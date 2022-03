El Gobierno trabaja en pasarelas para que los universitarios convaliden formación en FP

Europa Press Santiago de Compostela

El conselleiro de Cultura, Educación e Formación Universitaria, Román Rodríguez, se ha reunido este lunes con el ministro de Universidades, Joan Subirats, para abordar cuestiones en relación a la formación superior en la comunidad, así como sobre la futura nueva ley de universidades, que el conselleiro ha pedido que se desarrolle con diálogo y colaboración con las comunidades.

Entre otras cuestiones, el conselleiro ha trasladado al ministro en el encuentro la necesidad de que la transferencia entre universidades y FP sea más fluida, estableciendo "una pasarela de reconocimiento" de estudios que posibilite que los graduados universitarios que quieran acceder a FP puedan convalidar materias por módulos de ciclos formativos, como se hace a la inversa, entre FP y universidades.

Rodríguez ha destacado que, en torno al 15% de los alumnos FP de toda España proceden del ámbito universitario, lo que en Galicia supone entre 2.000 y 3.000 estudiantes por año. "Es curioso que existan pasarelas para que un alumno de grado superior pueda convalidar y no al revés", ha dicho.

En declaraciones a los medios tras la reunión, el ministro ha afirmado que ya "se está trabajando para que eso sea así", así como para trasladarlo al ámbito investigador. "Estamos en un entorno en el que, cuanto más facilitemos este tipo de pasarelas, mejor", ha destacado.

Una ley con amplio recorrido

Por otra parte, en el marco de su toma de contacto, tanto Román Rodríguez como Joan Subirats han coincidido en la necesidad de que la nueva ley de universidades tenga altura de miras, se adapte a los requerimientos de la sociedad y apueste por políticas y líneas que perduren más allá de una legislatura.

En particular, el ministro ha apostado por conformarla de tal modo que se "prolongue en el tiempo" y "aborde próximos 20 años del sistema universitario". Con ello, destaca, debe "mirar al futuro" y promover cuestiones como una "mejor conexión entre sistema universitario y las necesidades sociales", "resignificar el papel de la docencia" y que orientarse no solo a buscar alumnos de 18 a 25 años, si a "las necesidades formativas del conjunto de la sociedad".

La reunión entre el ministro y el conselleiro se enmarca en una ronda de contactos que Joan Subirats, que accedió al cargo hace tres meses, está llevando a cabo con la intención de "recibir señales, ideas y conocer los problemas de primera mano" en las distintas comunidades.

Financiación universitaria

Tras el encuentro, el conselleiro de Cultura ha reivindicado la necesidad de alcanzar un "mayor diálogo y consenso" con las comunidades autónomas en materia de universidades, al tiempo que ha hecho hincapié en la apuesta gallega por la financiación universitaria.

Además de apuntar el papel de las comunidades en este proceso, Román Rodríguez ha destacado la posibilidad de aprovechar esta nueva ley para "avanzar en la gobernanza" de las universidades españolas, adaptándolas a las tendencias europeas y del siglo XXI.

La propuesta del Gobierno gallego pasa por un modelo que avance de forma paralela a los cambios vividos por la universidad en los últimos 20 años, en el que el sistema de elección de los rectores esté basado en las recomendaciones de expertos.

Por otra parte, Román Rodríguez ha destacado también la necesidad de que las medidas que supongan inversión por parte de las autonomías, que son las que financian las universidades, "no se adopten de forma unilateral", si no tras un proceso de consenso. En consonancia, ha reclamado una "mayor igualdad" entre as universidades de España, con una "financiación homogénea" que favorezca la equidad en el acceso al alumnado y la calidad de la actividad.

Galicia, ha apuntado Rodríguez, tiene "blindada la financiación" de las universidades, con un plan que movilizará 3.200 millones hasta 2026. Con ello, es la cuarta comunidad en inversión por estudiante de grado y la tercera en esfuerzo financiero en términos de PIB autonómico.

Sobre esta cuestión, Joan Subirats se ha mostrado "muy de acuerdo" en la necesidad de "conseguir un nivel mínimo de financiación", toda vez que en España existen "diferencias significativas" entre comunidades en la materia. "Quisiéramos que el conjunto del sistema tuviese un nivel de financiación adecuado, que se ha ido perdiendo en los últimos años", ha destacado.

Estructura de las ABAU

En otro orden de cosas, ambos mandatarios han abordado otras cuestiones de coordinación, como la estructura de las pruebas de acceso a la universidad, que, ha alertado Román Rodríguez, están actualmente "generando desigualdad de oportunidades" entre las comunidades.

Así, tal y como en su día se comunicó a la ministra de Educación, Galicia propone que el Gobierno central articule los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que las pruebas tengan un nivel de dificultad similar en los distintos territorios, evitando las diferencias actuales.

Finalmente, Román Rodríguez ha señalado la necesidad de que el Ministerio de Universidades "se involucre en el proceso de reforma y mejora" de la carrera docente. La propuesta de Galicia pasa por establecer un marco común de competencias del profesorado que abarque la formación inicial de los futuros profesionales, la formación para el acceso a la docencia y la formación continua del profesorado.

