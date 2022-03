El IEB y el Financial Services Institute impulsan la formación de talento en Finanzas, Bolsa y Mercados Financieros

- El IEB, escuela de negocios especializada en formación financiera, jurídica y empresarial, continúa impulsando el reconocimiento de la formación financiera española a nivel Internacional. En esta ocasión, ha finalizado con éxito la formación presencial para alumnos del Master in Finance promovido por el IEB junto al FSI de Egipto (Financial Services Institute) y con el reconocimiento del FRA (Financial Regulatory Authority).

La embajada de España en Egipto ha respaldado a las instituciones impulsoras de la iniciativa dado que de esta manera se contribuye a potenciar el intercambio de formación especializada y de talento entre ambos países. El embajador D. Ramón Gil-Casares, recibió al Presidente Ejecutivo de la FRA, Dr. Mohammed Omran, al Director Ejecutivo del FSI-Egypt, Dr. Hesham Ramadan, al Dean de la Universidad de Comercio de El Cairo, Gamal Shehata, al Director del IEB, D. Alvaro Martinez-Echevarria y Gª. de Dueñas y al Secretario General del IEB, D. Alvaro Drake Escribano.

El programa, ha contado con la participación de 24 alumnos, tiene una duración de 11 meses (presencial y online), en Madrid y El Cairo, y cuenta con el apoyo y la participación de la Universidad de El Cairo. El reconocimiento oficial de este Máster supone un paso importante para el programa que dirige Javier Amo y que cuenta con un claustro de reconocidos profesionales como Javier Hombría, Alberto Blanco, Roberto Knop, Ignacio Martín Ocaña o Guillermo Monroy, entre otros; y que han desarrollado ya el 80% de la formación de forma presencial en Egipto.