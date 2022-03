Más de 120 centros participan en la iniciativa 'Orientación en Acción' para acercar el mundo profesional a alumnado de secundaria

La Fundación Bertelsmann y Empieza Por Educar, a través de la iniciativa 'Orientación en Acción', ayudarán a más de 5.000 estudiantes de 4º de la ESO en Madrid y Cataluña a mejorar su orientación académico-profesional, a través de la participación en una serie de actividades. La iniciativa se enmarca en el proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran, en el que participan más de 120 centros educativos de Madrid y Cataluña. La iniciativa 'Orientación en Acción' tiene como objetivo acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de diferentes actividades inspiradoras que ocurrirán durante los meses de abril y mayo.

A esta iniciativa se han sumado más de 65 compañías, asociaciones sectoriales, ayuntamientos y otras entidades de ambas comunidades, que participarán en visitas a empresas, charlas con profesionales, job shadowing y la serie de vídeos 'Profesionales que inspiran'. El propósito de estas acciones consiste en ayudar a orientar y motivar al alumnado para que descubra el amplio abanico de formaciones y empleos a los que podrá acceder, y despierte su curiosidad e interés por ciertas áreas de conocimiento.

Juan José Juárez, responsable del proyecto de orientación de la Fundación Bertelsmann, ha señalado: "Desde el proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran animamos a los centros a participar en esta iniciativa para, durante unos meses, poner el foco en la orientación profesional y que los alumnos y alumnas tengan acceso a información actualizada sobre profesiones y perfiles emergentes, sectores con alto potencial, así como tener experiencias en contextos de trabajo real que puedan ayudarles a proyectar su futuro con más acierto".

El papel de los voluntarios y voluntarias profesionales es clave para el buen desempeño de estas actividades ya que son quienes interactúan con los alumnos y alumnas para explicar su profesión, sector y trayectoria académica, y guiarlos por las instalaciones de la organización. Las actividades de orientación se suelen enmarcan dentro de las estrategias de Recursos Humanos o Responsabilidad Social Corporativa de las compañías y tienen un impacto muy positivo en los profesionales que participan al sentir que su experiencia puede ayudar y motivar a los jóvenes. al sentir que su experiencia puede ayudar y motivar a los jóvenes.

Explorar el mundo profesional, clave para el futuro de los adolescentes

Según un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizado en 10 países, explorar, experimentar y reflexionar sobre el mundo profesional en la adolescencia supone una mejora muy positiva en su futuro.

Según este informe, titulado How youth explore, experience and think about their future: A new look at effective career guidance, las actividades de orientación profesional que los adolescentes realicen en los institutos influyen positivamente en sus carreras profesionales futuras.

En esta línea, la iniciativa 'Orientación en acción' se fundamenta en una serie de actividades dirigidas a mejorar el conocimiento que tiene el alumnado sobre el mundo profesional que le permita tomar decisiones informadas sobre su formación que estén alineadas con sus intereses y vocaciones.

Quim de Gispert, gestor del proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran en la Fundación Empieza Por Educar, ha señalado: "En contextos socioeconómicamente desfavorecidos, según Save The Children, el 36% de los jóvenes con rentas más bajas abandonan el sistema educativo, triplicando el número de los que tienen rentas más altas. Entre las posibles soluciones al abandono escolar prematuro, la OCDE destaca la orientación profesional, así como la formación y el apoyo permanente a los profesionales que trabajan directamente con los alumnos. El objetivo último del proyecto Xcelence - Escuelas Que Inspiran es promover la igualdad de oportunidades a través de la orientación".

Entre las actividades propuestas destacan las visitas a empresas, en las que una clase o un grupo de estudiantes visitan las instalaciones de una compañía, y aprenden más sobre su funcionamiento y sobre las labores de sus profesionales. También se realizan job shadowing, una experiencia inmersiva en la que un estudiante acompaña a un profesional durante varios días para conocer diferentes departamentos, profesiones y participar en actividades cotidianas como reuniones o comidas de trabajo. Además, otra de las acciones de orientación son charlas o encuentros con profesionales. En este caso, uno o varios trabajadores acuden al centro educativo para explicar su día a día, su sector y su trayectoria con un grupo de alumnos. Por último, también se ha facilitado a los centros un recurso de orientación digital como es la serie de vídeos 'Profesionales que Inspiran' en la que, más de 60 profesionales explican su profesión, sector y trayectoria para despertar la curiosidad y el interés del alumnado.

