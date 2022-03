La carrera por la captación de alumnos

La educación es el eje que vertebra cualquier sociedad avanzada, pero también un ámbito complejo y competitivo que ha sido llamado a transformarse a una velocidad inesperada y que, gracias a esta resiliencia, está generado un gran apetito inversor.

Fondos internacionales están ya intensificando la compra de grupos educativos nacionales y no es de extrañar: nuestro país despunta como líder mundial en EdTechs y, según un estudio llevado a cabo por el Grupo de Estudios Población y Sociedad, el número de universidades privadas aumentará un 30% hasta el 2035.

Ante esta proyección, el sector ha iniciado esa "carrera por la captación de alumnos" en la que resulta imprescindible ofrecer una propuesta de valor atractiva, centrada en la empleabilidad y con el alumno como fin último. Sin embargo, el desafío irá más allá; requerirá altas dosis de creatividad e innovación y será necesario conocer intereses, pasiones e inquietudes, según el informe que publicará la próxima semana LLYC y al que ha tenido acceso Ecoaula.

Quienes aspiren a situarse en primera línea de esta carrera tendrán que apostar por una estrategia de comunicación integral y digitalizada, tendrán que centrarse en las palancas motivacionales del alumnado, y saber adaptar sus estrategias de marketing digital a cada realidad.

En primer lugar, una estrategia de comunicación capaz de poner en valor su oferta. La nueva coyuntura urgirá a los centros educativos a ser mucho más explicativos con la oferta académica, con modelos de comunicación más divulgativos y experienciales y con un enfoque eminentemente global. Se abre un escenario en el que será imprescindible la interacción y el diálogo entre sector educativo y corporativo y en el que los centros educativos tendrán que ser capaces de ampliar sus horizontes a las necesidades de otras generaciones, el reskilling y el upskilling.

En segundo lugar, los centros tendrán que reflexionar sobre las palancas motivacionales que mueven a sus potenciales alumnos. Desde el impacto social, la orientación vocacional, los entornos inclusivos o la implementación de tecnologías disruptivas en el ámbito educativo (IA, Data, Analytics, etc.).

Y por último, y no menos importante, las herramientas de marketing digital, aquellas que están ayudando a entender en profundidad las motivaciones reales de los estudiantes. A entender que, para muchos, la educación no consiste exclusivamente en un contenido de calidad sino el comienzo de una nueva fase vital llena de nuevos amigos. Mientras que, para otros el reto estará en conseguir que las experiencias en remoto no hagan desaparecer el sentimiento de comunidad. Escuchar, entender y adaptar el relato será clave para llegar el primero a la meta.