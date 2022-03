Glovo protagoniza el Business Challenge de EAE Business School para encontrar talento

La segunda edición del reto Business Challenge, organizado por EAE Business School, ha abierto su convocatoria para desarrollar la creatividad y espíritu innovador de los futuros universitarios de la mano de Glovo, la plataforma tecnológica española de referencia en el sector del delivery a nivel mundial. Así, los alumnos de 2º de Bachillerato, de Bachillerato Internacional y del último curso de Ciclos Formativos de Grado Superior de centros de Cataluña tendrán que proponer soluciones a dos casos prácticos reales planteados por la startup y relacionados con el área de Administración y Dirección de Empresas y con Marketing.

EAE Business School celebra todos los años un Business Challenge, en formato hackathon, orientado a estudiantes preuniversitarios para que puedan vivir, en primera persona, la experiencia de contribuir a la resolución de casos de empresas que destaquen por su liderazgo e innovación, como Glovo o Nestlé, que colaboró el año pasado. Las inscripciones para la actual edición podrán realizarse hasta el domingo, 3 de abril, en la web de la escuela de negocios.

Unas semanas más tarde, el 19 de abril, se anunciarán los finalistas, que formarán un equipo con un tutor o tutora, un alumno o una alumna de grado de EAE Business School y un profesor o una profesora de EAE Business School. La final tendrá lugar el sábado 30 de abril.

Al iniciar el hackathon, Glovo presentará dos desafíos empresariales que deberán solucionar los equipos durante la sesión. Cada grupo presentará sus propuestas durante la dinámica, con el alumno o la alumna participante como portavoz, en presentaciones tipo pitch de 3 minutos. Una vez escuchadas todas las propuestas, el tribunal, formado por miembros de la comunidad docente de EAE y del equipo de Glovo, votarán las mejores propuestas y anunciarán los 3 participantes ganadores.

En esta segunda edición, Glovo reta a los alumnos a idear nuevas estrategias que incrementen la frecuencia de compra de los clientes, teniendo en cuenta la dimensión e impacto financiero de las iniciativas propuestas y las claves de su viabilidad. El segundo reto plantea el mismo desafío, pero aplicando la Experiencia y Usabilidad del Cliente, la fidelización y el impacto positivo de la marca.

Éxito de la primera edición

La convocatoria 2022 del Business Challenge viene precedida del éxito de la primera edición. El ganador del reto tendrá una beca equivalente a la totalidad del coste del primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas o del Grado en Marketing, Comunicación y Negocios digitales de EAE Centro Universitario, el segundo premio se llevará una beca equivalente al 50% del coste del primer curso de dichos grados, y el tercer premio se llevará una beca equivalente al 25% del coste del primer curso de dichos grados. Además, tanto los tutores como los centros de los alumnos ganadores recibirán un premio.

Diego Nouet, Director General de Glovo para España y Portugal, explica: "Estamos muy contentos de colaborar en esta nueva edición del Business Challenge de EAE Business School. Ambas entidades compartimos un objetivo común: impulsar y potenciar el emprendimiento y la innovación entre las nuevas generaciones". "Estamos muy orgullosos de celebrar la segunda edición del Business Challenge con la colaboración de una compañía tan innovadora y revolucionaria como Glovo, ejemplo del ecosistema de startups y el segundo unicornio de España. Esta iniciativa no solo permite poner en contacto a los jóvenes con la realidad empresarial, sino también impulsar su creatividad, planteando soluciones thinking out of the box, desarrollar el liderazgo personal o fomentar el trabajo en equipo y coworking. Sin duda, habilidades clave para los líderes líquidos que se enfrentarán a una continua transformación y adaptación a un mercado en continuo movimiento", afirma Samer Ajour, Decano de Grado de EAE Business School.

