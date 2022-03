Cuatro investigadores postdoctorales aportarán su talento a la UPF gracias a las ayudas de la europea Marie Curie 2021

Cuatro investigadores potsdoctorales de gran talento y capaces de producir un impacto positivo en la sociedad y la economía, procedentes de diversas universidades internacionales, se incorporarán a la UPF a través de ayudas obtenidas dentro de la convocatoria Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) de 2021, la primera resuelta en el marco del nuevo programa de innovación e investigación Horizonte Europa (2021-2027).

Artemy Kolchinsky, Elena Muscolino, Marija Blaskovic y Piotr Przybyla se incorporaran a tres departamentos distintos de la UPF para desarrollar su investigación

Dos de ellos se vincularán al Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida (MELIS): se trata de Artemy Kolchinsky, procedente de la Universidad de Tokio, con el proyecto "NETOLife: Nonequilibrium thermodynamics of the origin of life", y Elena Muscolino, que llega del Leibniz Institute for Experimental Virology de Hamburgo (con "EpiCoVs: The tRNA epitranscriptome: a novel player in viral infections"). Estarán supervisados, respectivamente, por Ricard Solé, profesor de investigación ICREA del MELIS y director del Laboratorio de Sistemas Complejos (UPF y IBE) y Juana Díez, catedrática y directora del Laboratorio de Virología Molecular del MELIS. Ambos proyectos tienen una duración de dos años y están dotados con ayudas de cerca de 165.000 euros.

Los dos investigadores restantes son, por un lado, Marija Blaskovic, procedente de la Universidad de Viena, que desarrollará el proyecto "FEMIber: Digitizing Women of Medieval Iberian Historiography". Se incorporará al Departamento de Humanidades, bajo la supervisión de María Morrás, profesora titular de Literatura española y experta en temas de sexualidad y género, escritoras y santidad femenina en la edad media y a inicios del período moderno. El proyecto tendrá una duración de dos años y medio, y una dotación de alrededor de 206.000 euros.

Por otra parte, Piotr Przybyla, procedente de la Academia de Ciencias de Polonia, llevará a cabo el proyecto "ERINIA: Evaluating the Robustness of Non-Credible Text Identification by Anticipating Adversarial Actions" en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC). Estará supervisado por Horacio Saggion, miembro del Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN), donde dirige el Laboratorio de Sistemas de Comprensión de Textos a Gran Escala (Large Scale Text Understanding Systems Lab). El proyecto tendrá una duración de dos años y una financiación de cerca de 165.000 euros.

Las ayudas Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2021, convocadas por la Comisión Europea, están dotadas con un presupuesto total de 242 millones de euros y ayudarán a 1.156 investigadores postdoctorales, seleccionados sobre un total de 8.356 solicitudes.

Su objetivo es aumentar el potencial creativo e innovador de los investigadores de todo el mundo que tengan un doctorado y quieran adquirir nuevas capacidades y competencias y desarrollar su carrera profesional a través de la movilidad internacional, aportando su talento a las instituciones de acogida.

NETOLife: Investigación sobre los umbrales termodinámicos fundamentales para ayudar a comprender el origen de la vida

Se ha sugerido que las leyes de la termodinámica pueden utilizarse para estudiar el origen de la vida, en términos de flujos mínimos de energía libre necesarios para realizar funciones básicas como el automantenimiento y la autorreplicación. Una teoría que nos permita comprender cómo se originó la vida debe ser compatible con la física y al mismo tiempo incluir la información, que juega un papel clave en biología.

Este problema no se ha explorado en gran parte porque la termodinámica convencional está restringida a sistemas que están en equilibrio, a escala macroscópica, y que no intercambian información con sus entornos. "Los primeros sistemas vivos probablemente no seguían ninguno de estos principios, por lo que en este proyecto se propone estudiarlos mediante la termodinámica del no equilibrio, un ámbito en el que ha habido grandes avances recientemente. Con NETOLife buscamos arrojar luz sobre los umbrales termodinámicos fundamentales, que tendrán implicaciones importantes para nuestra comprensión teórica del origen de la vida", detalla Artemy Kolchinsky.

Los virus son parásitos intracelulares que dependen totalmente de la maquinaria celular para generar sus componentes y multiplicarse. Por tanto, dada su gran eficacia, sería previsible que se adaptaran totalmente a la maquinaria celular. Sin embargo, éste no es el caso para muchos virus patógenos, como por ejemplo los virus emergentes dengue (DENV), zika (ZIKV) o el nuevo virus SARS-CoV-2, que, contrariamente a lo esperado, expresan sus componentes a altísimo nivel.

El equipo científico liderado por Juana Díez ha identificado un nuevo mecanismo por el que los virus inducen una adaptación de la maquinaria de la célula infectada a las características del genoma viral para maximizar la expresión de las proteínas virales. Usando el SARS-CoV-2 como modelo, el proyecto propuesto combinará enfoques de biología celular y virología molecular con análisis "ómicos" para caracterizar molecularmente este nuevo mecanismo junto con todos los componentes celulares y virales implicados. "Además, se explorará el interés terapéutico antiviral de las enzimas identificadas con el objetivo final de desarrollar antivirales eficaces de amplio espectro", detalla Elena Muscolino.

FEMiber: explorar el género durante la Edad Media en la península ibérica a través de la creación de una base de datos digital

El proyecto FEMIber pretende estudiar las representaciones femeninas en dos obras medievales: la "Crónica de Castilla" (Castilla y León) y la portuguesa "Livro de Linhagens" mediante métodos de humanidades digitales. Durante un período de dos años, Marija Blaskovic generará una base de datos prosopográfica (descripción de personajes) digital de las mujeres representadas; explorará los patrones y tendencias de los elementos utilizados por el orden sociopolítico y familiar en ambos reinos a través de la óptica del género, y llevará a cabo unas prácticas de seis meses en la empresa DIGIBÍS de Madrid, pionera en España en la digitalización de patrimonio.

"FEMIber tiene como objetivo explorar el género durante la Edad Media en la península ibérica de forma que incorpore las tecnologías emergentes, a la vez que se fomentan vínculos duraderos con la sociedad y el patrimonio cultural en general", explica Marija Blasokovic.

ERINA: evaluar la robustez de la identificación de noticias falsas mediante métodos de procesamiento del lenguaje natural

Investigaciones recientes han demostrado que los métodos de última generación de inteligencia artificial, especialmente el procesamiento del lenguaje natural (PNL) y el aprendizaje automático, pueden detectar fenómenos tales como noticias falsas, bots de redes sociales o el uso de técnicas de propaganda. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la robustez de estos enfoques, que es especialmente importante en el caso de la desinformación deliberada, puesto que los autores intentan engañar a cualquier algoritmo de filtrado automático para alcanzar sus objetivos.

EpiCoVs: combinar la biología celular y la virología molecular para estudiar el comportamiento de determinados virus patógenos

ERINA utilizará métodos que provocan pequeñas perturbaciones en una pieza de texto determinada, de forma que se preserve su significado, pero que implican que la salida del clasificador investigado se invierta. "El objetivo del proyecto es explorar la robustez de los clasificadores de texto en esta área de aplicación mediante la investigación de métodos para detectar desinformación a través de ejemplos contradictorios", explica Piotr Przybyla.

