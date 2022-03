Carlos Díez de la Lastra: "La educación es un pilar clave para la recuperación del turismo"

Carmen García Madrid

Les Roches Marbella es la única institución educativa internacional entre las tres mejores del mundo en su especialidad de hotelería y el turismo de lujo que tiene base en España, Además, está integrada en la red global de escuelas de Les Roches y está acreditada por NECHE, la Comisión de Instituciones de Educación Superior de Nueva Inglaterra, EEUU. Que acredita a muchas de las mejores universidades del mundo como Yale, Harvard, y MIT entre muchas otras. Su director general, Carlos Díez de la Lastra, que acaba de ser nombrado nuevo CEO de Les Roches, explica cómo ha evolucionado esta escuela.

¿Cómo ha recibido su nombramiento como CEO de la institución?

Es uno de los mayores desafíos profesionales a los que me he enfrentado. Estoy convencido del poder transformador de la formación en el turismo, y de cómo el turismo será capaz de forjar comunidades más fuertes, más igualitarias, y más éticas, con ellas mismas y con su entorno. Tener la posibilidad de trasladar todo lo que hemos construido en Marbella, con el talento y la red turística nacional, y aplicarlo a gran escala en las sedes de Les Roches, en Suiza (Crans Montana), y China (Shanghái), o a través de nuestros partners académicos es todo un lujo. Este nombramiento no es solo un mérito personal. Es sobre todo fruto del trabajo de un equipo entregado, que ha demostrado que aparte de una gran potencia turística, tenemos capacidad de compartir protagonismo en la formación de los directivos de la industria hotelera y del lujo más importantes del mundo. Estamos ante uno de los periodos más retadores para el sector, con magníficas oportunidades laborales, donde la educación actuará como palanca de crecimiento y como renovador de algunos conceptos tradicionales. Me siento afortunado de ser parte de este nuevo futuro y poder liderar una marca tan potente como Les Roches.

¿Cómo ha sido la evolución de Les Roches Marbella durante este último año?

2021 ha representado un gran punto de inflexión porque además de seguir posicionando a Les Roches en el centro de la formación hotelera, donde ya éramos un actor de referencia, hemos conseguido avanzar en un nuevo escenario de soluciones digitales con nuevos sistemas de aprendizaje que fusionan experiencias online y offline, y crear centros de innovación tecnológicos, que ya están representado un cambio en la interrelación entre alumnos y empresas.

2021 también ha sido el año de la reafirmación de la educación especializada en hospitality. La formación juega un papel esencial en la construcción de destinos competitivos y sociedades igualitarias, y la creación del Comité de Educación Online de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y nuestra participación en el mismo, ha puesto de manifiesto algo que llevábamos ya tiempo defendiendo desde las aulas: la educación es un pilar clave para la recuperación del turismo.

¿Qué hace que esta escuela sea especial y diferente de cualquier otra de la misma rama?

Estamos ante uno de los episodios más retadores por los que ha atravesado nuestra industria. Sabemos que la profesionalización es la llave de un sector que está en constante transformación. Les Roches Marbella es un referente mundial en la formación de directivos hoteleros. Somos de hecho una de las pocas instituciones universitarias europeas y la única escuela universitaria de dirección hotelera en España que recibe la acreditación de NECHE, Pero más allá de los títulos, que también son importantes, en Les Roches hemos conseguido algo excepcional. Somos capaces de formar a nuestros alumnos, combinando la eficacia técnica del sistema norteamericano con la integración en la gestión, y la vida diaria de un directivo hotelero que nos aporta al método experiencial suizo. Nuestros alumnos, independiente de su edad, y de su experiencia previa, se sumergen y se enfrentan desde el primer día a contextos y situaciones reales en un entorno de aprendizaje simulado. Y lo hacen además en un campus en el conviven 100 nacionalidades diferentes, con un idioma internacional común que es el inglés. Esto convierte a cualquier graduado de Les Roches Marbella en un profesional preparado para afrontar y manejarse en entornos VUCA. Perfiles flexibles, adaptables, multiculturales, autocríticos, tecnológicos, y con la facultad de analizar y resolver problemas.

"Nuestros estudiantes tienen una inserción laboral casi plena"

¿Cómo se encuentra actualmente el mercado laboral en este sector?

Antes de la pandemia teníamos una media de 5 ofertas profesionales por estudiante y, después de un año complicado, ya estamos viendo un claro restablecimiento de la demanda especialmente en el sector turístico de lujo. Se han retomado proyectos de inversión, están surgiendo modelos de negocio basados en la tecnología y en las necesidades de los clientes, startups, y hay una actualización de los estándares de calidad en los grandes establecimientos del mundo, con reaperturas, reformas Esto implica más movimiento en el mercado y más oportunidades laborales, y nuestros alumnos están optando a ellas porque están en las mejores posiciones. Para entender el despegue que estoy seguro vamos a experimentar este año, solo un ejemplo: Accor, la mayor empresa hotelera de la UE y la sexta del mundo, abrirá 300 hoteles y complejos turísticos en 2022.

¿Qué relación tiene Les Roches con el mercado laboral?

Somos la tercera mejor institución del mundo de educación superior en gestión de la industria del hospitality y el ocio dentro de la categoría de empleabilidad (QS World University Rankings by Subject 2021). Esto quiere decir, que Les Roches es una de las instituciones favoritas de las empresas reclutadoras. Algunas de ellas: Four Seasons, Hilton, NH, Palladium, LVMH; Mandarin Oriental, Marriot

Nuestros estudiantes que alcanzan casi los tres mil cada semestre tienen una inserción laboral prácticamente plena. Un porcentaje único consecuencia de una extraordinaria relación de la institución con la industria, una red de networking formada más de 13.000 exalumnos, que ocupan puestos de responsabilidad en todas las áreas de negocio del turismo en más de 130 países, una educación basada en la excelencia y en la práctica, y una apuesta constante por la innovación.

La formación funciona también como un valor y marca de identidad del destino. Les Roches Marbella compite con otros grandes centros ubicados en Suiza o Estados Unidos. Exportamos talento formado en España que se convierte en el mejor embajador del país.

¿Por qué deberían escoger los estudiantes esta institución?

Inserción plena, formación integral, entorno multicultural, una red de networking repartida por todo el mundo, planes flexibles y la posibilidad de aprender de los mejores. Esto también es importante. En les Roches no solo cuidamos cómo educamos sino a quiénes nos ayudan a construir los programas académicos. Nuestros planes se diseñan, de manera cuidadosa, por nuestro claustro docente y un Comité de Dirección, ambos formados por los mejores expertos en su campo. La implicación es tal, que contamos con el apoyo de los miembros de "Sommet Education Digital Board", un equipo selecto de actores de la industria: Frédéric Biousse, Chairman Experienced Capital, former co-founder & co-CEO of Sandro-Maje-Claudie Pierlot, Roberto Eggs, Chief Marketing and Operating Officer, Executive Board Member at Moncler, Mathieu Lhomme, Strategic Transformation Officer at Danone, Rajay Naik, CEO of Skilled Education, Natalia Bayona, Investments, Innovation & Education Director UNWTO y Olivier Younès, PhD, Founding CEO of EXPEN & Professor at HEC Paris.

"Les Roches Marbella es un referente mundial en la formación hotelera"

Les Roches es una institución pionera en tecnología e innovación, ¿qué papel tienen las herramientas tecnológicas en el día a día de la escuela?

El proyecto SPARK Innovation Sphere by Les Roches es un ejemplo del poder que representa la tecnología y la innovación en el sector turístico, de hoy, pero sobre todo del futuro.

Lanzado a finales de 2020, Spark es un ecosistema global diseñado para fomentar la innovación (sobre todo entre los actores de la hotelería, el turismo, el lujo y la restauración), ser parte de la estrategia de desarrollo económico, y atraer a un número cada vez mayor de startups.

Ofrecemos servicios de consultoría e investigación y proporcionamos servicios de preincubación e incubación para jóvenes empresas con ideas innovadoras.

Evidentemente, Spark, no tendría sentido del todo si no estuviera integrado en nuestro programa académico. Spark nos permite situar la innovación y el espíritu emprendedor en el corazón del estilo de vida de Les Roches, e invitar a estudiantes, graduados y socios de la industria a trabajar juntos para desarrollar y probar nuevas soluciones en laboratorios dentro del campus. Los estudiantes tienen la oportunidad de testar los últimos avances, trabajar en consultorías empresariales reales y en retos lanzados por los propios socios de Spark. Uno de estos desafíos, con el que actualmente estamos colaborando, es OceanSky Cruises, la primera aerolínea de dirigibles comerciales del siglo XXI. Ellos pretenden hacer historia y aterrizar en el Polo Norte con uno de sus zeppelín, convertido en un exclusivo hotel de lujo, y nuestra misión, dentro de Spark, es ayudarles en todos los conceptos de hospitality. Un reto de altura, que nos apasiona, y que es ejemplo del futuro prometedor que les espera a nuestros alumnos y a todos los que decidan ser parte de esta industria.

¿Qué planes de futuro tiene la escuela?

Nuestro objetivo es encabezar la formación especializada en hospitality, y marcar un antes y un después en la manera de aportar y trabajar dentro de la industria. Sin duda, si miramos atrás hace tan solo una década, hemos conseguido muchísimas cosas, pero creo que nuestro papel, como educadores, es seguir apostando por la importancia de la educación, y del aprendizaje permanente, en toda la cadena del valor del turismo. Por eso, nuestro objetivo más inmediato, será impulsar la combinación del saber hacer tradicional de la industria en el servicio de excelencia con la innovación que aporta Spark, para atraer cada vez a un mayor número de talentos que posicionen también a nuestro país como líder turístico en todos los ámbitos.