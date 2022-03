SéDual, nueva campaña para acercar la Formación Profesional Dual a los jóvenes

Bajo el título "Sé Dual", la Fundación Bertelsmann lanza hoy una nueva campaña de difusión sobre las ventajas y atractivos de la Formación Profesional Dual, dirigida a jóvenes de entre 16 y 21 años. El objetivo de esta iniciativa es derribar los prejuicios existentes sobre la Formación Dual; presentar casos de éxito a través de las experiencias de estudiantes; y ofrecer información valiosa sobre centros en los que se puede optar por este modelo. El recurso web impulsado por la Fundación ofrece también un apartado de preguntas y respuestas más frecuentes, con el objetivo de resolver las dudas más habituales que tienen los jóvenes antes de estudiar FP Dual, durante el curso, y después de la formación.

Una campaña centrada en los estudiantes

Los protagonistas de la campaña son cinco jóvenes de entre 19 y 25 años de Madrid y Barcelona que han apostado por una FP Dual en sectores como el industrial, marketing y publicidad, desarrollo de webs y apps, laboratorio industrial y logística. Mediante unos vídeos dinámicos, llenos de gráficos e imágenes superpuestas, los alumnos comparten su experiencia con la FP Dual y explican por qué creen que se trata de una formación de éxito.

Sandra García Alcedo, embajadora de la red Somos FP Dual, es una de ellas. Tras dejar una carrera universitaria por ser "demasiado teórica", Sandra apostó por un ciclo formativo de Grado Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad en modalidad Dual. Dos años después de terminar con su titulación, Sandra trabaja en Derypol, la misma empresa en la que hizo su formación y asegura que casi todo lo que sabe lo aprendió durante su periodo de formación en la empresa: "La FP Dual me permitió prepararme para el trabajo del futuro. Hoy, dos años después, trabajo en la empresa donde me formé. Quería formarme con las herramientas y tecnologías más avanzadas y por eso aposté por la FP Dual. No puedo estar más contenta con lo que hago", comenta.

La Fundación Bertelsmann plantea la campaña en diversos canales, incluyendo las redes sociales de la Fundación Bertelsmann, la Alianza para la FP Dual y la red Somos FP Dual; y en múltiples formatos, combinando contenido estático, con vídeos y banners. Además, cuenta con distintos influencers para que se hagan eco de los vídeos, y expliquen las ventajas de esta modalidad formativa a sus seguidores.

Todas las ventajas de la FP Dual, explicadas

La campaña #SéDual tiene como objetivo transmitir las principales ventajas de este modelo formativo en un estilo llamativo y atractivo para jóvenes y adolescentes. Mediante distintas propuestas visuales, se describen los principales beneficios de esta modalidad, entre ellos:

- Aprender en el aula y la empresa

- Ser el protagonista del propio aprendizaje

- Adquirir experiencia laboral durante los estudios, para tener más oportunidades de futuro

- Aprender y ser recompensado por ello

- Formarse para el trabajo del futuro

Además, la página de la campaña incluye un buscador con más de 1.600 centros y 5.000 grados, para facilitar la selección del ciclo y del lugar de estudio.

Los objetivos de esta iniciativa son concienciar al público joven acerca de las ventajas de esta formación, eliminar barreras, y presentar la FP Dual como una opción atractiva para iniciar el camino de inserción al mercado laboral.

