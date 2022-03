Aragonès expresa su confianza en el conseller de Educación ante la huelga: "No será cesado"

Europa Press Barcelona

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles su confianza en el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ante la huelga educativa: "No será cesado. Mantengo la confianza".

Lo ha dicho en la sesión de control al presidente durante el pleno del Parlament, después de que la diputada de la CUP Nogay Ndiaye le haya preguntado si "está dispuesto a cesar" a Cambray porque lo ve incapaz de llegar a acuerdos con el comité de huelga de los sindicatos de docentes.

Aragonès ha defendido que el conseller ha asumido la responsabilidad de negociar con el comité de huelga y que solo ha habido una reunión, por lo que ha pedido dejar que se trabaje con los sindicatos: "Si por cada reunión que no hacemos acuerdos tuviéramos que irnos, en este Parlament no quedaría nadie".

