mejor. La escuela fue pionera en ofrecer el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB) en inglés en el año 2007.

Relacionados IE University crea un fondo de becas de 1 millón de euros para estudiantes de Ucrania