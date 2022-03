350 jóvenes de toda España debaten sobre la incorporación de Ucrania en la OTAN en la final de la Liga CICAE - UCJC

La Liga de Debate Preuniversitario CICAE – UCJC cerró este fin de semana su sexta edición con un torneo final en el que 350 alumnos de 33 colegios defendieron sus posturas sobre si "¿Debería la OTAN haber incorporado a Ucrania como miembro en enero de 2022, cuando el conflicto con Rusia empezaba a agravarse?"

Los escolares, que cursan de 3º de ESO a 2º de Bachillerato, han preparado durante casi dos meses sus líneas argumentales, tanto a favor como en contra, pues hasta segundos antes de cada torneo no saben desde qué enfoque tendrán que posicionarse, con el fin de estimular su pensamiento crítico y el respeto a las ideas del oponente. El trabajo previo de documentación les ha permitido analizar posibles consecuencias a nivel humano, político y económico, así como sensibilizarse aún más ante la crisis ucraniana.

En la inauguración de la competición, celebrada en la Universidad Camilo José Cela, intervino Rubén Amón, embajador del torneo y que quiso apoyar a los alumnos en su camino por ser grandes debatientes. El periodista ofreció a los presentes su visión acerca de la situación en Ucrania y la compleja posición de la OTAN, con el fin de que les sirviera para una última reflexión antes de enfrentarse a los debates.

Rubén Amón afirmó que "cuanto más se polariza una sociedad, más es necesario escuchar, por lo que los debates tienen sentido no ya porque invitan a reflexionar lo que pensamos sobre las cosas, sino porque te obligan a escuchar la versión oponente". Asimismo, reconoció que "no es una derrota empezar con una posición y acabar con otra si ha sido a través de un proceso de convicción y diálogo, que es lo que caracteriza la sociedad que tiene espíritu crítico; no solo escuchar, no solo hablar, sino conseguir un modelo mucho más constructivo a partir de esos dos fenómenos, llegar a conclusiones que sirvan incluso para replantearnos aquello en lo que pensábamos".

Durante el viernes y sábado se sucedieron rondas de debate, resultando vencedores alumnos de Mirabal International School y Brains School La Moraleja, como mejor equipo en español e inglés, respectivamente. Paula Barrondo, de SEK International School Ciudalcampo consiguió el título a mejor oradora en español y Nadia García, de Brains International School La Moraleja, en inglés.

El debate llega a las aulas

La competición, promovida por la Asociación de Colegios Privados e Independientes – CICAE y la Universidad Camilo José Cela, se ha convertido tras seis ediciones en la Liga de Debate Preuniversitario con mayor participación de toda Europa, que tiene lugar de manera simultánea en español e inglés.

El proyecto nace con la vocación formativa de llevar el debate a las aulas, a través del cual los alumnos mejoran sus competencias en oratoria, búsqueda de información veraz, análisis, empatía y pensamiento crítico.

Los participantes tienen el apoyo de un equipo académico que les ofrece formación durante el curso escolar.

La sexta edición de la Liga de Debate CICAE – UCJC cuenta con la colaboración de Mc Yadra, Alkora, Trinity College of London y Train&Talk.