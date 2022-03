Escuela FEF, único centro oficial en España para preparar la certificación en inversión alternativa CAIA

Escuela FEF ha alcanzado un acuerdo con la Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA) para convertirse en el único centro en España preparador oficial (Preparation Provider) del examen para obtener la certificación CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), la más prestigiosa a nivel internacional en el ámbito del análisis de las inversiones alternativas.

El director de Escuela FEF, Jesús López Zaballos, destaca que se trata de "un paso más en la internacionalización de Escuela FEF, a través de una certificación de origen estadounidense y reconocido prestigio global que es la referente para los analistas y gestores que quieren profundizar y certificarse en el ámbito de las inversiones alternativas".

Escuela FEF ha abierto ya la primera convocatoria del curso de preparación para la obtención de esta certificación, que cuenta con más de 12.000 titulados en todo el mundo. El programa, que se desarrollará en modalidad semipresencial y comenzará a principios del mes de mayo, estará dirigido por Sergio Miguez, director de programas de inversiones alternativas.

Miguez señala que las inversiones alternativas son un elemento clave para mejorar la diversificación de las carteras de inversión, que están en crecimiento entre inversores institucionales y privados por el contexto de tipos de interés y de las Bolsas.

Las certificaciones más reconocidas

El título CAIA viene a sumarse a la mejor oferta de certificaciones profesionales financieras que ofrece Escuela FEF, el centro con más trayectoria en nuestro país en la preparación de los títulos más reconocidos en todo el mundo.

Escuela FEF es el único centro acreditado en nuestro país para preparar la acreditación más prestigiosa a nivel internacional en el campo del análisis ESG (Environmental, Social and Governance): el título Certified ESG Analyst (CESGA) concedido por la federación europea de asociaciones de analistas financieros (EFFAS, European Federation of Financial Analysts Societies); así como la certificación ESG Essentials, también de EFFAS, dirigida a asesores financieros.

Además, Escuela FEF prepara para otros títulos referentes a nivel internacional desde hace décadas. El Certified European Financial Analyst (CEFA), otorgado por EFFAS. Y el Certified International Investment Analyst (CIIA), concedido por la asociación internacional de analistas financieros (ACIIA, Association of Certified International Investment Analyst).

