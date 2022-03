ESADE Barcelona, primera escuela de negocios en unirse a la lucha contra el desperdicio alimentario de la mano de Too Good To Go

Aramark, compañía líder a nivel mundial en servicios de restauración, ha cerrado un acuerdo de colaboración con Too Good To Go, la mayor app que lucha contra el desperdicio alimentario en el mundo. El primer centro gestionado por Aramark en ofrecer este servicio ha sido Esade Barcelona, donde se ha puesto en marcha un programa piloto con el objetivo de extender esta colaboración a otras cafeterías que gestiona la compañía.

Gracias a esta alianza entre ambas compañías, cada día Aramark ofrecerá a través de la app de Too Good To Go packs sorpresa con el excedente de comida diario del servicio de restauración de Esade Barcelona a un precio muy reducido, asegurándose así el aprovechamiento de toda la comida.

Esta colaboración forma parte del compromiso de Aramark con la sostenibilidad del planeta y las personas, y está englobada en Be Well. Do Well, el programa de sostenibilidad de la compañía. Un plan de acción que tiene por objetivo garantizar personas saludables en un planeta sostenible a lo largo de los próximos cinco años y que transmite las prioridades y ambiciones de la compañía, que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El desperdicio alimentario es un problema global y complejo. Más de 1/3 de toda la comida se desperdicia y un 17% de la comida servida en comedores se tira. Además, hay que tener en cuenta el componente medioambiental, ya que el desperdicio de alimentos es responsable del 10% de todas las emisiones de los gases de efecto invernadero y los costes del desperdicio de alimentos suman a nivel mundial 1,2 billones de $ cada año.

Aramark lleva años trabajando para minimizar el problema del exceso de desperdicio de alimentos. "El compromiso de Aramark es crear un impacto positivo en las personas y el planeta. Las pérdidas y desperdicio de alimentos no sólo representan un problema ético y nutricional, sino que la reducción de este desperdicio alimentario es un paso importante para la gestión eficiente de los recursos y el cuidado del medio ambiente", explica Gemma Sisó, coordinadora de la Comisión de Sostenibilidad de Aramark España.

El desperdicio de alimentos afecta a las empresas y al planeta

Para minimizar el problema del exceso de desperdicio de alimentos, Aramark ha desarrollado un protocolo de reducción, en los centros que gestiona, que tiene como objetivos principales establecer herramientas efectivas para hacer una planificación de compras ajustada en función de las necesidades reales; definir un protocolo y recomendaciones para que se sirven las cantidades de comida justas en función de las dietas y preferencias de los usuarios, y conseguir reducir al mínimo el desperdicio de los alimentos que se quedan en el plato.

En el sector de la educación, Aramark lleva a cabo el programa educativo "Vida Saludable" que tiene como objetivo crear comedores saludables y sostenibles fomentando los buenos hábitos a través de acciones educativas integradoras.

Además, Aramark es miembro de la Comisión de Lucha contra el Desperdicio y Seguridad Alimentaria en colegios, liderada por Te lo sirvo verde, cuya prioridad es garantizar la seguridad alimentaria en la gestión de las donaciones y el aprovechamiento alimentario en el marco de la lucha contra el desperdicio alimentario.