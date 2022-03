Virginia Fernández Valdés: "Un buen método impartido por un profesor mediocre no da resultados"

Isabel Figueroa Madrid

Vaughan, empresa líder en formación de inglés en España, presenta a su nueva CEO: Virginia Fernández-Valdés. La incorporación de Virginia coincide con el 45 aniversario de la compañía y en un momento en el que se ha llevado a cabo una transformación digital de la misma. Vaughan ofrece actualmente el 95 % de sus clases por videoconferencia, proporcionando a los alumnos que eligen esta modalidad mayor flexibilidad y acceso desde cualquier punto de España, manteniendo la calidad de la formación y su prestigioso método de enseñanza. Virginia Fernández, nos cuenta sus principales objetivos durante esta etapa.

¿Cuál es el principal objetivo de este reto profesional?

La historia de Vaughan es sin duda una historia de éxito, formar parte de esta gran familia no puede ser más que un orgullo y me siento muy afortunada. Vaughan cuenta con un modelo de enseñanza único e inigualable. Hemos demostrado ser la mejor forma de asegurar el aprendizaje y seguiremos siéndolo.

Liderar la compañía supone un reto apasionante que afronto con mucha ilusión.

El objetivo es, sin lugar a dudas, el mismo que tiene la compañía desde que nació hace 45 años, asegurar la inmersión lingüística y convertir a nuestros alumnos en grandes comunicadores. Para ello vamos a seguir invirtiendo en todo lo necesario para ofrecer un modelo de enseñanza flexible y de máxima calidad adaptado a las nuevas necesidades de nuestros alumnos, del mercado y de la sociedad.

Es un objetivo ambicioso, pero sabemos que lo podemos lograr porque no perdemos el foco, "nuestros alumnos". Vaughan es una empresa que en cuanto entras por la puerta puedes percibir la magia, la dedicación, el esfuerzo y la disciplina en todo lo que hace. Esta actitud es la clave de nuestro éxito.

¿Cómo se deben adaptar los nuevos canales tecnológicos con la enseñanza?

Las empresas tenemos la responsabilidad de adaptarnos a las necesidades del mercado invirtiendo lo necesario para que nuestros proyectos no se queden atrás. En Vaughan somos rápidos en detectar y adaptar nuestros programas a las nuevas tendencias y necesidades del mercado para ayudar al mayor número de personas a alcanzar sus objetivos.

La situación que hemos vivido en los últimos años ha marcado un punto de inflexión en el modelo de enseñanza. Hemos apostado muy satisfactoriamente por la digitalización y la innovación tecnológica de nuestros programas. Hemos comprobado como la videoconferencia ha incrementado la eficiencia, la creatividad en la interacción profesor-alumno, y la conciliación, todo ello ofreciendo la calidad que siempre pone Vaughan como punto prioritario.

¿Cuál es el principal objetivo de Vaughan?

La globalización ha disparado la necesidad comunicativa en inglés. Hoy en día es muy importante poder comunicarse con fluidez en este idioma para poder abrirse puertas en el desarrollo profesional, para expandir negocios, conocer nuevas culturas Necesitamos el idioma en nuestro día a día de forma muy latente.

En España seguimos a la cola de Europa en cuanto a bilingüismo.

Nuestro objetivo es que todos dominemos el inglés, abrir las puertas a todo un abanico de oportunidades, que nadie se quede atrás.

Ver como nuestros alumnos lo logran es muy gratificante, además el proceso es fascinante y divertido. Trabajamos en equipo y revisamos todos los detalles desde cómo los profesores son formados por nuestro equipo de especialistas hasta cómo se trabaja en la consolidación del aprendizaje con los alumnos, cómo se desarrolla todo nuestro contenido, cómo nos relacionamos con los alumnos En definitiva, toda una cadena de valor que nos garantiza el mejor servicio con la máxima calidad de enseñanza. Queremos cumplir al menos otros 45 más manteniéndonos como líderes en la formación de inglés en España.

Frente a los cambios de los últimos años por la pandemia ¿Cómo han sabido enfrentar estos nuevos retos?

Es evidente que nuestro país ha sufrido una aceleración digital tanto en las personas como en las empresas a raíz de la pandemia. El número de usuarios conectados a la red y que consumen servicios online ha aumentado de forma exponencial desde 2020.

En ese momento, Vaughan llevaba ya unos años preparado para abordar una enseñanza mucho más tecnológica. Ya había avanzado mucho en materia de clases a distancia incorporando el servicio de videoconferencia con muy buena respuesta. Cuando sufrimos el golpe de la pandemia fuimos capaces de adaptarnos y en poco tiempo impartíamos el 85 % de nuestras clases en formato online manteniendo nuestro compromiso intacto con los clientes.

¿Qué tipo de formaciones ofrece Vaughan?

En Vaughan hacemos accesible la formación de calidad a cualquier persona que se ponga como objetivo aprender inglés. Ofrecemos formación adaptada a las necesidades del alumno y a su compromiso con el objetivo (grammar, listening, speaking, fluency ).

Cuando un alumno llega a Vaughan, lo primero que hacemos es una prueba de nivel para identificar sus capacidades iniciales y le asignamos un asesor. Este va a trabajar en encontrar qué formación es la que mejor se adapta a sus necesidades.

Ofrecemos cursos para adultos durante todo el año, intensivos y también de alto rendimiento como nuestro Máster, tanto en formato presencial, como residencial o videoconferencia. Cubrimos todas las necesidades de los niños con programas continuados y en periodo vacacional a través de nuestros campamentos de verano de diferentes temáticas. Justamente este año hemos ampliado nuestra presencia y estamos en Cantabria, Toledo, Salamanca, Navarra, Cuenca y Madrid.

Por supuesto, contamos con planes diseñados para empresas que permiten que controlen el retorno de su inversión en formación. Hacemos programas en Vaughan Town, un producto esencial para mejorar la confianza con el idioma.

Creamos programas de televisión y radio para aprender desde casa.

Tenemos diferentes cursos online y productos editoriales donde se aborda el aprendizaje de muchas formas diferentes. En el último año hemos hecho desde contenido gramatical, hasta un libro de baloncesto con Ricky Rubio.

Como puedes ver, en Vaughan hay infinidad de formas de aprender inglés cumpliendo con nuestro compromiso de poder ayudar a todos.

¿Cuáles son las ventajas de estas formaciones sobre otras?

Vaughan se diferencia por encima de todo por la calidad de sus profesores y su metodología. El profesor es el catalizador del aprendizaje y su objetivo es enamorar al alumno con el idioma.

El sector de la enseñanza está muy atomizado.

Cualquier persona puede abrir un centro e impartir clases de inglés, pero no es lo mismo dar clases que enseñar. Vaughan te garantiza calidad, una metodología de enseñanza contrastada orientada a la consolidación del aprendizaje y al progreso. Por eso es habitual que los alumnos que confían en nosotros vean la diferencia y los progresos y renueven las clases en un porcentaje muy alto.

¿Qué metodologías están utilizando actualmente?

Vaughan usa su propia metodología y su propio contenido en todo lo que hace. Para nosotros es muy importante, no se deja nada al azar. Todo está planificado para progresar con el idioma y cuidamos todos los detalles. Ahora bien, la clave está en los profesores, un buen método impartido por un profesor mediocre no da resultados. Nuestros profesores son grandísimos profesionales que no sólo cuentan con las aptitudes para impartir la enseñanza sino con una actitud envidiable, una actitud que ilusiona a los alumnos y les engancha.

¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los jóvenes para aprender inglés?

Afortunadamente los jóvenes de ahora sienten menos vergüenza a la hora de hablar en inglés que generaciones anteriores y esto es un punto muy positivo. Sin embargo, sigue faltando fluidez, constancia y seguridad en el habla. Es precisamente esta debilidad donde Vaughan busca implicarse. Hay que seguir especializándose, dotarse de nuevas habilidades idiomáticas como soltura en presentaciones, o elocuencia con el idioma especialmente a nivel profesional.

Todos nuestros programas están enfocados en la comunicación, en el poder entender a nuestros oradores y poder dar respuestas, pero sin duda Vaughan Town es la mejor de las experiencias para mejorar la fluidez. Hablamos de una inmersión en inglés total durante 6 días 14 horas al día hablando en inglés con nativos y compañeros. En este programa se pierde el miedo a hablar inglés para siempre, es muy recomendable.

¿Por qué los alumnos deberían escoger a Vaughan?

Aprender inglés lleva tiempo, compromiso y dedicación. No existen baritas mágicas que nos den las capacidades sin esfuerzo. Mi recomendación a los alumnos es que encuentren un centro donde no sólo les den las clases, sino que también les ilusionen como para mantener la constancia. Es una pena ver alumnos con grandes cualidades dispuestos a abandonar sus intereses por haber tenido malas experiencias. La buena noticia es que en Vaughan somos especialistas en la enseñanza con profesores que fomentan la ilusión y constancia y ahora, con las nuevas tecnologías de videoconferencia, llegamos a todos los alumnos de España que quieran darnos una oportunidad.

Estoy segura de que aquel que pruebe con nosotros verá sus objetivos cumplidos.

¿Cuentan con alianzas para fortalecer el conocimiento de los estudiantes?

Vaughan es una empresa que siempre ha estado en la vanguardia y ha realizado y realiza muchas alianzas con empresas número uno del mercado. Esa ha sido siempre una constante y por supuesto va a seguir siendo así porque al final las sinergias son imprescindibles para crecer y mejorar, y más aún, cuando las llevas a cabo con empresas del más alto nivel que pueden favorecer una educación de calidad y de compromiso con la sociedad.

Poniendo ejemplos más concretos, en nuestra línea de productos junior, enfocada a los más pequeños, trabajamos con Disney de forma exclusiva para hacer nuestros programas más divertidos.

Trabajamos con pantallas táctiles llenas de juegos y animación con sus personajes favoritos que les mantiene enganchados durante toda la clase, es fantástico verlo. También trabajamos con el Atlético de Madrid en nuestros campamentos de verano. Ofrecemos un programa en donde fusionamos la pasión del fútbol con el inglés con grandes resultados.

Es un programa con altísima demanda que solemos completar rápidamente.

Relacionados La formación como base para la creación de un futuro mejor