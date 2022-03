Niveles de inglés vs exámenes: ¿qué alternativas existen en España?

Comienza la cuenta atrás para el fin de curso, uno de los momentos clave en cuanto a la realización de exámenes de inglés para certificar el nivel alcanzado durante el año. El British Council, en su labor como experto en certificación del inglés, ofrece una introducción al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), los niveles de inglés que contempla y algunos de los exámenes oficiales disponibles para cada uno de ellos.

¿Cuáles son los niveles de inglés?

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) es el modelo más empleado en Europa y otros países del mundo para describir la habilidad de un hablante para aprender una lengua extranjera. Basado en la investigación empírica y una consulta generalizada durante un periodo de 20 años, el MCERL fue impulsado en 2001 por el Consejo de Europa para ofrecer un marco de referencia claro, coherente y exhaustivo que apoyara el aprendizaje, enseñanza y evaluación del nivel de conocimiento de todos los idiomas en Europa, incluido el inglés.

El MCERL describe la competencia lingüística en seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) que, a su vez, están agrupados en otros tres superiores: Usuario Básico (A1 y A2), Usuario Independiente (B1 y B2) y Usuario Competente (C1 y C2). Cada nivel del marco contiene una serie de descriptores que definen lo que un usuario "es capaz de hacer" en ese nivel, así como en cada una de las cuatro competencias lingüísticas (comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita).

Estos descriptores están conectados a lo largo de los seis niveles para que, tanto los propios estudiantes como profesores o empleadores, puedan medir su progreso en el dominio de un idioma. Por ejemplo, un hablante A1 "puede emplear oraciones y frases sencillas para describir dónde vive y la gente que conoce", mientras que uno con nivel C2 "puede ofrecer descripciones o argumentos claros y fluidos en un estilo apropiado al contexto y con una estructura efectiva y lógica".

¿Qué exámenes oficiales existen para estos niveles?

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas ha sido adoptado desde sus orígenes por la mayoría de los tribunales examinadores para facilitar el reconocimiento formal de sus exámenes y, por tanto, la movilidad educativa y profesional.

Cambridge English, por ejemplo, ha incorporado los niveles del MCERL en la nomenclatura de su conjunto de exámenes: el First Certificate es ahora el B2 First para identificar claramente el nivel que evalúa. Igualmente ocurre con el resto de niveles para los que ofrece certificación (como el B1 Preliminary, el C1 Advanced, ETC.). La Escuela Oficial de Idiomas emplea el mismo sistema para sus diferentes certificaciones.

Los exámenes multinivel (Aptis ESOL, IELTS, Linguaskill, etc.), que en una misma prueba evalúan la competencia lingüística para todos los niveles, certifican un nivel del MCERL y ofrecen además una puntuación global final o bien la escala de puntuación conseguida en el examen y mapeada a los niveles del MCERL. IELTS, por ejemplo, certifica el conocimiento de inglés en una escala de 9 niveles y presenta los resultados finales con una escala de puntuación global junto con su nivel equivalente en el MCERL.TOEFL también publica una tabla de comparación para TOEFL iBT con una puntuación por cada competencia del idioma y otra global mapeada a su correspondiente nivel del MCERL.

¿Quién decide qué exámenes acreditan cada nivel?

En España, el reconocimiento oficial de las certificaciones de idiomas es generalmente responsabilidad de los departamentos de educación de cada comunidad autónoma, junto con los organismos académicos nacionales, como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).

Cada una de estas instituciones publica su propia lista de exámenes aceptados para cada nivel y todas emplean los seis niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como escala común. La lista de certificaciones de inglés reconocidas por la Mesa Lingüística de la CRUE incluye, para cada nivel, exámenes multinivel como IELTS, TOEFL y Aptis ESOL, así como exámenes específicos para cada nivel como los de la Escuela Oficial de Idiomas o los de Cambridge English.

¿Cómo interpreto los resultados de mi examen?

Cuando presentamos los resultados de un examen multinivel a una institución de España o el extranjero, debemos tener en cuenta que el nivel que vamos a poder acreditar es el menor obtenido entre las cuatro competencias lingüísticas. Por tanto, puede ocurrir que en un examen Aptis ESOL o Linguaskill obtengamos un resultado global B2, pero en el ejercicio de expresión oral (speaking) hayamos obtenido un B1. Entonces, será este nivel B1 el que podamos certificar con este título.

Esto no ocurre en exámenes de nivel específicos como los de Cambridge English o la Escuela de Idiomas en los que para aprobar y, por tanto, presentar un certificado de inglés debes haber demostrado tener el nivel para el que te presentas en las cuatro competencias lingüísticas.