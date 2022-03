Rutinas para incluir en tu día a día que ayudan a aprender inglés más allá de ver películas o series en VO

Saber inglés sigue siendo, año tras año, uno de los principales objetivos de muchos españoles. Hablar inglés y poder comunicarse con él se ha vuelto más imprescindible que nunca a la hora de viajar, buscar trabajo o adquirir nuevas aptitudes de cara al futuro. En este sentido, este idioma abre un mundo de posibilidades a las personas ya que fue considerada en el 2021 como la lengua más importante del mundo, con más de 1.348 millones de hablantes. De ellos, aproximadamente 379 son nativos, mientras que el resto han aprendido esta lengua como segundo idioma, según el informe de 'Los idiomas más hablados en el mundo en 2021' de Statista.

"En una sociedad tan globalizada como en la que vivimos actualmente, saber uno de los idiomas más hablados del mundo puede suponer una llave que abra multitud de puertas" asegura, Andrés Moreno, CEO y fundador de Open English. "Mejorar las capacidades de los alumnos en inglés es nuestro principal objetivo, por eso parte de nuestra metodología reside en adaptarnos a lo que cada persona necesita".

Hay rutinas que ayudan a familiarizarse con la lengua como ver películas y series en versión original o escuchar música en inglés. De hecho, el estudio ''¿Tv o no Tv?: El impacto de los subtítulos sobre las habilidades con el inglés'', afirma que en los países que suelen subtitular las películas y series se obtienen resultados de 3,4 puntos superior respecto a las áreas donde se apuesta por el doblaje. Además, también se defiende que el efecto de los subtítulos puede contribuir hasta en un 16,9% a la mejora en la puntuación de exámenes de nivel de idioma. Por tanto, adquirir oído para que sea más fácil enfrentarse a aprender el idioma es una buena táctica, pero no es la única. Existen numerosas técnicas que pueden dotar a las personas de suficiente vocabulario para poder desenvolverse en otra lengua diferente. Por este motivo, Open English, plataforma global para aprender inglés, recoge una serie de rutinas que se pueden aplicar en el día a día y que ayudan practicar la lengua inglesa sin apenas esfuerzo:

Los idiomas más hablados en el mundo, Statista, febrero 2021 2¿Tv o no Tv?: El impacto de los subtítulos sobre las habilidades con el inglés, Journal of Economic Behavior and Organization, enero 2019

? Configurar los dispositivos electrónicos en inglés

Con el auge de las nuevas tecnologías, el uso del móvil u otros dispositivos electrónicos como tablets, ordenadores, altavoces inteligentes o sistemas de audio, están todo el día presentes en la vida de las personas. Por este motivo, configurar el idioma de todos los dispositivos en inglés hace que haya que obligarse a entender en todo momento lo que se lee, aportando nuevos conocimientos de vocabulario simplemente desencadenado por su uso, así como al tener que enfrentarte a leer las noticias, ver el tiempo, hablar con los asistentes de voz y el resto de todas sus funciones. De esta manera, el cerebro se acostumbrará a comprender todas las herramientas que forman parte de la vida cotidiana, pensando de forma automática en el idioma seleccionado.

? Hacer listas de tareas diarias en inglés

Aplicar el inglés en algunos aspectos sencillos del día a día puede ayudar en el aprendizaje del idioma, sobre todo a la hora de conocer el vocabulario básico. Hacer listas, por ejemplo, de las tareas pendientes del día o la semana, así como aplicarlo en rutinas como en la lista de la compra, hace que se necesite conocer palabras que nunca antes se habían utilizado, ampliando el vocabulario de una manera muy sencilla y descubriendo cada día los nuevos usos que desencadena aprender una lengua extranjera.

? Leer un libro infantil al mes en inglés

Los libros y la literatura ofrecen un gran conocimiento del lenguaje, sus usos, términos y cómo emplearlos. Leer libros que ya se han leído previamente en el idioma nativo o literatura infantil ayuda a disfrutar de la historia en otro idioma diferente, aprendiendo a la vez más aspectos gramaticales que ayudarán a entender cómo crear oraciones y conjugar verbos para empezar a tener un mayor conocimiento de la lengua. Por este motivo, marcarse como objetivo leer un libro al mes de estas características reforzará el aprendizaje gramatical y vocabulario del idioma.

? Disfrutar de encuentros internacionales en los 'cafés' de la ciudad

Todas las ciudades ofrecen locales de intercambio de idiomas para poner en contacto a personas nativas o de otra lengua donde la comunicación durante el encuentro se realiza en diferentes idiomas. Enfrentarse a tener una conversación en inglés es uno de los mayores miedos de los españoles, de hecho, según los datos arrojados por la encuesta de Open English, el 63% de los estudiantes españoles afirma haber vivido una situación incómoda por no saber inglés, y tener la oportunidad de poder disfrutar de un entorno cómodo en compañía agradable ofrece un espacio donde poder sentirse confiado para empezar a mantener conversaciones fluidas en inglés, siendo esta, una de las formas más rápidas para adquirir los conocimiento del idioma, las expresiones coloquiales y el vocabulario del día a día.

? Fijar objetivos

Otras de las opciones que se pueden tener en cuenta durante el aprendizaje del inglés es fijar ciertos objetivos a corto plazo, semanales o mensuales como, por ejemplo, aprender cinco palabras nuevas al día, hacer una quedada de amigos en inglés una o dos veces al mes, pensar en inglés cuando se están haciendo tareas en casa o simplemente hablar contigo mismo delante del espejo. Marcar unos objetivos para escalar en el aprendizaje del idioma es muy importante a la hora de conocer cómo se ha empezado y cuáles están siendo los resultados.