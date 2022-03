La Cátedra Aquae entrega los premios a la mejor Tesis, TFM y TFG, en temas de agua, de 2021

La Cátedra Aquae de Economía del Agua, impulsada por Fundación AQUAE y la UNED, ha dado a conocer a los ganadores de la nueva edición de los Premios de la Cátedra, que afianza un año más, a través de sus galardones, su compromiso para potenciar la investigación en torno a la sostenibilidad en las diferentes etapas universitarias.

Un total de 34 investigaciones, 9 tesis, 11 TFM y 14 TFG, han participado en esta ocasión en los premios que reconocen la excelencia académica de los estudiantes y promueven la investigación en temas relacionados con el binomio agua-economía, y la asunción de la Agenda 2030 en el ámbito universitario. A lo largo de los ocho años de vida de estos galardones se han recibido ya más de 100 tesis doctorales, 68 TFM y 61 TFG.

Como explica la directora de la Cátedra Aquae y miembro del Jurado, Amelia Pérez Zabaleta, "el agua está presente en muchas titulaciones y grados, y es muy grato encontrar que en cada convocatoria se mantienen o se incrementan el número de trabajos que acceden al premio. Todos los proyectos que proceden de las distintas universidades españolas, tanto públicas como privadas, e incluso de universidades extranjeras han recibido las mejores notas en las respectivas instituciones educativas". La dotación económica de estos premios es de 5.000 € para el autor de la Tesis Doctoral galardonada, 2.500 € para el ganador de Máster y 1.000 € para el de Grado.

El premio a Mejor Tesis Doctoral ha recaído en el economista aragonés, Miguel Ángel Almazán, por su trabajo: "Gobernanza del agua en la Cuenca del Ebro: Construcción de un modelo hidroeconómico multirregional y multisectorial". La tesis analiza la situación y necesidades de cada tramo de la Cuenca y propone alternativas y herramientas para transformar y modernizar los sistemas de gestión y uso del agua disponible, teniendo en cuenta tanto el desarrollo económico como el impacto medioambiental de toda la zona. "Para mí, como economista, y especializado en la economía del agua, el hecho de ser galardonado con el premio a la 'Mejor Tesis Doctoral en Economía del agua' es un orgullo doble", ha señalado Almazán.

Por su parte, 'La relación entre la producción de energía y el agua en España. Caso particular de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Granada', del ingeniero armenio, Karapet Grigoryan, ha recibido el Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster. Se trata del primer estudio sistemático/comparativo de la Huella Hídrica en España en función de las diferentes fuentes de energía (renovables y no renovables). E introduce un nuevo concepto: "Agua Dulce Usada" (Used Fresh Water) –relación entre la cantidad de agua dulce utilizada en la fase de producción de energía y la energía total consumida por volumen de agua tratada– como métrica para cuantificar la eficiencia relativa de las EDARs en su tratamiento del agua.

Para Grigoryan, "este premio ha sido como ganar mi primer Óscar. El hecho de que el enfoque que he dado al tema del nexo energía-agua en mi trabajo haya sido valorado y premiado por una organización como la Cátedra Aquae me ha dado una gran confianza personal y me anima a seguir creyendo en la importancia del tema. Estoy convencido, además, de que haberlo obtenido va a tener un impacto positivo en mi desarrollo profesional y para conseguir mejores oportunidades laborales".

Guillermo Domínguez ha sido galardonado en la categoría de Trabajo de Fin de Grado con su proyecto "Generación sostenible de energía y almacenamiento en explotaciones mineras cerradas de carbón. Aplicación a la mina de Lieres (Asturias)". Su principal propuesta de valor es la transformación de minas de combustibles fósiles en desuso, que no generan beneficios e incluso pueden llegar a entrañar costes, en centrales hidroeléctricas reversibles, generadoras de riqueza y empleo en regiones castigadas económicamente por el declive de la minería. "Si mi futuro profesional se encuentra finalmente ligado a la energía, me gustaría contribuir a alcanzar la plena descarbonización del sector eléctrico, proponiendo nuevas tecnologías e ideas", señala Domínguez para quien este premio ha supuesto "una gran satisfacción y una buena dosis de confianza".

Reunión de la de la Red de Cátedras del Agua

El anuncio de los premios ha propiciado la celebración del primer encuentro presencial de la Red de Cátedras del Agua de Agbar, de la que forma parte la Cátedra Aquae de Economía del Agua. En la reunión han intervenido, entre otros, Manuel Cermerón, patrono de la Fundación Aquae y director ejecutivo (CEO) de Agbar; la directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de Murcia, Teresa Navarro; Víctor Meseguer, director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Murcia, así como Amelia Pérez Zabaleta.

Todos ellos, en una mesa redonda, han abordado estrategias activas de Economía Circular desde la colaboración universidad y empresa, en su búsqueda de soluciones a los retos que plantean el cambio climático y la escasez del recurso hídrico. Como ha señalado Cermerón, "la Red aúna los esfuerzos, el conocimiento, la experiencia, energía y tecnología tanto del ámbito universitario como del de la empresa. Nos da más potencia y visión de futuro. Con ella inyectamos excelencia en el ecosistema hídrico".