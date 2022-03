Urkullu ve "motivo de esperanza" para "confluir" en otros "retos de país" tras el consenso sobre pacto educativo

Europa Press Bilbao

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ve "motivo de esperanza" para "confluir" en otros "retos de país" entre distintas formaciones políticas, tras el consenso alcanzado en el pacto educativo, que ha sumado los apoyos del PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, lo que supone alrededor del 90% de la representación del Parlamento Vasco.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Urkullu ha puesto en valor el acuerdo logrado en torno a las bases del Pacto Educativo, que, a su juicio, es "motivo de ilusión y de esperanza en el futuro".

El Lehendakari ha afirmado que Euskadi se enfrenta a varios "retos de país", entre los que se encuentra la Ley de Educación. "Ante los retos de país, creo que es absolutamente imprescindible que haya una confluencia de formaciones políticas, más allá de quienes representamos al propio Gobierno", ha añadido.

Urkullu ha señalado que su Ejecutivo se compromete a trabajar la nueva Ley de Educación antes del otoño y remitirla al Parlamento para que el próximo año pueda aprobarse. Además, ha dicho que, pese a lo que se afirme en el ejercicio de 'Gobierno-oposición', el 50% de las decisiones que se adoptan en el Parlamento Vasco se toman con el concurso, no solo de los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE --que cuentan con mayoría absoluta--, sino con algún otro grupo.

El Lehendakari ha recordado, asimismo, todas las leyes que se están aprobando esta legislatura y las que se sacan adelante con otras fuerzas políticas. Una vez alcanzado el acuerdo sobre la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi, ha explicado que también se "da pista de salida" al anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social.

Nuevo estatus

Iñigo Urkullu ha afirmado que la posibilidad de que se pueda consensuar un nuevo estatus en el Parlamento Vasco dependerá de los grupos parlamentarios, que, según ha recordado, son los que han planteado esta cuestión.

En todo caso, cree que "hay que analizar bien las opciones, las oportunidades, sabiendo que lo que pueda ser un acuerdo en el Parlamento vasco tiene que ir luego al Congreso de los Diputados y cuál es la conformación en este momento, en esta legislatura, del Congreso y el Senado".

También ha recordado el trabajo realizado en la ponencia de autogobierno la pasada legislatura y que, en su opinión, debe servir para un nuevo estatus "adecuado al siglo XXI".

"Pero es una cuestión que corresponde a los grupos parlamentarios. A nosotros nos corresponde, como Gobierno, seguir trabajando por la defensa del autogobierno reconocido, es decir, por el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, y por su cumplimiento", ha aseverado.

Transferencias

Urkullu ha destacado la importancia del traspaso a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), "que permite abrir la puerta a esa fórmula de convenio contemplada en el Estatuto de Autonomía para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social".

En este sentido, ha aclarado que no se trata de la asunción de la Seguridad Social, sino de la gestión de su régimen económico. "No tiene nada que ver con las lecturas que se han hecho en el pasado o se siguen haciendo de ruptura de la caja única, que no está contemplada en ningún sitio", ha dicho.

El Lehendakari ha manifestado que, antes, su Gobierno trabajará para lograr la transferencia de cinco materias que han presentado al Gobierno de Pedro Sánchez, como el transporte ferroviario de cercanías, meteorología, fondo de protección a la cinematografía, la gestión del litoral y el tema de migraciones. "Son cuestiones que están sobre la mesa y sobre las que queremos trabajar de manera inmediata", ha subrayado.

