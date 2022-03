Un centenar de profesionales de la educación analizarán en la UEMC claves y experiencias de la Competencia Digital en las aulas

Un centenar de orientadores y profesionales de la educación se reunirán el próximo 29 de marzo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid para analizar el estado actual de la Competencia Digital, tanto desde el impulso que ejercen las Administraciones Públicas con sus políticas, como desde los centros educativos, universidades y las empresas más punteras con sus programas educativos, de formación y capacitación digital.

Será en el marco del 'XIV Encuentro de Orientadores' de la UEMC, una jornada que contará con profesionales de contrastada experiencia y reconocido prestigio que desde diversas perspectivas tratarán una temática de constante actualidad. En las sesiones se conocerán diferentes prácticas reales, auténticos referentes de la integración de las TIC en el ámbito educativo, lo que implica un aprendizaje clave para plantear el futuro de la educación.

La estrategia España Digital 2025 establece que las competencias digitales en educación —para estudiantes y docentes— son aquellas que garantizan la integración, la adaptación a los cambios y la participación activa personal y profesional. Mientras, el Ministerio de Cultura y Deporte las define como aquellas que implican el uso creativo, crítico y seguro de las TI para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

El desarrollo de estas competencias ha de ser una de las prioridades para centros educativos y universidades, así como para estudiantes y docentes de todas las etapas. El objetivo, por lo tanto, parece claro: mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en su conjunto y optimizar el desempeño docente con el fin de lograr un aprendizaje significativo y transferible a lo largo de la vida.

De las competencias digitales a la identidad educativa

El rector de la UEMC, David García López, acompañado por el vicerrector de Innovación y Conexión Empresarial, Juan Vicente García Manjón, serán los encargados de abrir a las 9:45 horas un encuentro que comenzará con dos ponencias centradas en las competencias digitales para los docentes del siglo XXI y en 'tuCertiCyL', la certificación de competencias digitales de Castilla y León.

Responsables de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, abrirán las intervenciones con sendas ponencias que girarán en torno a la integración de las TIC en el sistema educativo de Castilla y León y al proyecto para la acreditación oficial de las habilidades y conocimientos digitales de los ciudadanos.

A continuación (10:45 h.), Ovi Barceló Hernández, especialista de Soluciones Educativas en Microsoft Western Europe, será el encargado de impartir la ponencia "La clase de 2030". En ella se presentarán los resultados del reciente estudio "The Class of 2030 and Life-ready Learning", en el que Microsoft se asoció con McKinsey & Company para obtener valiosos conocimientos sobre cómo podemos ayudar a preparar a la clase de 2030 para que prospere en el trabajo y en la vida, además de aportar formas prácticas de aplicar este aprendizaje en las aulas.

El Encuentro continuará a las 12:45 horas con una mesa redonda centrada en las buenas prácticas en competencias digitales e identidad educativa, en la que se pondrán en común ejemplos reales de integración de las TIC en las aulas. En ella participará Iban de la Horra, profesor y coordinador TIC del Colegio San Agustín (Valladolid), en cuya intervención mostrará el Colegio dentro del marco de centros Microsoft Showcase School respecto a dinámicas de trabajo diarias, recursos empleados y nivel competencial digital adquirido por los alumnos (certificación MOS).

También participará Víctor Arenzana Hernández, profesor y coordinador TIC del Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús (Valladolid), quien explicará los usos de herramientas educativas de Microsoft que facilitan el aprendizaje y estimulan la motivación del alumnado, como los juegos dentro del aula como Minecraft. Y cerrarán las intervenciones Mª del Carmen Pérez López, doctora en Educación, profesora y directora de la Unidad de Empleo y Conexión Empresarial de la UEMC, y Raquel Martínez Sinovas, doctora en Psicología, profesora y directora de la Unidad de Innovación y Tecnología Educativa de la UEMC, en cuya intervención compartirán cómo el desarrollo de competencias digitales de la comunidad educativa forma parte de las líneas estratégicas de la UEMC, por lo que se han elaborado planes específicos para su implementación.

El XIV Encuentro de Orientadores está organizado conjuntamente por la Unidad de Empleo y Conexión Empresarial y por la Unidad de Innovación y Tecnología Educativa dependientes del vicerrectorado de Innovación y Conexión Empresarial de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). La Universidad viene convocando desde el año 2008 este Encuentro como ágora de orientadores, tutores y profesores de colegios, institutos y centros de formación profesional, con vocación de servicio público y en el marco de la estrecha vinculación que mantiene con los centros.

La asistencia es gratuita previa inscripción en este link y está abierta a todos aquellos profesionales cuya actividad se desarrolle en este ámbito.