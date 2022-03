Javier Azorín Cuadrillero: "Las habilidades que tienen los nativos digitales no son las que se necesitan en el mercado laboral"

Isabel Figueroa Madrid

Hoy la brecha entre la oferta y la demanda del mercado es un problema global que afecta a todo el mundo y los nuevos profesionales deben poder afrontar estos retos. Javier Azorín Cuadrillero, responsable Desarrollo, Talento y Cultura Iberdrola España, nos cuenta cuales son las principales habilidades que deben tener los jóvenes actualmente para incorporarse de mejor maneral al mundo laboral.

Hoy estamos frente a la cuarta revolución industrial, profesionales jóvenes y nativos digitales, pese a que muchos de ellos cuentan con habilidades digitales entendiendo el nuevo mundo tecnológico. Muchos no logran incorporarse al mundo laboral ¿Cuál podría ser el problema?

En muchas ocasiones las habilidades digitales que tienen los nativos digitales no son exactamente las que se necesitan en el mercado laboral. Se necesitan muchos profesionales con una serie de competencias digitales que a día de hoy no tienen, porque no tienen la formación adecuada. Es un problema global, que afecta a todos los países, una gran brecha entre la oferta y la demanda del mercado. Si tuviéramos a los jóvenes formados y capacitados en estas competencias digitales estarían integrados en el mercado laboral, por lo que hay una labor muy importante que realizar para orientar en edades tempranas formativas para dirigir hacia las formaciones más adecuadas.

Una de las palancas de la transición energética que está creando muchos empleos verdes es la digitalización, donde a su vez se están generando también muchas oportunidades laborales.

Así que los jóvenes que estén preparados tendrán un próspero futuro laboral.

¿Cómo se han adaptado las empresas tradicionales a las nuevas generaciones y su forma de trabajar? ¿Qué ha cambiado?

La digitalización es un fenómeno que implica a todas las compañías de manera transversal. En el caso de Iberdrola llevamos años con todos nuestros activos digitalizados y automatizados, situándonos a la cabeza del uso de tecnologías digitales y se prepara para afrontar una nueva era en la que las herramientas disruptivas serán clave en todas las áreas. Esta transformación digital ha hecho que cambien las formas de trabajar, los procesos, los canales de comunicación, los espacios de trabajo y hasta la propia cultura de las empresas.

Al final en una empresa como Iberdrola conviven 4 generaciones, y hay que saber equilibrar los intereses de todas ellas, y saber sacar lo mejor de cada una.

¿Qué perfiles buscan actualmente las grandes compañías?

Actualmente, existe una gran necesidad de perfiles digitales que son difíciles de atraer porque la lucha por el talento es transversal y no sectorial como sucedía hace años. Todas las empresas necesitan los mismos perfiles y en todas las geografías del mundo.

En nuestro caso buscamos especialistas en ciberseguridad, analítica de datos, diseñador UX/UI, arquitectura de sistemas etc.

¿Cuáles son las nuevas habilidades que deben tener los jóvenes profesionales?

Para nosotros las principales habilidades que deben tener los jóvenes que se incorporan a nuestra empresa son: Flexibilidad, Competencias Digitales y Pensamiento crítico.

¿Hacia dónde debe dirigir su conocimiento los jóvenes profesionales?

La orientación debe ir encaminada a que nuestros jóvenes sientan la curiosidad por iniciarse en formaciones STEM y más concretamente en conocimientos digitales de programación, codificación, aprendizaje de lenguaje informático etc. Desde Iberdrola con nuestro Plan de Jóvenes que se dirige anualmente a unos 9.000 jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y los 30 años, pretendemos acercarles al mundo de las STEM y del conocimiento del sector energético, con una plan de 12 tipos de acciones diferentes.

¿Existe una crisis del talento digital?

Existe una gran brecha digital en el mercado laboral, donde hay una gran y amplia oferta laboral que no encuentra la posibilidad de cubrirse porque no hay profesionales cualificados.

Necesitaremos un par de generaciones para poder conseguir equilibrar y cerrar esa brecha.

¿Por qué es tan complicado encontrar jóvenes talentos para las compañías del sector STEM?

Porque no hay tantos jóvenes formados en las disciplinas digitales adecuadas, para lo que está exigiendo el mercado laboral. Hay que orientar a los jóvenes y apostar por los planes de reeskilling para profesionales de otras generaciones que están actualmente desempleados o en trabajos que desaparecerán en un futuro cercano.

¿Cuáles podrían ser los empleos emergentes de los siguientes años?

Todos los empleos relaciones con las competencias digitales como: analista de datos, trabajos relacionados con robótica e inteligencia artificial y machine learning.

¿Frente a estos nuevos retos hay una necesidad de un cambio en el modelo educativo?

Todos tenemos que adaptarnos a los cambios y acompañar e impulsar la transformación digital y el sistema educativo con más motivo porque es el encargado de formar y capacitar a nuestros jóvenes para prepararlos para los retos del futuro. Creo que se están haciendo muchos esfuerzos por mejorar la formación profesional, por mejorar y adaptar los contenidos que se imparten en las universidades y están naciendo nuevos formatos formativos como las coding school que darán una solución práctica al problema actual que tiene el mercado laboral.

¿Cuáles serían las claves para que los jóvenes puedan enfrentar estos nuevos retos?

Una buena preparación académica y una buena base de valores éticos y personales, son esenciales para que nuestros jóvenes puedan afrontar los retos del futuro.

