7 de cada 10 estudiantes demanda más orientación profesional por parte de su centro educativo

La elección del futuro profesional es una de las decisiones más importantes en la vida de los estudiantes. En este contexto, recae sobre las escuelas la tarea de orientar y compartir con los más jóvenes las tendencias que marcarán el futuro del sector laboral, así como dar a conocer cuáles son los perfiles y las habilidades profesionales más demandadas. En este sentido, según la XVI Encuesta Tendencias Universitarias 2021 realizada entre 3.000 estudiantes, cabe destacar que 7 de cada 10 estudiantes reconoce que la orientación recibida en sus centros de estudio no ha sido suficiente y que les hubiese gustado contar con más herramientas para tomar esta importante decisión.

Con este objetivo en mente, The British School of Barcelona (BSB) celebra hoy el BSB Futures Festival, una jornada que se enmarca en el programa de asesoramiento y orientación profesional a sus alumnos. En concreto, el evento se desarrolla bajo el lema The Future of Work for High Schoolers y está orientado a estudiantes de la ESO y Bachillerato con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Kyra Kellawan, Orientadora Profesional de The British School of Barcelona (BSB) y organizadora principal del evento, asegura que "se trata de una oportunidad para que los estudiantes exploren diferentes posibilidades y reflexionen sobre los próximos pasos que desean tomar. Cómo podría ser su futuro profesional de la mano de expertos y especialistas de diferentes universidades, exalumnos y profesionales de diferentes industrias, con una mentalidad global y abierta a nuevas ideas y nuevas profesiones que todavía no han sido contempladas. Y, sobre todo, una oportunidad de celebrar la singularidad de cada estudiante a la hora de decidir su futuro, que es diferente para cada persona, y esto hace que jornadas como estas, donde cada alumno puede escoger en base a sus intereses, sean tan necesarias."

En este sentido, la jornada que ha organizado el colegio incluye más de 30 ponencias a cargo de portavoces de un total de 30 universidades como University College London, University of York, BIMM, ESADE, la Salle o Emory University, entre otras, así como de empresas punteras de distintos sectores como Travelperk, Flipp Media o Tiro Sports. En todas estas conferencias, el objetivo es compartir con los alumnos cómo es el futuro profesional y formativo que les espera e impulsar el conocimiento de profesiones y estudios emergentes que marcarán por completo el devenir del sector laboral. Entre las ponencias destacan las relacionadas con el desarrollo global sostenible, carreras alternativas en las Tecnologías de la Información y la Inteligencia Artificial, la industria audiovisual y de animación, así como la presencia de las mujeres en el sector tecnológico.

Además, también se pondrán en valor los beneficios de estudiar en países como Reino Unido, Países Bajos, Italia, España o Estados Unidos y se dará a conocer cómo es el día a día en la universidad.

Este evento, que se celebra de forma simultánea en distintos espacios propios como el campus BSB Castelldefels, el campus preuniversitario BSB Nexus, el nuevo BSB STEM Centre o el Teatro de BSB, acoge a más de 500 asistentes que podrán participar de las sesiones que se realizarán presencialmente o en formato online. Además, también cuenta con un espacio reservado para los estudiantes de 2º de Bachillerato, que aprovecharán la ocasión para compartir con sus compañeros sus proyectos de final de estudios.

Los estudiantes de BSB tienen clara su orientación profesional

BSB otorga una gran relevancia a impulsar el desarrollo profesional y académico de sus estudiantes en áreas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Creatividad, Matemáticas y Estudios Empresariales. Para ello, el colegio internacional cuenta con un programa de asesoramiento personalizado coordinado por un departamento de orientación profesional, que pone el foco en incentivar la formación superior en universidades tanto nacionales como internacionales. En este sentido, a lo largo de la etapa de bachillerato los estudiantes de BSB cuentan con diversas actividades y charlas en las que tanto universidades como expertos presentan los distintos grados y destinos universitarios que mejor encajan con los intereses de cada uno de ellos.

Solo en el 2021, el 49% de los estudiantes graduados de BSB se decantaron por universidades internacionales en destinos como Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria, Rusia, Suiza e Italia. Entre las universidades españolas más solicitadas se encuentran la Universidad de Barcelona (UB), Universidad de Navarra, ESADE, IE University y La Salle, entre otras. Cabe destacar que como resultado de esta exhaustiva labor de asesoramiento personalizado y de guía hacia el mundo profesional llevada a cabo por el centro, el 95% de los estudiantes de BSB obtuvieron plaza en la universidad de su primera elección.